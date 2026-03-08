- Home
Andhra pradesh: పెద్దల మాట విని ముందు పెళ్లికి ఒప్పుకుంటారు, ఆ తర్వాత ప్రేమించనవాడు కనిపించగానే పెళ్లి పీటలపై నుంచి వెళ్లిపోతారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా సినిమాల్లో కనిపిస్తాయి కదూ! అయితే ఈ సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజంగా జరిగింది.
పెళ్లి మండపంలో అనూహ్య ఘటన
మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పెళ్లి వేడుక సందడిగా సాగుతోంది. పురోహితుడు మంత్రాలు చదువుతుండగా బంధువులు ఆనందంగా పెళ్లిని వీక్షిస్తున్నారు. ముహూర్తం సమయం దగ్గరపడడంతో వధూవరులకు జీలకర్ర–బెల్లం కార్యక్రమం కూడా పూర్తయింది. ఇక కొద్దిసేపట్లో తాళి కట్టే ముఖ్య ఘట్టం జరగబోతుందని అందరూ ఎదురుచూస్తుండగా… ఒక్కసారిగా జరిగిన సంఘటన అక్కడి వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.
మండపానికి వచ్చిన యువకుడు
తాళికట్టే వేళ దగ్గరపడుతుండగా ఓ యువకుడు హడావుడిగా పెళ్లి మండపం వద్దకు చేరుకున్నాడు. అతడిని చూసిన వెంటనే వధువు ఆశ్చర్యకరంగా స్పందించింది. పెళ్లి పీటలపై కూర్చున్న ఆమె ఒక్కసారిగా లేచి మండపం దిగింది. “వచ్చావా…” అంటూ ఆ యువకుడి వద్దకు వెళ్లి నిలబడింది. ఈ ఘటనతో అక్కడున్నవారంతా క్షణాల్లో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. పెళ్లి జరుగుతున్న వరుడు, అతని కుటుంబసభ్యులు ఈ పరిణామంతో పూర్తిగా షాక్కు గురయ్యారు.
ప్రేమ వ్యవహారం బయటపెట్టిన వధువు
వధువు చర్యను చూసి బంధువులు వెంటనే ఆమెను ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ఆమె అసలు విషయాన్ని బయటపెట్టింది. “ఈ యువకుడు మా ఊరువాడే. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు” అంటూ స్పష్టంగా చెప్పింది. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారందరూ ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గంలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.
ఉద్రిక్తత… పోలీసుల జోక్యం
వధువు మాటలు విన్న వెంటనే వరుడి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చివరి నిమిషంలో వచ్చి పెళ్లి చెడగొట్టాడంటూ యువకుడిపై కొందరు దాడి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. అక్కడ పరిస్థితి క్రమంగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అయితే ఈ కలకలం కారణంగా పెళ్లి కార్యక్రమం అక్కడికక్కడే ఆగిపోయింది.
వరుడి కుటుంబం ఆవేదన
ఈ ఘటనతో వరుడి తల్లిదండ్రులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. “మాకు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. అతని పెళ్లిని ఘనంగా జరపాలని చాలా ఏర్పాట్లు చేశాం. బంధువులందరినీ పిలిచాం. దాదాపు రూ.20 లక్షలు ఖర్చు చేశాం. విందు కోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేశాం. ఇప్పటికే వేల మంది భోజనం చేశారు. ఇంత జరుగుతున్న సమయంలో పెళ్లిని మధ్యలో ఆపేయడంతో అందరి ముందు మా పరువు పోయింది” అంటూ వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామ పెద్దల పంచాయితీతో పరిష్కారం
ఈ ఘటన తర్వాత ఇరువైపుల కుటుంబాలు గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో సమావేశమయ్యాయి. శనివారం జరిగిన పంచాయితీలో విషయం చర్చించి సమస్యను పరిష్కరించుకున్నారు. అయితే పెళ్లి మండపంలో చోటుచేసుకున్న ఈ అనూహ్య పరిణామం మాత్రం స్థానికంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రేమ, కుటుంబ నిర్ణయాలు, సామాజిక ఒత్తిడుల మధ్య జరిగే సంఘర్షణకు ఈ సంఘటన ఉదాహరణగా నిలిచింది.