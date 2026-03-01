Mars Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి కుజుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారి కష్టాలు తీరినట్టే
Mars Transit: శతభిషా నక్షత్రంలోకి కుజుడు అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఈ సంచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ మార్పు అన్ని రాశుల వారి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.
సింహ రాశి
కుజుడు శతభిషా నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడం సింహ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరికి వృత్తిపరంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంది. ఇక చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా పూర్తి అవుతాయి. పై అధికారుల నుంచి సపోర్టు దొరుకుతుంది. మీరు చేసే పనికి ప్రశంసలు దక్కే అవవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టి లాభాలు పొందుతారు. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా మారుతుంది.
ధను రాశి
కుజుడి వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. వీరికి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు, ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ పర్యటనలు చేసే యోగం కనిపిస్తోంది. ఇక చదువుకునే విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వీరికి ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి
కుజుడి సంచారం కుంభ రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. టెక్నాలజీ, పరిశోధన, వైద్యం లేదా మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం మెరుగుపడుతుంది. వీరి ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడి, చేపట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి.