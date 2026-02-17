AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారికి గ్రహణ ప్రభావంతో సమస్యలు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి గ్రహణం కారణంగా అనవసర సమస్యలు ఎదురౌతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాాం..
మేష రాశి (Aries)
ఆర్థికం: గ్రహణ ప్రభావం వల్ల మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతం అవుతాయి.
ఆరోగ్యం: కంటి సంబంధిత సమస్యల పట్ల కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
కెరీర్: ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.
కుటుంబం: ఇంటి వాతావరణం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఆర్థికం: భాగ్య స్థానంలో గ్రహణం వల్ల ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
అదృష్టం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది, కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలం.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
జాగ్రత్త: అష్టమ స్థానంలో గ్రహణం కాబట్టి వాహన ప్రయాణాల్లో , ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు, ధ్యానం చేయడం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ప్రేమ/భాగస్వామ్యం: జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. వ్యాపార భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు వాయిదా వేయండి.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఆర్థికం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి.
ఆరోగ్యం: పాత అనారోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
సంతానం: పిల్లల విషయంలో కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెట్టాలి.
పెట్టుబడులు: స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
కుటుంబం: తల్లిగారి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. గృహ నిర్మాణ పనుల్లో అడ్డంకులు రావచ్చు.
మనశ్శాంతి: పని ఒత్తిడి వల్ల ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. మౌనంగా ఉండటం ఉత్తమం.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
కెరీర్: మీ ధైర్య సాహసాలు పెరుగుతాయి. తోబుట్టువుల నుండి సహాయం అందుతుంది.
ఆర్థికం: చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఆర్థికం: ద్వితీయ స్థానంలో గ్రహణం వల్ల మాట తూలే ప్రమాదం ఉంది. ధన నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త పడండి.
కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలు వద్దు. నిలకడగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
జాగ్రత్త: గ్రహణం మీ రాశిలోనే సంభవిస్తోంది. దీనివల్ల శారీరక అలసట, అయోమయం ఉండవచ్చు.
పరిహారం: గ్రహణం తర్వాత స్నానం చేసి దానధర్మాలు చేయడం వల్ల నెగటివ్ ప్రభావం తగ్గుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థికం: వ్యయ స్థానంలో గ్రహణం వల్ల భారీ ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ఆధ్యాత్మికం: దాన ధర్మాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు