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- Weather Update: ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ అలర్ట్
Weather Update: ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ అలర్ట్
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో నేడు ఏపీలోని 10 జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈదురు గాలులతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారిన వెదర్.. ఏపీలో పిడుగుల వాన, తెలంగాణలో పెరిగిన చలి
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం మారిపోయింది. గత నెల, ఈ నెల ప్రారంభంలో వచ్చిన వరుస తుపానుల దెబ్బకు పంటలు నష్టపోయి, ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న ఏపీ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ మరో బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మన్నార్ గల్ఫ్ నుంచి తమిళనాడు తీరానికి ఆవల ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు సముద్ర మట్టానికి 900 మీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉందని అమరావతిలోని భారత వాతావరణ సంస్థ (IMD) స్పష్టం చేసింది.
దీనికి తోడు ఏపీ, యానాం ప్రాంతాల్లో దిగువ ట్రోపో ఆవరణంలో ఈశాన్య, తూర్పు గాలులు బలంగా వీస్తుండటంతో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
నేడు ఈ 10 జిల్లాల్లో వానలు
ద్రోణి ప్రభావంతో గురువారం ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులు, ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పోలవరం, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వానలు పడతాయని ఆయన వివరించారు.
ఇక రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా చెదురుమదురుగా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని, కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో వర్ష వాతావరణం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రాయలసీమపై ఎఫెక్ట్.. తెలంగాణలో చలి పులి
కేవలం ఈరోజు మాత్రమే కాకుండా శుక్రవారం కూడా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపనున్నాడు. ముఖ్యంగా శుక్రవారం రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. మరోవైపు, పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలోనూ వాతావరణం కాస్త భిన్నంగా మారింది.
అక్కడక్కడ తేలికపాటి చినుకులు పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు పొడి వాతావరణమే కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. అయితే తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగిందని, ప్రజలు చలి నుంచి రక్షణ పొందేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
రైతన్నలకు వ్యవసాయ శాఖ కీలక సూచనలు
ఇటీవల కురిసిన అకాల వర్షాల వల్ల ఇప్పటికే అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇప్పుడు మళ్లీ మూడు రోజుల పాటు వర్ష సూచన ఉండటంతో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రస్తుతం కోతలు పూర్తయి కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడవకుండా రైతులు ముందస్తుగా తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. టార్పాలిన్ పట్టాలు సిద్ధం చేసుకోవాలని, ధాన్యాన్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
పిడుగులు, ఈదురుగాలులు
వర్షాలు కురిసే సమయంలో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలంతా చాలా అలర్ట్గా ఉండాలని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. వాన పడేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల వద్ద, అలాగే పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్లు ఉన్న ఏరియాల్లో నిలబడవద్దని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. బయట ఉన్నవారు వెంటనే సురక్షిత భవనాల్లోకి వెళ్లాలని, అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.