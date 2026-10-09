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- Annadata Sukhibhava: రైతులకు దసరా కానుక.. ఖాతాల్లోకి రూ. 6000 జమ, ఎప్పుడంటే.?
Annadata Sukhibhava: రైతులకు దసరా కానుక.. ఖాతాల్లోకి రూ. 6000 జమ, ఎప్పుడంటే.?
Annadata Sukhibhava: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో విడత నిధుల విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ నిధులను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
దసరా సందర్భంగా రెండో విడత నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం
రైతులకు వ్యవసాయ పెట్టుబడి ఖర్చుల్లో తోడ్పాటు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందుతోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రెండో విడత నగదును అక్టోబర్లో విడుదల చేసే అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. దసరా పండుగ సమయంలో ఈ సాయం అందితే విత్తనాలు, ఎరువులు, వ్యవసాయ పనులకు అవసరమైన ఖర్చులను కొంతవరకు భరించేందుకు రైతులకు ఉపయోగపడుతుంది.
రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6,000 ఎలా జమ అవుతాయి?
ఈ విడతలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే ఆర్థిక సాయాన్ని కలిపి అర్హులైన రైతులకు రూ.6,000 అందజేయనున్నారు. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.2,000 అందిస్తుండగా, అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.4,000 చెల్లించనుంది. ఈ రెండు మొత్తాలు జమైతే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలో మొత్తం రూ.6,000 అందుతాయి. ఈ సాయం రైతుల చేతికి నేరుగా చేరేలా బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా చెల్లించనున్నారు.
ఏడాదికి మొత్తం రూ.20,000 పెట్టుబడి సాయం
పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.6,000 అందిస్తుంది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఏడాదికి రూ.14,000 సాయం అందిస్తోంది. దీంతో రెండు పథకాల ద్వారా కలిపి సంవత్సరానికి రూ.20,000 వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా చెల్లిస్తారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలి విడతలో ఒక్కో అర్హులైన రైతు కుటుంబానికి రూ.7,000 చొప్పున జూన్ 20న అందించింది. రెండో విడతలో రూ.6,000 అందితే, మిగిలిన సాయం తదుపరి విడతలో లభించనుంది.
పీఎం కిసాన్ డబ్బులు గతంలో రాకపోతే ఏమవుతుంది?
గతంలో పీఎం కిసాన్ నిధులు అందని రైతులు తమ చెల్లింపు స్థితిని ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి. ముఖ్యంగా 23వ విడతకు సంబంధించిన నగదు రాకపోతే, దానికి కారణాన్ని తెలుసుకోవడం అవసరం. ఈకేవైసీ పూర్తికాకపోవడం, ఆధార్ వివరాల్లో తప్పులు, బ్యాంకు ఖాతా లింక్ సమస్యలు లేదా భూమి రికార్డుల ధృవీకరణ పెండింగ్లో ఉండటం వల్ల చెల్లింపులు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. అర్హత ఉన్నప్పటికీ గత విడత నగదు అందని రైతులకు పెండింగ్ మొత్తం ఎప్పుడు విడుదలవుతుందనేది సంబంధిత ప్రభుత్వ నిబంధనలు, చెల్లింపు స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి పాత బకాయిలు ఈ విడతలోనే తప్పనిసరిగా జమ అవుతాయని భావించకుండా అధికారిక పోర్టల్లో వివరాలు తనిఖీ చేయాలి.
నగదు పొందాలంటే రైతులు పూర్తి చేయాల్సిన పనులు
ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం సజావుగా అందాలంటే రైతులు కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. మొదటగా పీఎం కిసాన్ పథకానికి సంబంధించిన ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. తర్వాత ఆధార్ వివరాలు బ్యాంకు ఖాతాతో సరిగ్గా అనుసంధానమై ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి. బ్యాంకు ఖాతా చెల్లింపులకు అవసరమైన ఆధార్ అనుసంధానం, ఎన్పీసీఐ మ్యాపింగ్ స్థితిని కూడా బ్యాంకులో తెలుసుకోవడం మంచిది. అదేవిధంగా భూమి రికార్డుల్లో రైతు పేరు, సర్వే నంబర్, జిల్లా వంటి వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. భూమి ధృవీకరణ పూర్తికాకపోతే సంబంధిత వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను లేదా గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందిని సంప్రదించవచ్చు. ఈ వివరాల్లో ఏవైనా లోపాలుంటే ముందుగానే సరిచేసుకోవడం ద్వారా నిధుల జమలో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.