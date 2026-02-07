Andhra pradesh: ఆమెకు 37, అతడికి 17 ఏళ్లు.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో దారుణ సంఘటన
Andhra pradesh: కొన్ని సంఘటనలు చూస్తుంటే సమాజం ఎటు వెళ్తోందన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధాలు, అవి సృష్టిస్తోన్న భయానక పరిస్థితుల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా ఏపీలో జరిగిన ఓ సంఘటన షాక్కి గురి చేస్తోంది
చిత్తూరులో కలకలం వివాహిత, మైనర్ వ్యవహారం
చిత్తూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఓ ఘటన సమాజాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. 37 ఏళ్ల వివాహిత ఒకరు 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలుడితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తూ, ఆ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్త, అత్తను అంతమొందించేందుకు కుట్ర పన్నినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది.
సంబంధం బయటపడడంతో మొదలైన విభేదాలు
చామంతిపురం ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కొంతకాలంగా అదే ప్రాంతానికి చెందిన మైనర్ బాలుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది క్రమంగా తప్పుదారి పట్టిన సంబంధంగా మారినట్టు సమాచారం. మహిళకు ఇప్పటికే వివాహమై, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ వ్యవహారం తెలిసిన భర్త పలుమార్లు హెచ్చరించడంతో కుటుంబంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి.
అడ్డుగా ఉన్నారనే భావనతో హత్యా యత్నం
భర్త, అత్త తన సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నారనే భావనతో మహిళ తీవ్ర నిర్ణయానికి వెళ్లినట్టు పోలీసులు చెబుతున్నారు. మైనర్ బాలుడిని ప్రోత్సహించి అత్తపై దాడి చేయించిందని దర్యాప్తులో తేలింది. రాత్రి సమయంలో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న అత్తపై బాలుడు దాడి చేసి హత్యకు యత్నించాడు.
ప్రాణాపాయ స్థితిలో అత్త, పరారీలో మహిళ
దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన అత్తను స్థానికులు వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఘటన తర్వాత మహిళ పరారీలో ఉండగా, మైనర్ బాలుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని జువైనల్ హోమ్కు పంపించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఇలాంటి ఘటనలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? లోపం ఎక్కడ?
ఈ ఘటన ఒక్క కుటుంబ సమస్యగా చూడలేం. విలువల పతనం, కుటుంబాల్లో సంభాషణ లోపం, భావోద్వేగ నియంత్రణ లేకపోవడం, సోషల్ మీడియా ప్రభావం, చట్టపరమైన అవగాహన కొరవడటం వంటి అంశాలు ఇలాంటి ఘటనలకు దారి తీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మైనర్లను భావోద్వేగంగా ప్రభావితం చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. కుటుంబాలు, సమాజం కలిసి పిల్లలపై దృష్టి పెట్టకపోతే ఇలాంటి ఘటనలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. సమస్యను దాచడం కాదు, సరైన సమయంలో పరిష్కరించుకోవడమే సమాజానికి అవసరమైన మార్గం.