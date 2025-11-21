- Home
- IMD Rain Alert : అల్పపీడనం నుండి సెన్యార్ తుపాను వరకు.. ఈ తెలుగు జిల్లాల్లో వర్ష బీభత్సమే
Senyar Cyclone : శనివారం బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి వచ్చే బుధవారంకు వాయుగుండంగా లేదంటే తుపానుగా మారే అవకాశాలున్నాయట. దీంతో వచ్చే వారమంతా మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయట.. ఏఏ ప్రాంతాల్లో వర్షాలుంటాయో తెలుసా?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు
IMD Weather Alert : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్ళీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కొన్నిజిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.. రాబోయే రోజుల్లో ఇవి మరింత జోరందుకునేలా వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో కూడా ఈ ఆదివారం(నవంబర్ 23) నుండి వర్షాలు మొదలవనున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇలా వచ్చేవారం ఇరురాష్ట్రాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
రేపే బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
ప్రస్తుతం ఓ ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది... దీని ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకటించింది. శనివారం (నవంబర్ 22న) అంటే రేపే దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించింది. దీని ప్రభావంతో శనివారం ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని APSDMA ప్రకటించింది.
సోమవారానికి వాయుగుండం
బంగాళాఖాతంలో రేపు ఏర్పడే అల్పపీడనం బలపడి ఆదివారం (నవంబర్ 23) కి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారుతుందని APSDMA తెలిపింది. సోమవారం (నవంబర్ 24) కు ఇది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని APSDMA పేర్కొంది. దీంతో అప్పటివరకు కురిసిన చెదురుమదురు జల్లులు కాస్త భారీ వర్షాలుగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనావేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ వాయుగుండం ప్రభావం కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలపై ఎక్కువగా ఉంటుందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
బుధవారానికి తుపాను..?
నవంబర్ 24న ఏర్పడే వాయుగుండం 48 గంటల్లో మరింత బలపడుతుందట. పశ్చిమవాయువ్య దిశగా కదులుతూ నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతుందని APSDMA తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే తుపానుగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇది తుపానుగా మారితే దీనికి సెన్యార్ గా నామకరణం చేయనున్నారు.
సెన్యార్ తుపాను ఏర్పడితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వైపు దూసుకువస్తుందని... ఇక్కడే తీరందాటే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో వచ్చే మంగళ, బుధ, గురువారం ఏపీలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో వర్షాలు
తెలంగాణలో శనివారం కూడా చలి వాతావరమే ఉంటుంది.... ఆదివారం నుండి వర్షాలు మొదలవుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. నవంబర్ 23న జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒకటిరెండు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
నవంబర్ 24 సోమవారం కూడా గద్వాల, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, సూర్యాపేటతో పాటు ఖమ్మం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. నవంబర్ 25 మంగళవారం జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. కాబట్టి ఈ జిల్లాల ప్రజలు వచ్చేవారం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
