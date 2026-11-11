Weather Update: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం.. తుపాను ముప్పు.. భారీ వర్షాల అలర్ట్
Weather Update: నవంబర్ 13న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలో చలిగాలుల తీవ్రత కూడా క్రమంగా పెరుగుతోంది.
ప్రజలకు అలర్ట్: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏ క్షణంలోనైనా భారీ వర్షాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒకేసారి రకరకాల ట్విస్ట్లు ఇస్తోంది. ఒకవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ను తుపాను భయం వెంటాడుతుంటే, మరోవైపు తెలంగాణను చలిగాలులు గడగడలాడిస్తున్నాయి. రెండు వరుస తుపాన్లతో తీర ప్రాంతాలు కోలుకోకముందే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులు ఎవరిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతున్నాయో వివరంగా చూద్దాం.
నవంబర్ 13న అల్పపీడనం.. తీరం దాటేది ఎప్పుడు?
భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, నవంబర్ 13వ తేదీన ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి తదుపరి 24 గంటల్లో తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడుతుంది. నవంబర్ 15 నాటికి ఇది వాయుగుండంగా మారి నైరుతి బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
ఇది నవంబర్ 16 లేదా 17 తేదీల్లో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, ఉత్తర తమిళనాడు మధ్య తీరం దాటవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఇది తుపానుగా మారుతుందా లేదా తీరానికి రాకముందే సముద్రంలోనే బలహీనపడుతుందా అనేది ఇంకా వేచి చూడాల్సి ఉంది.
ఒంగోలు నుండి చెన్నై వరకు అలెర్ట్
భూ ఉపరితలం నుంచి సముద్రం వైపు పొడి గాలులు వీస్తుండటం వల్ల, ఈ సిస్టమ్ తీరం దాటడానికి ముందే కొంత బలహీనపడటానికి కూడా అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అలా జరిగినా కూడా తీవ్ర వాయుగుండంగా లేదా వాయుగుండంగా ఒంగోలు, చెన్నై, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాల మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల ఏపీలోని దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే చాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికే పంటలు నష్టపోయిన రైతులు ఈ వర్షాల వార్తతో తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు.
ద్రోణి ప్రభావం.. వాతావరణంలో మార్పులు
ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో వాయవ్య ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా మీదుగా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఈ ద్రోణి వల్ల కోస్తాంధ్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వానలు పడే సూచనలున్నాయని విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం తెలిపింది. మిగతా ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణను వణికిస్తున్న రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు
ఏపీలో వర్షాల మాట పక్కనబెడితే, తెలంగాణలో వాతావరణం పూర్తిగా రివర్స్ అయింది. రాత్రివేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 16 జిల్లాల్లో రాత్రి వేళ ఉష్ణోగ్రతలు 14.7 డిగ్రీల నుంచి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరేడుగొండలో అత్యల్పంగా 14.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఉదయాన్నే వీస్తున్న చలిగాలుల పట్ల ప్రజలు, ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు
అల్పపీడనం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో సముద్రంలో పరిస్థితులు చాలా అల్లకల్లోలంగా మారనున్నాయి. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అందువల్ల మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సముద్రంలో ఉన్న వేటగాళ్లు కూడా వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తిరిగి రావాలని కోరారు.