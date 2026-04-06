AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: పనుల పట్ల శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. మిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో లాభిస్తాయి.
ఆర్థికం: అనవసర ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. మీ మనసులోని కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
వృత్తి: ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. దైవ ప్రార్థన వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
పరిహారం: లక్ష్మీ అష్టోత్తరం పఠించడం మేలు.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఫలితం: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. కళాకారులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: చిన్నపాటి ఉదర సంబంధిత సమస్యలు ఉండవచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
ఆర్థికం: ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ముదురు ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. పెద్దల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
ప్రేమ: ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లికి దారితీసే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వాహన సౌఖ్యం కలదు. ముఖ్యమైన కార్యాల్లో విజయం సాధిస్తారు.
వృత్తి: వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: కుటుంబంలో శుభకార్యాల చర్చ జరుగుతుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. మీ మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
ఆర్థికం: ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు