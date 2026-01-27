- Home
- Astrology
- Planet Conjuction: శ్రవణా నక్షత్రంలో నాలుగు గ్రహాల అరుదైన కలయిక..ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్
Planet Conjuction: శ్రవణా నక్షత్రంలో నాలుగు గ్రహాల అరుదైన కలయిక..ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్
Planet Conjuction:మరి కొద్ది రోజుల్లో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా నాలుగు గ్రహాలు శ్రవణా నక్షత్రంలో కలవబోతున్నాయి. దీని వల్ల ఐదు రాశుల జీవితం మారిపోనుంది.
Planet Conjuction
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాలు సరైన సమయంలో తమ స్థానాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. దాని ప్రభావం అన్ని రాశులపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ప్రస్తుతం సూర్యుడు, అంగారకుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. త్వరలో శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, అంగారకుడి సంయోగం శ్రవణా నక్షత్రంలో ఏర్పడనుంది. ఒకేసారి నాలుగు గ్రహాలు శ్రవణా నక్షత్రంలో కలవడం ఐదు రాశుల వారికి అనేక ప్రయోజనాలను కలిగించనుంది. వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.వృషభ రాశి...
శ్రవణా నక్షత్రంలో సూర్యుడు, అంగారకుడు, శుక్రుడు, బుధుడి సంచారం వృషభ రాశివారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ గ్రహాల సంయోగం ఈ రాశివారి మాట తీరు ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఏ పని అయినా సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. భార్యాభర్తలు, కుటుంబ సభ్యులతో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే.. ఇప్పుడు అవన్నీ తొలగిపోయి.. సంబంధం బలపడుతుంది. ఆర్థికంగానూ చాలా బాగుంటుంది.
2.కర్కాటక రాశి...
శ్రవణ నక్షత్రంలో 4 గ్రహాల సంయోగం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ కలలు నెరవేరడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. అకౌంటింగ్, ఫైనాన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ రంగాలలో పని చేసే వారికి ఈ కాలంలో వారి కెరీర్ లో చాలా గొప్ప పురోగతి లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఈ కాలంలో మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. గ్రహాలన్నీ ఈ రాశివారికి అనుకూలంగా మారతాయి. ధనలాభం పొందే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అప్పుల బాధలు తీరతాయి.
3.తుల రాశి...
తుల రాశిలో జన్మించిన వారికి, శ్రవణ నక్షత్రంలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీ పనులు చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉంటే, అవన్నీ ఈ కాలంలో పూర్తవుతాయి. మీరు ప్రభుత్వ పథకాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. అదేవిధంగా, మీరు ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే.. ఈ కాలంలో తుల రాశి వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు ప్రతి పనిలో చాలా బిజీగా ఉంటారు. ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి కొంత సంపదను కొనుగోలు చేస్తారు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మీకు పెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి..
శ్రవణ నక్షత్రంలో బుధుడు, శుక్రుడు మొదలైన నాలుగు గ్రహాల కలయిక కారణంగా, వృశ్చిక రాశి వారికి వివాదాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. జీవితంలో సానుకూల ఉత్సాహం నెలకొంటుంది. అదేవిధంగా, చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఈ కాలంలో మంచి ఉద్యోగం పొందే అవకాశం లభిస్తుంది, మీ కల నెరవేరుతుంది. అదేవిధంగా, మీరు పోటీ పరీక్షలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తారు. మీ తల్లితో కలిసి కొన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకు తీర్థయాత్ర చేసే యోగం ఉంది. ఈ విధంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, వృశ్చిక రాశి వారు ఈ కాలంలో మంచి లాభాలను పొందుతారు.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి, శ్రవణ నక్షత్రంలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి అవుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. మీరు ఆకస్మిక మార్పును అనుభవిస్తారు. మీ కష్టానికి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు ఏకాగ్రతతో పని చేస్తారు. మీ ప్రయత్నాలతో జీవితంలో ముఖ్యమైన, ప్రభావవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. దీనివల్ల, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు కెరీర్ , వ్యాపార రంగంలో తమకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకుంటారు.