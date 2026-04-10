AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారు స్నేహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి:
ఈ రోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
వృషభ రాశి:
ఆర్థిక పరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మిథున రాశి:
వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ప్రయాణాల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పై అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి వివాదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి మాట తీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సింహ రాశి:
మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కన్యా రాశి:
చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అపరిచితులను నమ్మకండి.
తులా రాశి:
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు అనుకూలం. సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. ధన లాభం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రాశి వారికి కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్నేహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
మకర రాశి:
స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా, ధ్యానం చేయడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి:
ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తారు. ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది. తోబుట్టువుల నుండి సహాయం లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తారు.
మీన రాశి:
వాక్ చాతుర్యంతో పనులు చక్కబెడతారు. రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.