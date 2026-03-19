AI Horoscope: ఉగాది రోజున ఓ రాశివారి అదృష్టం రెట్టింపు కానుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ఉగాది పండగ రోజున అదృష్టం రెట్టింపు కానుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. మిత్రుల సహాయంతో కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. మీలోని సృజనాత్మకతకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: అనవసరపు ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. వాహన యోగం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: వృత్తిపరంగా ఎదుగుదల ఉంటుంది. మీ నిర్ణయాలకు కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. శుభవార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: కొంచెం మానసిక ఆందోళన కలిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. సహోద్యోగులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయం మరియు కళారంగంలో ఉన్నవారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు పాటించండి. సమాజంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు.
ప్రేమ: భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు సానుకూలంగా మారతాయి. ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తారు.
ఆర్థికం: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఉన్నత చదువుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. తండ్రిగారి ఆశీస్సులు మీకు రక్షణగా నిలుస్తాయి.
ప్రయాణం: తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు వినయం అవసరం.
కుటుంబం: పిల్లల చదువుల విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు వేగం పుంజుకుంటాయి. బంధువుల కలయిక సంతోషాన్నిస్తుంది.
జాగ్రత్త: ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఈ రోజు మీ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఆత్మీయుల నుండి బహుమతులు అందుకుంటారు.
పరిహారం: గురువారం కావడంతో దత్తాత్రేయ స్వామిని దర్శించడం శుభప్రదం.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం