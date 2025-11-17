ఐబొమ్మ రవి అరెస్టుతో వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నారంటే?
IBomma : ఐబొమ్మ రవి అరెస్ట్తో సినీ పరిశ్రమకు పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. పైరసీ పై తెలంగాణ పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలపై ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. సజ్జనార్ను అభినందించారు.
పైరసీ ముఠాను గట్టి దెబ్బ కొట్టిన తెలంగాణ పోలీసులు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సైబర్ క్రైమ్ విభాగం గత కొంతకాలంగా అత్యంత ప్రాధాన్యతతో పరిగణిస్తున్న అంశాల్లో సినిమా పైరసీ ఒకటి. ముఖ్యంగా ఐబొమ్మ, బప్పం లాంటి పేర్లతో నడుస్తున్న పైరసీ వెబ్సైట్లు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు సంవత్సరాలుగా తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.
కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలను గంటల వ్యవధిలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల నిర్మాణ ఖర్చులు, సృజనాత్మకత, మార్కెటింగ్ శ్రమ అన్నీ వృథా అయిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ప్రత్యేక దర్యాప్తుతో ఐబొమ్మ వెబ్సైట్ను నడిపిస్తున్న ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్ చేయడం పరిశ్రమకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు.
తెలంగాణ పోలీసుల పై పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసలు
ఈ ఆపరేషన్పై జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, సజ్జనార్తో పాటు మొత్తం పోలీస్ బృందాన్ని అభినందించారు. చిత్ర పరిశ్రమను నాశనం చేస్తున్న పైరసీపై విజయవంతమైన చర్య తీసుకోవడం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్లు, పొంజీ స్కీమ్స్ల ద్వారా ప్రజలు ఎలా మోసపోతున్నారో ముందే వివరిస్తూ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించిన సజ్జనార్ సేవలను పవన్ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. ఆయన నాయకత్వం కేవలం తెలుగు సినిమాకే కాకుండా, భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు సైతం రక్షణ కవచంలా మారుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
విడుదల రోజునే సినిమాలు అప్లోడ్ చేసేన రవి
తనకు ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీ నైపుణ్యం ఉండటంతో రవి పైరసీ ప్రపంచంలో ఒక కీలక మాస్టర్మైండ్గా ఎదిగాడు. ఉదయం థియేటర్లలో విడుదలైన సినిమా సాయంత్రానికి అతని వద్ద సిద్ధంగా ఉండేది. అమెరికా, నెదర్లాండ్స్లో ఏర్పాటు చేసిన సర్వర్లను ఉపయోగించి చిత్రాలను అప్లోడ్ చేస్తూ, వాటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేసేవాడు.
అతని వద్ద ఉన్న డేటాలో 50 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్ల సమాచారం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అదనంగా, ఈ డేటాను బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్ కోసం ఉపయోగిస్తూ యువతను ప్రమాదంలోకి నెట్టాడని దర్యాప్తులో బయట పడింది.
రవి చేతుల్లో 21 వేల సినిమాలు.. 20 కోట్ల రూపాయల అక్రమ ఆదాయం
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, రవి వద్ద సీజ్ చేసిన హార్డ్డిస్క్లలో హాలీవుడ్, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ సహా 21 వేలకు పైగా సినిమాలు ఉన్నట్లు తేలింది. 1970ల నుంచి నేటి వరకు వచ్చిన చిత్రాలన్నీ అతని సర్వర్లలో దాచిపెట్టినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
పైరసీ ద్వారా రవి ఇప్పటి వరకు 20 కోట్ల వరకు సంపాదించాడని అంచనా. ఇప్పటికే 3 కోట్ల రూపాయల అక్రమ ఆస్తిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతను అనేక పేర్లతో పాన్ కార్డులు, లైసెన్సులు తీసుకోవడం ద్వారా తన అసలు గుర్తింపును దాచిపెట్టాడు.
పోలీసులకు సవాల్ విసిరిన రవి
గతంలో సోషల్ మీడియాలో రవి పోలీసులకు రాసిన లేఖ వైరల్ అయింది. “నా వద్ద కోట్ల మంది డేటా ఉంది, ఈ వెబ్సైట్పై ఫోకస్ ఆపండి” అంటూ అతడు సవాల్ విసిరాడు. ఈ సవాల్ను సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు ఆపరేషన్ను వేగవంతం చేశారు.
అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత రవితోనే అధికారికంగా ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్సైట్లను మూయించడం చట్ట పరిరక్షణ సంస్థల వ్యూహాత్మక విజయంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు అతని బ్యాంక్ ఖాతాలు, డేటా స్టోరేజీ, హార్డ్డిస్క్లను సవివరంగా విచారిస్తున్నారు.