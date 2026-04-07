AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు ప్రమోషన్స్ రావడం గ్యారెంటీ
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప అడ్డంకులు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. భూ సంబంధిత విషయాల్లో లాభం ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతాల పెరుగుదల వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనుకూల సమయం.
ఆర్థికం: షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత కోసం దైవ చింతన అలవరచుకోండి. మిత్రులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, మౌనంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
పరిహారం: శని స్తోత్రం పఠించడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటాయి. విద్యార్థులకు విద్యారంగంలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులకు నూతన భాగస్వామ్యాలు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: అనవసరపు వస్తువుల కొనుగోలుకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఫలితం: గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామి సలహాలు మీకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: ఆహార విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తవు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతాన పరంగా ఆనందం పొందుతారు. శుభవార్తలు వింటారు. పెద్దల ఆశీస్సులు మీకు రక్షణగా నిలుస్తాయి.
వృత్తి: వ్యాపారంలో నూతన వ్యూహాలు అమలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
ఆర్థికం: ధన లాభం ఉంటుంది కానీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు/నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సోదరుల మద్దతు లభిస్తుంది. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది, ఓపిక పట్టండి. మాట తీరుతో ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా జాగ్రత్త పడండి.
ఆర్థికం: విందు వినోదాల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు