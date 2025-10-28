తీరాన్ని తాకిన మొంథా తుపాను
Montha cyclone: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను తీరాన్ని తాకింది. మరో 3 – 4 గంటల్లో తీవ్రమైన ఈదురుగాలులు, వర్ష ప్రభావం కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను వేగంగా ముందుకు సాగుతూ తీరాన్ని తాకింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కాకినాడ¬– మచిలీపట్నం మధ్య తీరాన్ని ఇప్పటికే తాకింది. మరి కొన్ని గంటల్లో తీవ్ర తుఫానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
వివరాల్లోకెళ్తే.. కాకినాడ, మచిలీపట్నం తీరాల మధ్య మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావం ప్రారంభమైంది. గత ఆరు గంటలలో సుమారు గంటకు 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు సాగిన ఈ వ్యవస్థ, ప్రస్తుతం మచిలీపట్నం నుంచి 20 కిలోమీటర్లు, కాకినాడ నుంచి 110 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నం నుంచి 220 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
రాబోయే 3 నుంచి 4 గంటల్లో కాకినాడ సమీప తీరాన్ని పూర్తిగా దాటే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ సమయంలో తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచనున్నాయి.
ప్రజలు ఇళ్ల బయటకు రావద్దని, జాగ్రత్తలు పాటించాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచనలు జారీ చేశారు.