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- Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలను వణికిస్తున్న మురసు తుపాను.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలను వణికిస్తున్న మురసు తుపాను.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మురసు తుపాను ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటనున్న ఈ తుపాను కారణంగా పలు జిల్లాలకు రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్లు జారీ చేశారు.
బంగాళాఖాతంలో మురసు కల్లోలం.. తీవ్ర తుపానుగా మార్పు
తెలుగు రాష్ట్రాలను మరోసారి తుపాను గండం వణకిస్తోంది. పశ్చిమ మధ్య, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి 'మురసు' తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందింది. ఇది గంటకు సుమారు 20 నుంచి 25 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం తెల్లవారుజామ మధ్యలో నెల్లూరు – నరసాపురం మధ్య, ఒంగోలు సమీపంలో ఇది తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) స్పష్టం చేసింది.
తుపాను తీరం దాటే సమయాల్లో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో, గరిష్ఠంగా 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు కఠిన ఆంక్షలు జారీ చేశారు.
ఏపీలో దంచికొడుతున్న వానలు.. జిల్లాలకు భారీ హెచ్చరికలు
మురసు తుపాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా తీవ్రంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలలో రాగల మూడు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, కొన్ని ప్రాంతాలలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.
అలాగే ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, తూర్పుగోదావరి, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలలో అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. తుపాను తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోని అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమై స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
తెలంగాణలోనూ మురసు ప్రభావం.. నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు
కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా తెలంగాణపై కూడా మురసు తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా చూపనుంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ ఎస్. స్టెల్లా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
సోమవారం నాడు ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ జిల్లాల్లోనూ దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకుని మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నగరంలో చల్లటి ఈదురుగాలులతో కూడిన వాతావరణం నెలకొంది.
మంగళవారం అత్యంత భారీ వర్షాలు.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ
తుపాను మరింత బలపడి ముందుకు కదులుతున్న నేపథ్యంలో మంగళవారం నాడు వర్షాల తీవ్రత తారాస్థాయికి చేరనుంది. ముఖ్యంగా ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో 20 సెంటీమీటర్లకు పైగా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' ప్రకటించారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇక బుధవారం నాడు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, సిద్దిపేట సహా మొత్తం 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయగా, గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడా మోస్తరు వర్షాలు కొనసాగుతాయని అంచనా వేశారు.
ప్రజలకు అధికారుల కీలక సూచనలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి
భారీ వర్షాలు, భీకర ఈదురుగాలుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, ఎవరూ కూడా వాగులు, వంకలు, చెరువులు, కాలువల దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని సూచించారు.
వర్షాలు, ఈదురుగాలుల సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద, పాత శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా హోర్డింగ్ల సమీపంలో నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం ప్రజలు ప్రభుత్వ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు 112 లేదా 1070 సంప్రదించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.