ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన వివరాలు
AP SSC Exam Schedule: మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు BSEAP ప్రకటించింది. ఉదయం 9:30 నుంచి 12:45 వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి.
ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది
ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు (BSEAP) 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఎస్సెస్సీ పబ్లిక్ పరీక్షల షెడ్యూల్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ టైమ్ టేబుల్ ప్రకారం, పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు జరుగనున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు పరీక్షా సమయంగా పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 6.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు పరీక్షలపై స్పష్టత వచ్చింది. విద్యార్థులు హాల్ టికెట్లు, ఇతర అప్డేట్ల కోసం bse.ap.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని అధికారులు సూచించారు.
AP SSC Exams : రోజువారీ పరీక్షల పూర్తి వివరాలు
• మార్చి 16: ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (పేపర్–1)
• మార్చి 18: సెకండ్ లాంగ్వేజ్
• మార్చి 20: ఇంగ్లీష్
• మార్చి 23: గణితం
• మార్చి 25: భౌతిక శాస్త్రం
• మార్చి 28: జీవశాస్త్రం
• మార్చి 30: సాంఘిక శాస్త్రం
• మార్చి 31: ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (పేపర్–2)
• ఏప్రిల్ 1: OSSSC సెకండ్ లాంగ్వేజ్ (పేపర్–2)
ఈ షెడ్యూల్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే వాటిని వెంటనే ప్రకటిస్తామని విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.
AP SSC Exams కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు
ఈ ఏడాది పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో, ప్రభుత్వం విస్తృత స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేపట్టింది.
• 3,500 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
• పరీక్షల పర్యవేక్షణ కోసం 35,000 మంది ఇన్విజిలెటర్లు, సిబ్బంది నియమించనున్నారు.
• కేంద్రాల వద్ద ప్రశాంత వాతావరణం కోసం పోలీస్ శాఖతో సమన్వయం జరపనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పరీక్షల పారదర్శకత, శాంతియుత నిర్వహణకు ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు విద్యాశాఖ పేర్కొంది.
AP SSC Exams : పరీక్షల కోసం విద్యార్థులకు చిట్కాలు
పదో తరగతి పరీక్షలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తులో కీలకమైన దశ. ఈ క్రమంలోనే నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
• ప్రతి సబ్జెక్ట్కు సమయం కేటాయిస్తూ స్టడీ ప్లాన్ రూపొందించుకోవాలి.
• సిలబస్ను కనీసం 2–3 సార్లు పునశ్చరణ చేయడం మంచిది.
• పాత ప్రశ్నపత్రాలు సాధన చేయడం వల్ల ప్రశ్నల నమూనా అర్థమవుతుంది.
పరీక్షల సమయంలో ఆరోగ్యం ముఖ్యం
• రోజుకు కనీసం 7–8 గంటలు నిద్ర తప్పనిసరి.
• పోషకాహారం తీసుకుంటూ ఒత్తిడిని దూరంగా ఉంచుకోవాలి.
• సోషల్ మీడియా, మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగాన్ని తగ్గించడం మంచిది. పరీక్షల సమయంలో అనారోగ్యానికి గురికాకుండా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.
పరీక్ష రోజు పాటించాల్సిన ముఖ్య సూచనలు
• పరీక్షా కేంద్రానికి కనీసం ఒక గంట ముందే చేరాలి.
• హాల్ టికెట్, అవసరమైన స్టేషనరీ ముందుగానే సిద్ధం పెట్టాలి.
• ప్రశ్నపత్రం అందుకున్న వెంటనే కొన్ని నిమిషాలు ప్రశ్నలను పూర్తిగా చదవాలి.
• ముందుగా సులభమైన ప్రశ్నలకు జవాబు రాయడం ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
• చివరి 10–15 నిమిషాలు సమాధానాలను చెక్ చేసుకునే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.