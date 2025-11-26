AI జాతకం: ఓ రాశివారికి పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి
AI జాతకం: ఏఐ అందించిన రాశిఫలాలు ఇవి. ఈ రోజు ఓ రాశివారి పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ మా పండితుడు ఫణికుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే మీకు అందిస్తున్నాం.
మేషం (Aries)
💼 కెరీర్: కొత్త అవకాశాలు — సహచరుల మద్దతు.
💰 ఆర్థికం: సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి.
❤️ ప్రేమ: భాగస్వామి అర్థం చేసుకుంటారు.
🧘 ఆరోగ్యం: అలసట — విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృషభం (Taurus)
💼 కెరీర్: పనిలో ఒత్తిడి — సహనం అవసరం.
💰 ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
❤️ ప్రేమ: చిన్న అపార్థాలు రావచ్చు.
🧘 ఆరోగ్యం: తలనొప్పి/స్ట్రెస్.
మిథునం (Gemini)
💼 కెరీర్: ఇంటర్వ్యూలు/మీటింగ్లు సక్సెస్.
💰 ఆర్థికం: సైడ్ ఇన్కమ్ అవకాశాలు.
❤️ ప్రేమ: కొత్త పరిచయాలు.
🧘 ఆరోగ్యం: శక్తి పెరుగుతుంది.
కర్కాటక (Cancer)
💼 కెరీర్: కష్టానికి ఫలితం.
💰 ఆర్థికం: తీసుకున్న అప్పు తిరిగి వచ్చే అవకాశం.
❤️ ప్రేమ: కుటుంబంతో హ్యాపీ టైమ్.
🧘 ఆరోగ్యం: కడుపు సమస్యలు — ఆహారం జాగ్రత్త.
సింహం (Leo)
💼 కెరీర్: నాయకత్వం ప్రదర్శించే రోజు.
💰 ఆర్థికం: డబ్బు రావడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
❤️ ప్రేమ: రొమాంటిక్ మూడ్.
🧘 ఆరోగ్యం: ఎనర్జీ లెవల్స్ హై.
కన్య (Virgo)
💼 కెరీర్: పనుల్లో డిలే — పట్టుదల ఫలిస్తుంది.
💰 ఆర్థికం: ఖర్చు/లాభం బ్యాలెన్స్.
❤️ ప్రేమ: భాగస్వామి మద్దతు.
🧘 ఆరోగ్యం: అలసట — నీరు తాగడం పెంచండి.
తుల (Libra)
💼 కెరీర్: భాగస్వామ్యాలు & బిజినెస్ డీల్స్కు బెస్ట్ రోజు.
💰 ఆర్థికం: పాత బాకీలు వస్తాయి.
❤️ ప్రేమ: బంధం బలపడుతుంది.
🧘 ఆరోగ్యం: చర్మ సమస్యలు — జాగ్రత్త.
వృశ్చికం (Scorpio)
💼 కెరీర్: ప్రమోషన్/జాబ్ చేంజ్ అవకాశాలు.
💰 ఆర్థికం: పెట్టుబడులు లాభం.
❤️ ప్రేమ: పాత ప్రేమ పునరాగమనం.
🧘 ఆరోగ్యం: నిద్ర అవసరం — ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius)
💼 కెరీర్: ప్రయాణం/ప్రాజెక్ట్ రీలొకేషన్ సూచన.
💰 ఆర్థికం: ఆకస్మిక ఫైనాన్షియల్ గెయిన్.
❤️ ప్రేమ: ప్రేమలో సంతోషం.
🧘 ఆరోగ్యం: నడుము/మోకాళ్ల నొప్పి — జాగ్రత్త.
మకరం (Capricorn)
💼 కెరీర్: సీనియర్స్ ప్రశంసలు — పేరుప్రఖ్యాతి.
💰 ఆర్థికం: ఇన్కమ్ & సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి.
❤️ ప్రేమ: రిలేషన్లో హాయిగా అనిపిస్తుంది.
🧘 ఆరోగ్యం: మంచి నిద్ర — ఆరోగ్యం మెరుగ్గా.
కుంభం (Aquarius)
💼 కెరీర్: కొత్త ఐడియాలకు మంచి స్పందన.
💰 ఆర్థికం: సేవింగ్స్పై దృష్టి.
❤️ ప్రేమ: బంధం బలపడుతుంది.
🧘 ఆరోగ్యం: ధ్యానం/యోగా శరీరానికి మేలు.
మీనం (Pisces)
💼 కెరీర్: కార్యాలయంలో ఆకస్మిక మార్పులు — చివరికి మేలు.
💰 ఆర్థికం: ఖర్చులు ఎక్కువ — జాగ్రత్త.
❤️ ప్రేమ: భావోద్వేగాలు ఎక్కువ — మాటల్లో జాగ్రత్త.
🧘 ఆరోగ్యం: అలెర్జీ/జలుబు — జాగ్రత్త.