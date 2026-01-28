AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారికి కీర్తి , ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే మీకు అందిస్తున్నాం
మేష రాశి (Aries)
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి.
కెరీర్: వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది మంచి రోజు. తోటివారి సహకారం లభిస్తుంది.
కుటుంబం: తోబుట్టువులతో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. అనవసర వస్తువుల కొనుగోలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రశాంతంగా పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
ఆరోగ్యం: కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చు, ఆహార నియమాలు పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఆర్థికం: మీ రాశ్యాధిపతి బుధుడు కావడం వల్ల నేడు మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. రావలసిన బాకీలు వసూలవుతాయి.
కెరీర్: విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు చాలా అనుకూలమైన రోజు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. శుభవార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి సంబంధిత వ్యవహారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనే ఆలోచన చేస్తారు.
కెరీర్: కార్యాలయంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: తల్లిగారి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఆర్థికం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
కెరీర్: కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రశంసించబడతాయి.
కుటుంబం: పిల్లల పురోగతి పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ/బంగారు రంగు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఆర్థికం: వ్యాపారస్తులకు నేడు అత్యంత లాభదాయకమైన రోజు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
కెరీర్: మీ తెలివితేటలతో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి కలిగే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: ముదురు పచ్చ
7. తుల రాశి (Libra)
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. విలాస వస్తువులపై ఆసక్తి చూపుతారు.
కెరీర్: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
కుటుంబం: బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఆర్థికం: అనవసరపు వాదోపవాదాల వల్ల ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. మౌనంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
కెరీర్: పనిలో ఏకాగ్రత అవసరం. శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఆరోగ్యం: అలసట ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఆర్థికం: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అదృష్టం మీ వైపు ఉంది.
కెరీర్: ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి.
కుటుంబం: తండ్రిగారి నుండి విలువైన సలహాలు లేదా ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఆర్థికం: రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
కెరీర్: బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయపాలన పాటించడం వల్ల విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
ఆరోగ్యం: మోకాళ్ల నొప్పులు లేదా కీళ్ల నొప్పుల పట్ల జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆర్థికం: పాత అప్పులు తీర్చివేస్తారు. కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు.
కెరీర్: ఐటీ మరియు మీడియా రంగంలో ఉన్నవారికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
కుటుంబం: మిత్రుల సహాయంతో ఒక ముఖ్యమైన పని పూర్తి చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: నలుపు/నీలం
12. మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థికం: ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యకలాపాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
కెరీర్: ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
ఆరోగ్యం: యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు