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- Vizag Beach: గోవా దేనికి గురూ? వైజాగ్ తీరంలో ఈ టాప్ 5 బీచ్ రిసార్ట్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
Vizag Beach: గోవా దేనికి గురూ? వైజాగ్ తీరంలో ఈ టాప్ 5 బీచ్ రిసార్ట్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
Vizag Beach: గోవా వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు బాసూ.. మన వైజాగ్ తీరంలో సముద్రపు అంచున గడపడానికి టాప్ 5 బీచ్ రిసార్ట్స్, వాటి లొకేషన్లు, ప్రత్యేకతల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వైజాగ్ తీరంలో మైండ్ బ్లాక్ చేసే టాప్ 5 బీచ్ రిసార్ట్స్ ఇవే
వీకెండ్ రాగానే మనలో చాలామందికి గుర్తొచ్చే మొదటి పేరు గోవా.. లాంగ్ డ్రైవ్లు, అలల శబ్దం, సముద్రపు గాలి, రిలాక్స్ అయ్యే వైబ్స్ కోసం ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ప్లాన్స్ వేస్తుంటాం. కానీ తీరా డేట్ దగ్గరపడేసరికి లీవ్లు దొరక్కో, లేక బడ్జెట్ సెట్ కాక ఆ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటుంది.
అయితే, అలాంటి వైబ్స్ అనుభవించడానికి గోవా దాకా వెళ్లాల్సిన అసలు అవసరం లేదు.. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సొంత తీరప్రాంతమైన విశాఖపట్నం (వైజాగ్) లోనే గోవాను మించిన లగ్జరీ, అందమైన సీ వ్యూ రిసార్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వైజాగ్ తీరంలో మిమ్మల్ని మంత్రముగ్ధులను చేసే టాప్ 5 బీచ్ రిసార్ట్స్ వివరాలు మీకోసం..
నోవోటెల్ విశాఖపట్నం వరుణ్ బీచ్
వైజాగ్ సిటీలోనే ఉంటూ ఫుల్ లగ్జరీ సీ వ్యూ కావాలనుకునే వారికి నోవోటెల్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇది మహారాణిపేటలోని ప్రసిద్ధ బీచ్ రోడ్లో వరుణ్ బీచ్కి ఎదురుగా ఉంటుంది. ఇక్కడి గదుల నుంచి బంగాళాఖాతం ఇచ్చే వ్యూ మైండ్ బ్లాక్ చేస్తుంది.
• లొకేషన్: బీచ్ రోడ్, మహారాణిపేట, విశాఖపట్నం.
• ఎవరికి బెస్ట్: లగ్జరీ ప్రేమికులు, సిటీ కనెక్టివిటీ కోరుకునేవారు, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ లేదా కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ చేసేవారు.
• ప్రత్యేకతలు: సముద్రం కనిపిస్తూ ఉండే ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్, రూఫ్టాప్ బార్, వరల్డ్ క్లాస్ మల్టీ-క్యూజిన్ రెస్టారెంట్లు, నేరుగా బీచ్ యాక్సెస్.
ది గేట్వే హోటల్
పాండూరంగపురంలోని బీచ్ రోడ్లో ఉన్న ఈ హోటల్ వైజాగ్ ల్యాండ్మార్క్లలో ఒకటి. సాంప్రదాయ హెరిటేజ్ లుక్, మోడ్రన్ సదుపాయాల కలయికతో ఇది పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
• లొకేషన్: బీచ్ రోడ్, పాండూరంగపురం, విశాఖపట్నం.
• ఎవరికి బెస్ట్: హెరిటేజ్ వాతావరణం, ప్రశాంతత కోరుకునే ఫ్యామిలీలు, బిజినెస్ ట్రావెలర్స్.
• ప్రత్యేకతలు: ఓషన్, హార్బర్ వ్యూ ఇచ్చే 95 గదులు, ప్రైవేట్ బీచ్ వాతావరణం, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఫిట్నెస్ సెంటర్, వింటేజ్ ఆర్కిటెక్చర్.
ది భీమిలి రిసార్ట్
సిటీ సందడికి దూరంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, పూర్తి ప్రైవసీతో సమయం గడపాలనుకునే కపుల్స్కు ఇది ఒక డ్రీమ్ డెస్టినేషన్. భీమిలి బీచ్ రోడ్లో ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీ లగ్జరీకి కేరాఫ్ అడ్రస్.
• లొకేషన్: భీమిలి బీచ్ రోడ్, భీమునిపట్నం.
• ఎవరికి బెస్ట్: కపుల్స్, పెట్ లవర్స్, ప్రశాంతమైన లగ్జరీ వెకేషన్ కోరుకునేవారు.
• ప్రత్యేకతలు: 28 సీ-ఫేసింగ్ గదులు, ప్రైవేట్ బాల్కనీలు, రూఫ్టాప్ ఇన్ఫినిటీ పూల్, ఆయుర్వేదిక్ స్పా, మినీ థియేటర్, జపనీస్ వంటకాల కోసం ప్రత్యేకంగా టెప్పన్యాకి రెస్టారెంట్.
సాయి ప్రియా బీచ్ రిసార్ట్
తక్కువ బడ్జెట్లో సముద్ర తీరానికి నేరుగా చేరుకోవాలనుకునే వారికి, ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్కి రుషికొండ దగ్గర ఉన్న సాయి ప్రియా రిసార్ట్ చాలా అనువైనది.
• లొకేషన్: చిన్న రుషికొండ, భీమిలి బీచ్ రోడ్.
• ఎవరికి బెస్ట్: ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్, వాటర్ స్పోర్ట్స్ ప్రేమికులు.
• ప్రత్యేకతలు: డైరెక్ట్ బీచ్ యాక్సెస్, ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెన్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్, వాటర్ స్పోర్ట్స్, క్వాడ్ బైకింగ్ సౌకర్యాలు.
సన్రే విలేజ్ రిసార్ట్
సముద్రపు అలలతో పాటు పచ్చటి ప్రకృతి మధ్య సమయం గడపాలనుకునే వారికి ఈ ఇకో-లగ్జరీ రిసార్ట్ సరైన ఎంపిక. ఇది వైజాగ్ నగరం బయట విశాలమైన ప్రాంగణంలో విస్తరించి ఉంది.
• లొకేషన్: సవరవల్లి, నేషనల్ హైవే 5, భోగాపురం దగ్గర.
• ఎవరికి బెస్ట్: పెద్ద కుటుంబాలు, కార్పొరేట్ ఔటింగ్స్, వీకెండ్ గెట్అవేస్.
• ప్రత్యేకతలు: 340 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పచ్చని గార్డెన్లు, ప్రైవేట్ పూల్ విల్లాలు, క్రికెట్ గ్రౌండ్, గోల్ఫ్ కోర్స్, చేపల చెరువులు, జాగింగ్ ట్రాక్స్.
ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
• ధరలు మారవచ్చు: వీకెండ్స్, పండుగ సీజన్లు, సెలవు దినాల్లో గదుల ధరలు మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బుక్ చేసుకునే ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లలో లైవ్ ధరలను తనిఖీ చేయడం మంచిది.
• బీచ్ సేఫ్టీ: సముద్రం దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్థానిక అధికారులు లేదా లైఫ్గార్డుల హెచ్చరికలను కచ్చితంగా పాటించండి. అలలు ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు నీటిలోకి దిగడం ప్రమాదకరం.