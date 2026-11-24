- Home
- Andhra Pradesh
- Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. మళ్లీ తుపాను అలర్ట్.. 4 రోజులు మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. మళ్లీ తుపాను అలర్ట్.. 4 రోజులు మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వింత వాతావరణం కొనసాగుతోంది. ఏపీలో 4 రోజులు వర్షాలు అలర్ట్ వుండగా, తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరగనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అలాగే, మళ్లీ తుపాను ముప్పు వుందని ఐఎండీ తెలిపింది.
వాతావరణంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఏపీలో వర్షాలు, హైదరాబాద్లో చలి.. మళ్లీ తుపాన్లు
నైరుతి బంగాళాఖాతం నుంచి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది. ఈ ద్రోణి నేడు తీరాన్ని తాకిన నేపథ్యంలో, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మంగళవారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైన పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లిలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడొచ్చని అంచనా వేశారు. మిగతా చోట్ల చెదురుమదురుగా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షంతో పాటు గరిష్ఠంగా గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయొచ్చని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
నెలాఖరులో అల్పపీడనం.. డిసెంబర్లో తుపానుల ముప్పు?
బంగాళాఖాతంలో వరుస తుపాన్ల అంచనాలు ఇప్పుడు అందరినీ టెన్షన్ పెడుతున్నాయి. ఈ నెలాఖరులో దక్షిణ అండమాన్ సముద్ర పరిసరాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది బలపడితే తుపానుగా మారి, డిసెంబర్ 4 తర్వాత శ్రీలంక, దక్షిణ తమిళనాడు వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని ప్రాథమిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి. దీనికి తోడు డిసెంబర్ రెండో వారంలో మరో తుపాను ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయని, పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటే మూడో తుపాను కూడా రావచ్చని కొన్ని వాతావరణ శాఖ అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే రెండో తుపాను ఏర్పాటు, దిశపై ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల వల్ల వరుస తుపానుల ముప్పు కనిపిస్తోందని, ఏపీతో పాటు ఐదు రాష్ట్రాలకు హెచ్చరికలు ఉండే సంకేతాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ఇప్పటికే తుపానులతో ఇబ్బంది పడిన తీర ప్రాంత ప్రజలు, చేతికొచ్చిన పంటలు దెబ్బతిని నష్టపోయిన రైతులు ఈ వార్తలతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.
తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం.. పెరుగుతున్న చలి
ఏపీలో వర్షాల ఎఫెక్ట్ ఉంటే, తెలంగాణలో మాత్రం సీన్ వేరేలా ఉంది. రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుండగా, చలి తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు, మేఘావృత వాతావరణం కనిపిస్తున్నాయి. సంగారెడ్డి లాంటి చోట్ల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోయినట్లు సమాచారం. సాధారణంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుంచి 32°C మధ్య, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 18°C నుంచి 21°C మధ్య నమోదవుతున్నాయి.
వర్షం కురిసే అవకాశం 10 శాతం కంటే తక్కువే ఉన్నప్పటికీ, గాలిలో తేమ 72 శాతం ఉండటంతో ఉదయం పలు జిల్లాల్లో పొగమంచు పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఈశాన్య దిశ నుంచి గంటకు 7 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తుండటంతో రాత్రిపూట చలి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
హైదరాబాద్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే?
భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లో నేడు ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నగరంలో వర్షం పడే అవకాశం కేవలం 10 శాతమే కాబట్టి వాతావరణం మెయిన్గా పొడిగానే ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున 21°C వరకు ఉష్ణోగ్రత పడిపోగా, పగటిపూట గరిష్ఠంగా 30°C వరకు చేరొచ్చు.
గాలిలో తేమ ఉదయం 81 శాతం, పగటిపూట సగటున 66 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా. ఈశాన్య దిశ నుంచి గంటకు 5 నుంచి 8 మైళ్ల వేగంతో చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. పొద్దున్నే కొంచెం చలి ఉన్నా, మధ్యాహ్నం ఎండ నార్మల్గానే ఉంటుంది.
ప్రజలు, రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
మారుతున్న వాతావరణం నేపథ్యంలో అందరూ అలర్ట్గా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఏపీలో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున వర్షం సమయంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిలబడకూడదు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తుపానుల దిశ, తీవ్రత బట్టి ప్రభావం మారొచ్చు కాబట్టి వాతావరణ శాఖ తాజా బులెటిన్లను ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి.
మరోవైపు, తెలంగాణలో చలిగాలుల తీవ్రత పెరుగుతున్నందున వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారు, ఆస్తమా బాధితులు చలికి బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడటం మంచిది. అలాగే ఏపీ, తెలంగాణ హైవేలపై ఉదయం పూట పొగమంచు వల్ల ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు కాబట్టి, వాహనదారులు స్లోగా, సేఫ్గా డ్రైవ్ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.