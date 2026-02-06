Planet Transit: ఒకేసారి ఐదు గ్రహాల కలయిక...ఈ రాశులకు ఊహించని ధనలాభం
Planet Transit: మే నెలలో 5 గ్రహాలు ఒకేసారి తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. దీని వల్ల కొన్ని రాశులకుు ఊహించని ధన లాభం కలగనుంది. కష్టాలన్నీ తీరిపోవడం ఖాయం.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ ఏడాది మే నెల చాలా స్పెషల్. ఈ నెలలో ఒకేసారి ఐదు గ్రహాలు నిర్ణీత సమయంలో తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాల మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశుల జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. వారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు పొందుతారు. మే నెలలో అంగారకుడు మేష రాశిలోకి, శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి, బుధుడు, సూర్యుడు వృషభ రాశిలోకి సంచరిస్తారు. మే నెలాఖరులో బుధుడు తమ స్థానాన్ని మార్చుకొని మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహాల మార్పులన్నీ.. అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులకు అయితే.. లాభాలను తెస్తాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
మేష రాశి..
మేష రాశికి అధిపతి అంగారకుడు. మే 11 న అంగారకుడు తన సొంత రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. దీని వల్ల మేష రాశివారి అదృష్టం మారుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. స్నేహితుల సహాయంతో ఎక్కువ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారలకు కూడా ఇది చాలా అనువైన సమయం. ఉద్యోగం మారాలి అని చూస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి..
మే నెల కన్య రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. భాగస్వామి నుండి ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అనుకోని అద్భుతమైన అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మీ కష్టాన్ని ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. కెరీర్ లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది. కొత్త స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా.. అనేక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
తుల రాశి...
తుల రాశి వారికి మే నెల అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మే నెల మీకు వ్యాపారంలో లాభాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ కెరీర్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు విదేశీ ఒప్పందం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు అనేక మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది.
సింహ రాశి...
సింహ రాశి వారికి మే నెల సంపద , సౌకర్యాలు రెట్టింపు చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు పడిన కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం పొందుతారు. మీరు మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. మీరు సృజనాత్మక రంగంలో కూడా రాణిస్తారు. పనిలో మీ ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. మీ జీతం కూడా పెరుగుతుంది. శుక్రుడి ప్రభావం మీలో మరింత ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు వేయడానికి కూడా ఈ కాలం చాలా మంచిది. ఈ ఆర్థిక ప్రణాళికలు భవిష్యత్తులో మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీ ప్రయత్నాలు ఖచ్చితంగా విజయవంతమవుతాయి.
వృషభ రాశి...
మే నెల వృషభ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సూర్యుడు మే 15, 2026న వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది ఆరోగ్యం , నాయకత్వ లక్షణాలను ఇస్తుంది. అదనంగా, బుధుడు కూడా మే 15, 2026న వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. వృషభ రాశిలో మూడు గ్రహాల కలయిక ఆకస్మిక పురోగతికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లభిస్తాయి. మీలో కొందరికి ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసలు తెలియజేస్తారు. విదేశీ వ్యవహారాలలో పాలుపంచుకున్న వారు చాలా ప్రయోజనం పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో సంబంధాలు బలపడతాయి.
మిథున రాశి...
బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి. బుధుడు మే 29న తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు మే 14, 2026న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మిథున రాశి వారికి అదృష్ట సమయం. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. మీరు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు. ఇది మీకు చాలా శుభప్రదమైన సమయం. దీని నుండి మీరు పూర్తి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విదేశీ అవకాశాలు కూడా రావచ్చు.