Pulivendula: జగన్ కంచుకోట బద్దలు.. పులివెందులలో టీడీపీ ఎలా చక్రం తిప్పింది
Pulivendula: పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికలో టీడీపీ ఘన విజయం సాధించి, జగన్ కంచుకోటను బద్దలు కొట్టింది. లతారెడ్డి 6,050 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు. అయితే, జగన్ కుటుంబ కంచుకోటను టీడీపీ ఎలా బద్దలు కొట్టింది?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పులివెందులలో టీడీపీ సంచలనం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చారిత్రాత్మక సంఘటనగా నిలిచే విధంగా పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికలో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఘన విజయం సాధించింది. దశాబ్దాలుగా వైఎస్ కుటుంబ ఆధిపత్యం కొనసాగుతున్న ఈ ప్రాంతంలో టీడీపీ అభ్యర్థి మా రెడ్డి లతారెడ్డి 6,050 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. వైసీపీ అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డి కేవలం 685 ఓట్లు మాత్రమే సాధించి, డిపాజిట్ను కోల్పోయారు.
30 ఏళ్ళ తరువాత, పులివెందులలో గెలిచిన ప్రజాస్వామ్యం.. స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించిన పులివెందుల ప్రజలు.#FreedomAfter30Years#Pulivendula#AndhraPradesh pic.twitter.com/NjSDZxoh1f
— Telugu Desam Party (@JaiTDP) August 14, 2025
KNOW
పులివెందుల వైఎస్ ఫ్యామిలీ కంచుకోట
1978 నుండి పులివెందుల వైఎస్ కుటుంబానికి కంచుకోటగా నిలిచింది. 1995, 2001, 2006, 2021లో జెడ్పీటీసీ స్థానాన్ని వైఎస్ కుటుంబ మద్దతుతో ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నారు. ప్రత్యర్థులు నామినేషన్ వేయడానికి కూడా భయపడ్డ పరిస్థితి.
2016లో టీడీపీ మొదటిసారి అభ్యర్థిని బరిలోకి దించగా, చివరి నిమిషంలో ఆ అభ్యర్థి వైసీపీలో చేరిపోవడంతో ఆ ప్రయత్నం విఫలమైంది.
టీడీపీ ప్రత్యేక వ్యూహంతో గెలుపు
ఈసారి పులివెందులలో గెలవాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో టీడీపీ పక్కా ప్రణాళిక వేసింది. బీటెక్ రవి సతీమణి లతారెడ్డిని అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం, కడప, జమ్మలమడుగు కీలక నేతలతో ప్రచారం నిర్వహించడం విజయానికి కారణమయ్యాయి.
ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి, మాధవిరెడ్డి, మంత్రి సవిత, సీం రమేశ్, బైరెడ్డి శబరి వంటి నేతలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ప్రతి గ్రామంలో సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కార హామీలు ఇవ్వడం, వైసీపీ నుండి ముఖ్య నేతలను టీడీపీలోకి రప్పించడం ప్రధాన వ్యూహాలుగా నిలిచాయి.
వైసీపీ లోపాలే ఆ పార్టీ ఓటమి కారణాలు
వైసీపీ ఈ ఎన్నికను మొదట్లో సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం, సానుభూతి ఓట్లు వస్తాయని భావించి మహేశ్వర్ రెడ్డి కుమారుడు హేమంత్ రెడ్డిని బరిలోకి దించడం పెద్ద పొరపాటుగా మారింది.
అవినాష్ రెడ్డి, రవీంద్రనాద్ రెడ్డి, మేయర్ సురేశ్ బాబు వంటి నేతలు ప్రచారంలో పాల్గొన్నప్పటికీ, ప్రజా వ్యతిరేకతను తగ్గించలేకపోయారు. వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు, కుటుంబ విభేదాలు కూడా ఓటర్ల మనసును ప్రభావితం చేశాయి.
కుప్పం vs పులివెందుల: రాజకీయ ప్రభావం
2021లో కుప్పం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయాన్ని సాధించి చంద్రబాబును బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేసింది. ఇప్పుడు టీడీపీ పులివెందులలో గెలిచి ప్రతీకారం తీర్చుకుందని చెప్పవచ్చు.
ఈ విజయంతో రాబోయే ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఉత్సాహం రెట్టింపు కానుంది. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, జగన్ కంచుకోట బద్దలు కావడం రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలపై గణనీయ ప్రభావం చూపనుంది. టీడీపీ జోరును అడ్డుకునేందుకు జగన్ ఎలాంటి వ్యూహ రచనతో ముందుకు సాగుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.