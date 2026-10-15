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- Egg Ban Village : కోళ్లు, కోడిగుడ్లపై మాత్రమే నిషేధం, మాంసాహారం కాదు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వింత గ్రామం
Egg Ban Village : కోళ్లు, కోడిగుడ్లపై మాత్రమే నిషేధం, మాంసాహారం కాదు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వింత గ్రామం
ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా చికెన్, కోడిగుడ్లు ఎక్కువగా తింటారు… మటన్ కాస్త తక్కువగా తింటారు. కానీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఓ గ్రామంలో మటన్ ఎక్కువగా తింటారు… చికెన్, గుడ్లు అస్సలు ముట్టుకోరు. ఈ వింత గ్రామం ఏదో తెలుసా/
ఈ గ్రామంలో కోడిగుడ్లు నిషేధం..
సాధారణంగా పల్లెల్లోకి వెళ్లగానే కోడి కూతలు వినిపిస్తాయి. చాలా ఇళ్లలో కోళ్ల పెంపకం కనిపిస్తుంది. పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో కోడి మాంసం వండుకోవడం కూడా సహజమే. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నం. అక్కడ కోళ్లను పెంచరు.. కోడి మాంసం తినరు.. చివరికి కోడిగుడ్లను కూడా ఆహారంగా తీసుకోరు. ఒకటి రెండు రోజులు కాదు.. సుమారు వందేళ్లుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అదే అనంతపురం జిల్లాలోని తమ్మయ్యదొడ్డి గ్రామం.
ఆధునిక కాలంలో ఆహారపు అలవాట్లు మారుతున్నా, పూర్వీకులు ఏర్పరచిన నియమాన్ని ఇప్పటికీ పాటిస్తుండటం ఈ గ్రామాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. అసలు ఈ ఆచారం ఎలా మొదలైంది? కోడి మాంసం, గుడ్లను ఎందుకు నిషేధించారు? ఈ గ్రామంలో మేకలు, గొర్రెల మాంసం కూడా తినరా? ఇలాంటి సంప్రదాయాలు పాటించే ఇతర గ్రామాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? తెలుసుకుందాం.
తమ్మయ్యదొడ్డి గ్రామం ఎక్కడ ఉంది?
తమ్మయ్యదొడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో, కుందుర్పి మండల పరిధిలో ఉన్న చిన్న గ్రామం. ఇది కళ్యాణదుర్గం ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉంది. ఇది చాలా చిన్న గ్రామం... ఇక్కడ సుమారు 450 మంది మాత్రమే నివసిస్తున్నారు.. అంటే 100-150 ఇళ్లు మాత్రమే ఉంటాయి.
సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కోళ్ల పెంపకం జీవనోపాధిలో భాగంగా ఉంటుంది. కొందరు కుటుంబాలు గుడ్ల కోసం, మరికొందరు మాంసం కోసం కోళ్లను పెంచుతుంటారు. కానీ తమ్మయ్యదొడ్డిలో మాత్రం ఈ అలవాటుకు భిన్నమైన సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. గ్రామస్థులు కోళ్ల పెంపకానికి దూరంగా ఉండటంతో పాటు కోడి మాంసం, కోడిగుడ్లను కూడా తీసుకోరు.
వందేళ్ల క్రితం ఈ ఆచారం ఎలా మొదలైంది?
తమ్మయ్యదొడ్డిలో కోడి మాంసం, గుడ్లను నిషేధించడానికి సంబంధించి రెండు కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. మొదటి కథనం ప్రకారం, సుమారు వందేళ్ల క్రితం గ్రామంలో వరుసగా అనర్థాలు జరిగాయని చెబుతారు. వాటి నుంచి బయటపడేందుకు గ్రామ పెద్దలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, గ్రామస్థులతో కొన్ని నియమాలు పాటించేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారట. అందులో భాగంగా కోళ్లను పెంచకూడదని, కోడి మాంసం, కోడిగుడ్లు తినకూడదని ప్రమాణం చేయించారని స్థానికంగా ప్రచారం ఉంది.
