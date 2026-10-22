AP Municipal Elections: ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు బ్రేక్.. అసలు ఏం జరిగింది?
AP Municipal Elections: సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. నామినేషన్ల గడువు, అభ్యర్థుల జాబితా విడుదలపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.
ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఊహించని ట్విస్ట్.. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో షాక్లో అభ్యర్థులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలతో కలిపి మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన తదుపరి ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (APSEC) సంచలన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తాజా ఆదేశాల నేపథ్యంలోనే ఎస్ఈసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనపై కూడా తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు నిషేధం కొనసాగనుంది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వెనుక అసలు కారణం ఇదే
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో పలు ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తాయని, కొందరిని నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్నారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రచురణను అక్టోబర్ 25 వరకు వాయిదా వేయాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
బాధితులు సమర్పించిన ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలు, ఫిర్యాదులను పరిశీలించి, అవసరమైన చోట్ల నామినేషన్ల గడువును పొడిగించే అంశంపై స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది. ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి అదనపు ఆంక్షలు పెట్టకూడదని కూడా న్యాయస్థానం గట్టిగా హెచ్చరించింది.
కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఎస్ఈసి కీలక సమీక్ష
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీసు కమిషనర్లతో అత్యవసరంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై సమగ్ర రిపోర్టులను తెప్పించుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ లేదా మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేసే అభ్యర్థులకు పూర్తి స్థాయి భద్రత కల్పించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఎస్ఈసి స్పష్టం చేసింది.
ఎన్వోసీ, నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్లపై స్పష్టత
నామినేషన్ల పర్వంలో కొందరు అధికారులు అభ్యర్థుల వద్ద నుంచి పోలీసుల ఎన్వోసీ, నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్లు అడుగుతున్నారనే ఫిర్యాదులపై ఎన్నికల సంఘం క్లారిటీ ఇచ్చింది. అసలు ఎన్నికల నిబంధనావళిలో ఎన్వోసీ లేదా బకాయిలు లేవని చెప్పే నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి అనే రూల్ లేనే లేదని స్పష్టం చేసింది.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి అదనపు షరతులు విధించవద్దని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నామినేషన్లు వేసేలా రిటర్నింగ్ అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు. బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించే అధికారులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని తేల్చిచెప్పారు.
కూటమి పార్టీల స్పందనతో రాజకీయ ఉత్కంఠ
ఎన్నికల వాయిదా, ఎస్ఈసి నిర్ణయాలపై టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి పార్టీలు సానుకూలంగా స్పందించాయి. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా ఎన్నికలు జరగాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని నేతలు తెలిపారు. వైకాపా హయాంలో నామినేషన్ల సమయంలో జరిగిన బలవంతపు ఏకగ్రీవాలు, భయోత్పాత పరిస్థితులున్నాయంటూ పేర్కొన్నారు. ఎస్ఈసి తీసుకునే ఏ నిర్ణయానికైనా తాము పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంటామని, రాజ్యాంగబద్ధంగా మంచి నాయకులను ఎన్నుకునేలా ప్రజలకు స్వేచ్ఛ ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు.