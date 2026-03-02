AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి అనుకోకుండా ఖర్చులు పెరగొచ్చు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతం అవుతాయి.
ఆర్థికం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
జాగ్రత్త: వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.
లాభం: మిత్రుల నుండి ఊహించని సహాయం అందుతుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: చంద్రుడు మీ రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఆర్థికం: ధన లాభం ఉంది. ఇంటికి కావలసిన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఓపికతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం.
ఆరోగ్యం: కంటి సమస్యలు లేదా అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
లాభం: గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు వస్తాయి. ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: గృహ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుటుంబం: అమ్మగారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బంధువుల మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. తోబుట్టువుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
జాగ్రత్త: అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కీలక పత్రాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
ఆర్థికం: రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: మానసిక ఉల్లాసాన్ని పొందుతారు. అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ఖర్చులు పెరగవచ్చు. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది.
జాగ్రత్త: శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగకండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. అపారమైన ధన లాభం చేకూరుతుంది.
లాభం: పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం