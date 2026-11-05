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- School Holiday: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఏయే జిల్లాల్లో బంద్?
School Holiday: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఏయే జిల్లాల్లో బంద్?
School Holiday: ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు, మురసు తుపాను వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
స్కూళ్లకు హాలిడే.. ఏ ఏ జిల్లాల్లో అంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాల విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఒక అలర్ట్. రాష్ట్రంలో ఒకవైపు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఎంపీటీసీ (MPTC), జెడ్పీటీసీ (ZPTC) ఎన్నికల హడావుడి, మరోవైపు మురసు తుపాను తెచ్చిపెట్టిన భారీ వర్షాల ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు అమలవుతున్నాయి. పోలింగ్ కేంద్రాలుగా ఉన్న బడులు, వర్షాల తాకిడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అధికారుల ముందస్తు చర్యలతో విద్యార్థులకు సెలవు ప్రకటించారు.
పోలింగ్ కేంద్రాలైన బడులకు సెలవు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతోంది. నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతుండటంతో చాలావరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పోలింగ్ బూత్లుగా మారాయి. ఎన్నికల సిబ్బంది నవంబర్ 4 నుంచే ఈ కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 5న పోలింగ్ జరుగుతున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. న్నికలు జరిగే రూరల్ పాఠశాలలకు సెలవు ఉండగా, మున్సిపాలిటీ లేదా పట్టణ పరిధిలోని బడులు యథావిధిగా నడుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొన్న ఉపాధ్యాయులకు నవంబర్ 6న ఆన్ డ్యూటీ (OD) మంజూరు చేశారు.
మురసు తుపాను అలర్ట్: 9 జిల్లాల్లో వర్షాల కారణంగా సెలవులు
ఎన్నికల సంగతి అలా ఉంటే, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మురసు తుపాను రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలను వణికిస్తోంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా వర్ష తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న దాదాపు 9 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
వీటితో పాటు కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి తీవ్రమైన వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థానిక కలెక్టర్లు పరిస్థితులను బట్టి బడులకు హాలిడేస్ ఇస్తున్నారు.
SA1 పరీక్షలపై ఏమైనా ప్రభావం ఉందా? షెడ్యూల్ మార్పులు
పాఠశాలల్లో నవంబర్ 9 నుండి 20 వరకు ఎస్ఏ-1 పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ ముందే టైమ్టేబుల్ ఖరారు చేసింది. అయితే, ఈ రోజుల్లో వచ్చిన సెలవులు ఎస్ఏ1 పరీక్షల కంటే ముందే ముగుస్తుండటంతో పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. పరీక్షలు నిర్ణీత సమయానికే జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఎస్ఏ-1 పరీక్షల సమయంలో భారీ వర్షాలు పడి సెలవు ఇస్తే, ఆయా సబ్జెక్టుల కొత్త పరీక్షల తేదీలను డీఈవోల ద్వారా విద్యాశాఖ మళ్లీ ప్రకటిస్తుంది.
అసలైన సెలవు సమాచారం తెలుసుకోవడం ఎలా?
వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో పాత సెలవుల జాబితాలు, ఇతర రాష్ట్రాల జీవోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. వాటిని చూసి కంగారు పడకండి. మీ పిల్లల పాఠశాలకు సెలవు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి పాఠశాల హెడ్మాస్టర్ లేదా క్లాస్ టీచర్ పంపే వాట్సాప్ మెసేజ్లే అత్యంత ప్రామాణికం. వర్షాల సెలవులపై కలెక్టర్ ప్రకటన, పరీక్షల వాయిదాలపై డీఈవో ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప వర్షం పడుతున్నప్పుడు బయటకు రాకుండా ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.