మరో కథనం ప్రకారం, గతంలో గ్రామంలో జరిగిన జాతర సందర్భంగా కొందరు కోళ్లను కోసుకుని వేడుకలు జరుపుకుంటుండగా దుండగులు గ్రామంపై దాడి చేసి దోపిడీకి పాల్పడ్డారట. ఈ ఘటన తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో గ్రామ పెద్దలు సమావేశమై కోళ్ల పెంపకం, కోడి మాంసం, గుడ్ల వినియోగాన్ని నిషేధించాలని నిర్ణయించుకున్నారని చెబుతారు. ఈ రెండు కథనాల్లో ఏది నిజమన్నది స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, పూర్వీకుల నిర్ణయంగా భావిస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని గ్రామస్థులు ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు.
మేకలు, గొర్రెల మాంసం తింటారు.. కోడిని మాత్రం ముట్టుకోరు!
తమ్మయ్యదొడ్డి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడ అన్ని రకాల మాంసాహారాన్ని నిషేధించలేదు. గ్రామస్థులు మేకలు, గొర్రెల మాంసం తింటారు. కానీ కోడి మాంసం, కోడిగుడ్ల విషయంలో మాత్రం సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు.
ఈ నియమం పిల్లల ఆహారపు అలవాట్లపైనా ప్రభావం చూపుతోందని చెబుతారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా అందించే కోడిగుడ్లను కూడా గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు తీసుకోరట. అలాగే వివాహం చేసుకుని గ్రామంలోకి వచ్చే కోడళ్లు కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
మాంసాహారానికే దూరంగా ఉండే గ్రామం ఇదే..
తమ్మయ్యదొడ్డిలో కోడి మాంసం, గుడ్లకు మాత్రమే దూరంగా ఉండే సంప్రదాయం గురించి తెలుసుకున్నాం. అయితే దేశంలోని మరికొన్ని గ్రామాల్లో మాంసాహారం, ఆల్కహాల్, పొగాకు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండే ఆచారాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కొన్ని చోట్ల మతపరమైన విశ్వాసాలు, మరికొన్ని చోట్ల ఆధ్యాత్మిక గురువుల బోధనలు, ఇంకొన్ని చోట్ల తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయాలు ఇందుకు కారణమవుతాయి.
అడిగుప్ప గ్రామం, ఆంధ్రప్రదేశ్
అనంతపురం జిల్లాలోని రాయదుర్గం ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న అడిగుప్ప గ్రామం కూడా ఇలాంటి ప్రత్యేక ఆచారాలతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ గ్రామంలో కోడి మాంసం, కోడిగుడ్లకు దూరంగా ఉండటంతో పాటు ఆల్కహాల్ ను కూడా నిషేధించారు. ఈ ఆచారం సుమారు 400 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోందని స్థానిక కథనాల్లో ప్రచారం ఉంది.
ఒక గ్రామం ఆహారపు అలవాట్లను సంప్రదాయం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఒక ప్రాంతంలో ప్రజలు ఏం తింటారు, ఏం తినరు అనే అంశాలు కేవలం ఆహారానికి మాత్రమే సంబంధించినవి కావు. . మత విశ్వాసాలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలు, స్థానిక చరిత్ర, సామాజిక జీవనం కూడా వాటిని ప్రభావితం చేస్తాయి. తరతరాలుగా ఒకే నియమాన్ని పాటించడం వల్ల అది క్రమంగా గ్రామ గుర్తింపులో భాగమవుతుంది.
తమ్మయ్యదొడ్డి విషయంలో కోడి మాంసం, గుడ్లకు దూరంగా ఉండే ఆచారం గ్రామానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. అడిగుప్ప వంటి ప్రాంతాల ఉదాహరణలు కూడా స్థానిక విశ్వాసాలు ప్రజల జీవనశైలిపై ఎంతటి ప్రభావం చూపగలవో తెలియజేస్తాయి.
అయితే ఇలాంటి సంప్రదాయాల గురించి రాసేటప్పుడు ప్రచారంలో ఉన్న కథనాలను చారిత్రక వాస్తవాలుగా పేర్కొనకూడదు. స్థానికుల విశ్వాసాలు, నిర్ధారించిన సమాచారం మధ్య తేడాను స్పష్టంగా చూపడం అవసరం.