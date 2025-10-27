అనంతపురం యువకుడికి రూ.2.25 కోట్ల జీతంతో గూగుల్లో జాబ్ !
Google job: తెలుగు కుర్రాడు అదరగొట్టాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన సాత్విక్ రెడ్డి కాలిఫోర్నియా గూగుల్లో రూ.2.25 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించాడు.
అద్భుత విజయం సాధించిన తెలుగోడు
టెక్నాలజీ రంగంలో అగ్రగామి సంస్థ గూగుల్లో ఉద్యోగం సాధించాలనేది చాలా మంది యువతకు కల. ఆ కలను నిజం చేసుకున్నాడు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన కోనాదుల సాత్విక్ రెడ్డి. ఏకంగా సంవత్సరానికి రూ.2.25 కోట్ల ప్యాకేజీతో కాలిఫోర్నియాలోని గూగుల్ కార్యాలయంలో ఉద్యోగం సంపాదించి, రాష్ట్రానికే కీర్తి తెచ్చాడు. తెలుగోడి ప్రతిభకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు దక్కిన మరో ఘట్టంగా నిలిచింది.
స్టోనీ బ్రూక్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివిన సాత్విక్
సాత్విక్ రెడ్డి అమెరికాలోని న్యూయార్క్ స్టోనీ బ్రూక్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంజనీరింగ్ చదివాడు. చిన్నప్పటి నుంచే టెక్నాలజీపై ఆసక్తి కలిగిన అతను చదువులో ప్రతిభ కనబరిచి ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి విద్యాసంస్థలో సీటు సంపాదించాడు. తన కృషి, నిబద్ధతతో ఆధునిక సాంకేతిక రంగంలో నైపుణ్యాన్ని మరింత పెంచుకున్నాడు.
గూగుల్ ఎంపికలో అదరగొట్టిన సాత్విక్
ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ నిర్వహించిన హైరింగ్ ప్రాసెస్లో సాత్విక్ అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపి సంస్థలో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. సవాళ్లతో కూడుకున్న ఇంటర్వ్యూలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, భారతీయ యువత పోటీతత్వాన్ని మరోసారి రుజువు చేశాడు. అతని తండ్రి, వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కొనాదుల రమేశ్ రెడ్డి ఈ సమాచారాన్ని పంచుకుంటూ గర్వపడ్డారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యువతకు స్ఫూర్తినిస్తున్న విజయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విద్యార్థులకు ఈ విజయం స్ఫూర్తిదాయకం. టెక్ రంగంలో ముందుకు సాగాలనుకునే వారికి సాత్విక్ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మరొక ప్రఖ్యాత టెక్ ప్రముఖుడు, మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్లను గుర్తు చేస్తూ, ఈ ప్రాంతం మరోసారి ప్రతిభావనిని నిరూపించుకుంది.
సాత్విక్ రెడ్డి విజయం కృషి, విద్యా నిబద్ధత, కలల సాధనకు సంకేతం. ప్రపంచ వేదికపై తెలుగోడు మెరుస్తున్న ప్రతిసారి, దేశ గౌరవం మరింత పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తాడిపత్రిలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.