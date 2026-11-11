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- Vijayasai Reddy: ఏపీలో పొలిటికల్ హీట్.. కొత్త పార్టీని ప్రకటించిన విజయసాయిరెడ్డి.. వాళ్లే టార్గెట్ !
Vijayasai Reddy: ఏపీలో పొలిటికల్ హీట్.. కొత్త పార్టీని ప్రకటించిన విజయసాయిరెడ్డి.. వాళ్లే టార్గెట్ !
Vijayasai Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ‘పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ’ (PRP) పేరుతో కొత్త పార్టీని ప్రకటించారు. కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా యువతకు పెద్దపీట వేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
కొత్త పార్టీ పెట్టిన విజయసాయిరెడ్డి.. అసలు పేరు ఏంటో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎంతో కాలంగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో మాజీ ఎంపీ వి.విజయసాయిరెడ్డి ఎట్టకేలకు తన రాజకీయ మౌనాన్ని వీడారు. విజయవాడలోని ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో ఆయన నూతన రాజకీయ పార్టీని లాంఛనంగా ప్రకటించారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీకి, రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి కొంతకాలం క్రియాశీలక రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న ఆయన, ఇప్పుడు ‘పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ’ (పీఆర్పీ) పేరుతో సరికొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రజల ముందుకు తీసుకువచ్చారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో స్థాపించిన ప్రజారాజ్యం పార్టీని తలపించేలా అదే 'పీఆర్పీ' సంక్షిప్త నామంతో ఈ పార్టీని ప్రారంభించడం ప్రస్తుతం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం అనే ప్రధాన నినాదంతో ఈ పార్టీని ఏర్పాటు చేసినట్లు విజయసాయిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పార్టీ జెండాను కాషాయం, తెలుపు రంగులతో పాటు మధ్యలో ధర్మచక్రంతో ఆకర్షణీయంగా రూపొందించారు.
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— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) November 11, 2026
ఆ రెండు కుటుంబాల ఆధిపత్యానికే మా సవాల్
పార్టీ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా విజయసాయిరెడ్డి రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గడచిన దశాబ్దాలుగా ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తును కేవలం రెండు కుటుంబాలే శాసిస్తున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. ఆ రెండు కుటుంబాల నుంచే సీఎంలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కావాలా అని ప్రశ్నించిన ఆయన, వంశపారంపర్య, కుటుంబ రాజకీయాలకు ఇకపై చరమగీతం పాడాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఉద్ఘాటించారు.
అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య నడుస్తున్న రాజకీయ విమర్శలు, ఆత్మప్రశంసల హోరులో సామాన్యుల ప్రాథమిక అవసరాలు, సమస్యలు కనుమరుగవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం అధికారం మార్పిడి కోసం కాకుండా, రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడమే తమ పార్టీ ప్రధాన ధ్యేయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
యువతకే పగ్గాలు.. సీఎం పీఠంపై నాకు ఆశ లేదు
ఈ కొత్త పార్టీ పూర్తిగా యువతకు పెద్దపీట వేసేలా పనిచేస్తుందని విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడించారు. ‘పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ’ మరో నాయకుడిని అందించడానికి రాలేదని, యువతలో నిద్రాణమై ఉన్న నాయకత్వ లక్షణాలను వెలికితీసి వారిని సమర్థులైన లీడర్లుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు. తాను ఈ పార్టీకి కేవలం ఒక మెంటార్ లేదా కన్వీనర్గా మాత్రమే వ్యవహరిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
తనకు ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించాలని ఎలాంటి కోరిక లేదని, చదువుకున్న సమర్థులైన యువకులను భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రులుగా చూడటమే తన ఆకాంక్ష అని తేల్చిచెప్పారు. ప్రతి కులంలోనూ, సామాజిక వర్గంలోనూ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న నాయకులు ఉన్నారని, వారిని తాము ప్రోత్సహిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
ఓటుతోనే ప్రజల బాధ్యత ముగిసిపోదు
ప్రజాస్వామ్యంలో కేవలం ఓటు వేయడంతోనే పౌరుల బాధ్యత ముగిసిపోదని విజయసాయిరెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అసలు అక్కడి నుంచే ప్రజల నిజమైన పాత్ర ప్రారంభమవుతుందని, తప్పు ఎవరు చేసినా నిర్భయంగా నిలదీసి ప్రశ్నించాలని పిలుపునిచ్చారు. అది తాను చేసినా, లేదా పెద్ద నాయకులు ఎవరైనా సరే ప్రశ్నించడం ప్రజల ప్రాథమిక హక్కని గుర్తుచేశారు.
ఉచిత విద్యుత్, మెరుగైన ఉపాధి కల్పన, ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడమే తమ ఎజెండా అని వివరించారు. భవిష్యత్తులో విజయవాడతో పాటు విశాఖపట్నం, తిరుపతి, అనంతపురం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించి పార్టీ సిద్ధాంతాలను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకువెళ్లేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఏపీ రాజకీయాల్లో మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతాం
రాష్ట్రంలో దశాబ్దాలుగా బలమైన పునాదులు కలిగిన తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ఈ 'పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ' బలమైన మూడో ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మారుతుందని విజయసాయిరెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సంప్రదాయ రాజకీయ శైలికి భిన్నంగా, సరికొత్త రాజకీయ సంస్కృతికి తమ పార్టీ పునాది వేస్తుందని చెప్పారు.
వైఎస్సార్సీపీ నిర్మాణంలో తాను ఎంతో క్రియాశీలకంగా పనిచేశానని, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చానని గుర్తుచేస్తూ.. మార్పును కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ తమ పార్టీ తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని ఆహ్వానించారు. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తామని, బడుగు, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) November 11, 2026