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- శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. తిరుమలలో స్మార్ట్ బస్టాప్ల ఏర్పాటు, ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే?
శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. తిరుమలలో స్మార్ట్ బస్టాప్ల ఏర్పాటు, ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే?
Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు టీటీడీ కొత్త ప్రణాళికకు శ్రీకారం చుట్టింది. కొండపై స్మార్ట్ బస్టాప్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
మొత్తం 21 ప్రాంతాల్లో ఆధునిక బస్టాప్లు
తిరుమలలో భక్తుల రాకపోకలకు ఉచిత ధర్మరథం బస్సులు కీలకంగా మారాయి. అయితే బస్సుల కోసం ఎదురుచూసే సమయంలో సరైన వసతులు లేకపోవడంతో భక్తులు ఎండ, వర్షాలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన టీటీడీ రవాణా విభాగం 21 బస్సు నిలుపుదల ప్రాంతాలను ఆధునీకరించాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఐదు బస్ షెల్టర్లను కొత్త సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మరో 16 ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా కొత్త బస్టాప్లను నిర్మించనున్నారు. ఈ పనులకు రేమండ్ గ్రూప్ ఆర్థికంగా సహకరించనుంది.
మూడు విడతల్లో నిర్మాణ పనులు
స్మార్ట్ బస్టాప్ల నిర్మాణాన్ని ఒకేసారి కాకుండా మూడు దశల్లో చేపట్టనున్నారు. తొలివిడతలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండే రాంభగీచ, లేపాక్షి కూడలి ప్రాంతాల్లో ఆధునిక బస్టాప్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మరో ముఖ్యమైన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటిని సాధారణ బస్ షెల్టర్ల కంటే పెద్దవిగా, ఎక్కువ మంది భక్తులు వేచి ఉండేందుకు అనువుగా రూపొందించనున్నారు. అనంతరం రెండో, మూడో విడతల్లో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో పనులు పూర్తి చేయాలని టీటీడీ భావిస్తోంది. ఒక్కో స్మార్ట్ బస్టాప్ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.22 లక్షల నుంచి రూ.30 లక్షల వరకు వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏఐ డిజైన్తో పాటు ఆధునిక సౌకర్యాలు
కొత్త బస్టాప్ల రూపకల్పనలో సాంకేతికతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. టీటీడీ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారంగా రూపొందించిన నమూనాను రేమండ్ గ్రూప్ ప్రతినిధులకు అందించింది. ఈ షెల్టర్లలో భక్తులకు అవసరమైన అనేక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. ఎండ, వర్షం, చలి నుంచి రక్షణ కల్పించేలా నిర్మాణం చేపట్టడంతో పాటు డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, సీసీ కెమెరాలు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారులకు సమాచారం అందించేందుకు ఎస్ఓఎస్ బటన్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీంతో భక్తులకు రక్షణతో పాటు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవం లభించనుంది.
వెంకటాద్రి యాప్తో బస్టాప్ల అనుసంధానం
ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేక ఆకర్షణ క్యూఆర్ కోడ్ సదుపాయం. ప్రతి స్మార్ట్ బస్టాప్ వద్ద ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ను ఏర్పాటు చేసి టీటీడీకి చెందిన వెంకటాద్రి యాప్తో అనుసంధానించనున్నారు. భక్తులు తమ స్మార్ట్ఫోన్తో కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే ధర్మరథం బస్సులకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. బస్సు ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తోంది? తదుపరి బస్సు ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం వెళ్లాల్సిన ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? వంటి సమాచారాన్ని మొబైల్లోనే చూసుకోవచ్చు. దీనివల్ల బస్సుల కోసం అనవసరంగా ఎక్కువసేపు ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. తిరుమలలో రవాణా వ్యవస్థను మరింత సులభంగా వినియోగించుకునేందుకు ఈ సాంకేతికత ఉపయోగపడనుంది.
రోజుకు 85 వేల మంది భక్తులకు ధర్మరథం సేవలు
ప్రస్తుతం తిరుమలలో సుమారు 46 నుంచి 50 ఉచిత ఎలక్ట్రిక్ ధర్మరథం బస్సులు భక్తులకు సేవలందిస్తున్నాయి. రిలయన్స్, భారత్ బయోటెక్ వంటి సంస్థలు అందించిన విరాళాలతో ఈ రవాణా సదుపాయం విస్తరించింది. ప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒక బస్సు అందుబాటులో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు రోజుకు సుమారు 650 ట్రిప్పులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా దాదాపు 85 వేల మంది భక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగం వల్ల కొండపై వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కూడా అవకాశం ఏర్పడింది. రేమండ్ గ్రూప్ ప్రతినిధులు ఇప్పటికే తిరుమలకు వచ్చి ప్రస్తుతం ఉన్న బస్ షెల్టర్లను పరిశీలించారు. ప్రతిపాదిత పనులు పూర్తయితే భక్తులకు మెరుగైన వేచి ఉండే ప్రదేశాలు, బస్సుల సమాచారం సులభంగా తెలుసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తాయి. తద్వారా తిరుమల రవాణా వ్యవస్థలో మరో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోనుంది.