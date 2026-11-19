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- Akvan Cyclone: రూట్ మారిన అక్వాన్ తుపాను.. ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాలకు భారీ వర్షాల అలర్ట్
Akvan Cyclone: రూట్ మారిన అక్వాన్ తుపాను.. ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాలకు భారీ వర్షాల అలర్ట్
Akvan Cyclone: అక్వాన్ తుపాను దిశను మార్చుకోవడంతో ఏపీకి ముప్పు తప్పింది. ఈ తుపాను దక్షిణ ఒడిశా వైపు మళ్లినా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అక్వాన్ తుపాను తో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుపాను విషయంలో వాతావరణ శాఖ తాజా అప్డేట్స్ ఇచ్చింది. మొదట మచిలీపట్నం–చెన్నై మధ్య, ఆ తర్వాత కాకినాడ–విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటుతుందని భావించినా, ఇప్పుడు ఈ తుపాను తన రూట్ మార్చుకుంది. సముద్రంలోనే కొంత బలహీనపడి దక్షిణ ఒడిశా వైపు కదులుతోంది.
బంగాళాఖాతంలోని ఉప ఉష్ణమండల అధిక పీడన ప్రభావంతోనే ఈ గమన మార్పు జరిగిందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలోనూ చాలా తుఫాన్లు ఇలాగే దిశ మార్చుకున్నాయని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతానికి దక్షిణ ఒడిశా వైపు వెళ్తున్నా, కోల్కతా లేదా బంగ్లాదేశ్ తీరం వైపు వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎక్కడ, ఎప్పుడు తీరం దాటుతుంది?
ప్రస్తుతం అక్వాన్ తుపాను దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపాను స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. గంటకు 3 నుంచి 9 కిలోమీటర్ల వేగంతో నెమ్మదిగా కదులుతూ, ఇటీవలి గంటల్లో గంటకు 5 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తోంది. బుధవారం రాత్రి లెక్కల ప్రకారం ఇది నరసాపురానికి 470 నుంచి 500 కి.మీ., కళింగపట్నానికి 490 నుంచి 540 కి.మీ., గోపాల్పూర్కు 570 నుంచి 630 కి.మీ., పూరీకి 640 నుంచి 690 కి.మీ., చెన్నైకి సుమారు 570 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది.
గురువారం రాత్రి వరకు తీవ్ర తుపాను గానే ఉండి, శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికి తుపానుగా మారి నరసాపురం–పూరీ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుత గమనం ప్రకారం దక్షిణ ఒడిశా వైపు వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండగా, మార్గం మారితే శ్రీకాకుళం–పూరీ మధ్య తీరం దాటొచ్చు.
పెరిగిన గాలుల వేగం, అలల ఉద్ధృతి
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో గాలుల వేగం గరిష్ఠంగా గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వరకు చేరొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే సూచనలు ఉండటంతో తీర ప్రాంతాల్లో అలల తాకిడి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
అందుకే మత్స్యకారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. శ్రీకాకుళం వైపు తుఫాన్ కదులుతున్న నేపథ్యంలో గంటకు 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ఆ జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అలర్ట్ అయింది.
ఈ జిల్లాలకు వర్ష సూచనలు
ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యక్ష ముప్పు కొంత తగ్గినా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై వర్షాల ఎఫెక్ట్ మాత్రం గట్టిగానే ఉండబోతోంది. గురువారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే తూర్పుగోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడొచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
శ్రీకాకుళంలో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చు. నవంబర్ 20న శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. దక్షిణ ఒడిశాలోనూ భారీ వర్షాలు పడొచ్చు.
ప్రజలకు అలర్ట్
తుపాను ప్రభావం ఉండే ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అధికారుల సూచనలు పాటించాలి. తీర ప్రాంత ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదు. ముఖ్యంగా పూరిళ్లు, గుడిసెలు, రేకుల ఇళ్లలో ఉండేవారు ముందుగానే సేఫ్ ప్లేసులకు లేదా అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బలమైన గాలులు వీచేటప్పుడు చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిలబడకూడదు.