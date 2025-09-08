Zodiac signs: గజకేసరి, లక్ష్మీ యోగం.. ఈ ఐదు రాశులకు మహర్దశ మొదలైనట్లే..!
ఈ యోగాలు.. ఐదు రాశులకు మేలు చేయనున్నాయి. వారి జాతకంలో చంద్రుడి స్థానం మెరుగుపడటంతో పాటు.. శివుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.
చంద్ర గ్రహణం తర్వాత ఐదు రాశులకు మహర్దశ మొదలుకానుంది. ఈ గ్రహణం తర్వాత రోజే గజకేసరి యోగం, లక్ష్మీ యోగం, అనేక ఇతర శుభ కలయికలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ యోగాలు.. ఐదు రాశులకు మేలు చేయనున్నాయి. వారి జాతకంలో చంద్రుడి స్థానం మెరుగుపడటంతో పాటు.. శివుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. మరి ఆ రాశులేంటో చూద్దామా..
1.మేష రాశి...
మేష రాశివారు పనిలో విజయం, పురోగతి సాధిస్తారు. చంద్ర గ్రహణం తర్వాత ప్రకాశవంతమైన చంద్రుని ప్రభావం కారణంగా మీ ప్రతిభ, సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు పొందుతారు. అదేవిధంగా, పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలని అనుకునే వారికి మరింత పురోగతి పొందే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారికి తండ్రి, పూర్వీకుల సంపద సంబంధించి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి అదృష్టం కలిసొస్తుంది. మీ భౌతిక ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది.
2.మిథున రాశి...
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కొన్ని ప్రయోజనాలను , పురోగతిని పొందుతారు. మీ పని ఒత్తిళ్ల కారణంగా మీరు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. కానీ మీ కృషి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. విద్యకు సంబంధించిన రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలు మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి చాలా కృషి చేస్తారు. మీ అసంపూర్ణ ప్రాజెక్టులన్నీ ఈ కాలంలో పూర్తవుతాయి.
3.సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు రాజకీయ సంబంధాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తుల ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు బాగా కలిసొస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీరు అనేక విధాలుగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కానీ మీరు కోర్టు సంబంధిత విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా సీనియర్ వ్యక్తి పూర్తి మద్దతు నుండి మీరు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు.
తుల..
ఈ యోగాలన్నీ.. తుల రాశివారికి బాగా కలిసొస్తుంది.మీ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. మీరు పని విషయంలో చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. మీకు కొంతమంది స్నేహితులు లేదా బంధువుల నుండి ప్రయోజనాలు , పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. మీకు మీ భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు , ప్రేమ లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. కానీ అవన్నీ త్వరలో పోతాయి. లాభాలు బాగా అందుకుంటారు.
మీన రాశి...
ఆర్థిక విషయాల పరంగా మీన రాశి వారికి ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ముందుగా చేసిన పని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా చాలా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. విద్యా రంగంలో విజయం లభిస్తుంది. మీరు కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు పొందుతారు. మీ అసంపూర్ణ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. పూర్తి మద్దతుతో మీరు మీ కెరీర్లో పురోగతి సాధిస్తారు. మీరు మీ తెలివితేటలతో కష్టమైన పనులను పూర్తి చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు.