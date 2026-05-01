Rain Alert: ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వానలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో అల్లకల్లోలం ఖాయం
Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం అసాధారణంగా మారుతోంది. ఉదయం ఎండల దెబ్బతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుండగా, సాయంత్రానికి పిడుగులు, ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి ఇంకా కొన్ని రోజులు కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండ తీవ్రత రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 45.8°C నమోదు కావడం ఈ సీజన్లో అత్యధికం. పిడుగురాళ్లలో 45.2°C, మార్కాపురం పరిసరాల్లో 45°C నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని వందలాది మండలాల్లో 41°C పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడి గాలులు కూడా తీవ్రంగా వీస్తున్నాయి.
ఎండ మధ్యలో అకాల వర్షాలు
ఎండలు మండుతున్నా, మరోవైపు వడగండ్ల వానలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. తిరుమల, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వడగండ్ల వాన పడటం ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గాలి వేగం గంటకు 50–60 కి.మీ వరకు ఉండొచ్చని అంచనా.
ఈ వింత వాతావరణానికి కారణం ఏమిటి?
దక్షిణ కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు విస్తరించిన ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావమే ఈ పరిస్థితికి కారణం. దీనికి తోడు వాయు అస్థిరత, పై పొరల్లో ఏర్పడిన ప్రతిచక్రవాత ప్రభావంతో వాతావరణం మారుతూ ఉంది. ఈ ప్రభావం వల్లే ఒకేసారి వేడి, వర్షాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రజలు, రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బయటకు వెళ్లడం తగ్గించాలి. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర ఉండకూడదు. రైతులు పొలాల్లో పని చేస్తున్నప్పుడు వాతావరణ మార్పులు గమనించి వెంటనే సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలి. వేడి గాలుల వల్ల శరీరంలో నీరసం రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం.
తెలంగాణలో కూడా ఇదే పరిస్థితి
తెలంగాణలో కూడా రాబోయే మూడు రోజులు ఇలాంటి వాతావరణమే ఉండనుంది. ఎండ తీవ్రతలో పెద్ద మార్పు లేకపోయినా, మధ్య మధ్యలో వర్షాలు కురవడంతో ఉక్కపోత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, పిడుగులతో కూడిన జల్లులు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
మొత్తం మీద వచ్చే మూడు రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఎండల నుంచి కొంత ఉపశమనం ఇవ్వొచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే పిడుగులు, గాలుల వల్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం తప్పనిసరి.