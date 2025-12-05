- Home
Scrub Typhus : కరోనా మాదిరిగానే ఓ ప్రాణాంతక వ్యాధి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. ఏమిటీ వ్యాధి, దీని లక్షణాలేంటి, నివారణ మార్గాలేంటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
ఇంతచిన్న కీటకం మనిషి ప్రాణాలు తీస్తుందా..!
Scrub Typhus : ఓ చిన్న కీటకమది.. చీమలు, దోమల మాదిరిగా ఇళ్లలో, పరిసరాల్లోనే ఉంటుంది. కానీ ఇది కుట్టిందా అంతే సంగతి... ప్రాణాంతకమైన బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరుతుంది. ఇది ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి చివరకు ప్రాణాలు తీస్తుంది. ఇలా మన చుట్టుపక్కల కంటికి కనపడకుండా ఉండే కీటకం ద్వారా సోకే 'స్క్రబ్ టైపస్' బారినపడి తెలుగు ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
స్క్రబ్ టైపస్ లక్షణాలు
ఈ వ్యాధి ఇళ్లు, పొలాల్లో ఉండే చిగ్గర్ మైట్ అనే చిన్న కీటకం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. తదేకంగా పరిశీలిస్తేగానీ ఈ కీటకం కంటికి కనిపించడదు.. ఇది కుడితే దానిలోని ఓరియెంటియా సుట్సుగముషి అనే బ్యాక్టీరియా మనిషి శరీరంలోకి చేరుతుంది. ఇది కుట్టినచోట శరీరం నల్లగా కాలినట్లు మారిపోతుంది... దద్దుర్లు వచ్చి దురద పెడుతుంది. ఇక శరీరంలోకి చేరిన బ్యాక్టీరియా మెళ్లిగా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి చివరకు ప్రాణాలు తీస్తుంది.
ఈ స్క్రబ్ టైపస్ బారిన పడ్డవారిలో మొదట శరీరం నీరసంగా మారిపోతుంది... ఏ పని చేయలేకపోతారు. తర్వాత చలిజ్వరం, తల, ఒళ్లనొప్పులు మొదలవుతాయి. అలాగే జీర్ణ, శ్వాస సమస్యలు వస్తాయి. శరీరంలోని ఒక్కో అవయవం బ్యాక్టీరియా ప్రభావంతో దెబ్బతిని మనిషి కోమాలోని వెళ్లే అవకాశాలుంటాయి... చివరకు ప్రాణాలు పోవచ్చు.
స్క్రబ్ టైపస్ నివారణ మార్గాలు
1. ఇళ్లు, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. దోమలు, ఈగలు వంటివి ఇంట్లోకి రాకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇలా చేశారంటే స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధికారక కీటకం కూడా ఇంట్లోకి చేరదు.
2. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్క్రబ్ టైపస్ ను వ్యాప్తిచేసే కీటకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పశువులు, ఇతర జీవాలుండే ప్రాంతాలు, పొలాలు, గడ్డివాముల వద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులు, రైతు కూలీలు ఈ ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
3. పిల్లల్లో ఈ స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వారి శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పివుంచే దుస్తులు వేయాలి. అలాగే పిల్లలు నిద్రించే సమయంలో ఎలాంటి కీటకాలు దరిచేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
4. పట్టణాల్లో ఇంటి ఆవరణలోనే మొక్కలు పెంచుతుంటాయి... ఇలాంటి ఇళ్లలో కుండీల చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. లేదంటే అపరిశుభ్ర వాతావరణ ఏర్పడి కీటకాలు పెరుగుతాయి.
5. నదులు, వాగులు వంకలు, చెరువులు వంటి నీటిప్రవాహాల తీరప్రాంతాల్లో ఈ చిగ్గర్ మైట్ కీటకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
స్క్రబ్ టైపస్ కు చికిత్స
స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధి బారిన పడ్డవారికి వీలైనంత తొందరగా వైద్యం అవసరం. లేదంటే మెళ్లిగా ప్రారంభమయ్యే అనారోగ్యం చివరకు మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కి కారణం అవుతుంది. అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఒకేసారి చుట్టిముట్టి ప్రాణాంతకంగా మారవచ్చు. ముందుగానే వ్యాధిని గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకుంటే ప్రాణాపాయం తప్పుతుంది.
స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధిని గుర్తించేందుకు ర్యాడిప్, వైల్ ఫెలిక్స్, ఐజీఎం ఎలీసా వంటి టెస్టులు చేస్తారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లోని హాస్పిటల్స్ లో వ్యాధి నిర్దారణ టెస్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. స్క్రబ్ టైపస్ బారిన పడ్డవారు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మెరుగైన చికిత్స పొందాలి.. లేదంటే ఇది ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.
ఏపీలో స్క్రబ్ టైపస్ మరణాలు
స్క్రబ్ టైపస్ అనేది అంటువ్యాధి కాదు... ఒకరి నుండి ఒకరికి సోకదు. కేవలం ప్రత్యేక కీటకం ద్వారానే ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది. దీని బారినపడి ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఐదుగురు మరణించారు. పల్నాడులో జ్యోతి, నాగమ్మ... విజయనగరంలో రాజేశ్వరి... బాపట్లలో మస్తాన్ బి... నెల్లూరులో సంతోషి మరణించారు.
తెలంగాణలో కూడా కొందరు చిన్నారులు ఈ వ్యాధి లక్షణాలతో బాధపడుతూ హాస్పిటల్లో చేరారు. హైదరాబాద్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో మెరుగైన చికిత్స అనంతరం వీళ్లు కోలుకున్నారు. ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాలను స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధి వణికిస్తోంది... ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది.