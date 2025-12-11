OPPO Find X9: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేస్తోంది. ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 పేరుతో తీసుకొస్తున్న ఈ ఫోన్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.? ధర ఎంత.? లాంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓప్పో కొత్తగా తీసుకొస్తున్న Find X9 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు, ప్రత్యేకంగా 200MP హాసెల్బ్లాడ్ టెలిఫోటో లెన్స్, 7500 mAh భారీ బ్యాటరీ, అలాగే AI Mind Space వంటి ఆధునిక AI టూల్స్తో మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీకి కొత్త లుక్ని అందించనున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ప్రో-గ్రేడ్ స్మార్ట్ఫోన్లను ఎంచుకునే వినియోగదారులు కెమెరా నాణ్యత, AI ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్లను ఎక్కువగా కోరుతున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్లు ఇప్పుడు కేవలం ఫోన్లు కాదు—చిన్నపాటి స్టూడియోలుగానూ, పని సామర్థ్యాన్ని పెంచే టూల్స్లుగానూ మారిపోయాయి.
అయితే చాలా బ్రాండ్లు ఫోటోగ్రఫీ, AI ఫీచర్లు అందిస్తున్నా, మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇవ్వడంలో మాత్రం సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. కానీ imaging, AI, battery performance లలో ఎల్లప్పుడూ కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తున్న భారత మార్కెట్లోని ప్రముఖ బ్రాండ్ OPPO మాత్రం ఈ విషయంలో ఎప్పుడూ ఒక మెట్టు ముందే ఉంటుంది.
తాజా Find X9 సిరీస్లో ఓప్పో, శక్తిమంతమైన కెమేరా సెటప్, అత్యుత్తమ AI ఇంటిగ్రేషన్, పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తున్న బ్యాటరీ టెక్నాలజీని అందిస్తోంది. ఇది మళ్ళీ దీనిని ‘‘next generation flagship’’ గా నిలబెడుతోంది.
Find X9 Proలో 200MP Hasselblad Telephoto
ఈ సిరీస్లో, ముఖ్యంగా Find X9 Proలో ఉండే 200MP హాసెల్బ్లాడ్ టెలిఫోటో లెన్స్ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. Find X9 మోడల్ కూడా ఈ సిరీస్లో భాగమే. రూపాయి 1 లక్ష కన్నా తక్కువ ధరలో వచ్చే ఈ ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఎలా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆకర్షణీయంగా కనిపించే డిజైన్
OPPO Find X9 సిరీస్ బలమైన, స్టైలిష్ లుక్తో వస్తోంది. Find X9, Find X9 Pro రెండూ బలంగా ఉన్న ఎడ్జ్లు, షార్ట్ కర్వ్లతో రూపొందించారు. దీనివల్ల ఫోన్ చేతిలో పట్టు బాగుటుంది. అలాగే రోజువారీ ఉపయోగంలో సురక్షితం, సౌకర్యంగా ఉంటుంది. Find X9 Pro ఫోన్ మందం 8.25 mm కాగా, Find X9 మాత్రం 7.99 mm మాత్రమే. ఈ సన్నని డిజైన్ రెండింటికీ ప్రీమియమ్, ఆధునిక లుక్ అందిస్తుంది.
ఫోన్ వెనుక భాగంలో కెమెరా మాడ్యూల్ ఎడమ పై భాగంలో సరిగ్గా అమర్చారు. దీని వల్ల ఫోన్ను పోట్రైట్గా పట్టుకున్నప్పుడు వేల్లు లెన్స్లపై పడే అవకాశం ఉండదు. గేమింగ్ లేదా వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా పట్టు సాధ్యం అవుతుంది.
కొత్తగా వచ్చిన 'Snap Key' – రోజువారీ పనులకు సూపర్ యూజ్ఫుల్
ఎడమ వైపున కొత్త Snap Key బటన్ ఇచ్చారు. ఇది మీకు కావాల్సినట్లుగా సెట్ చేసుకునే కస్టమైజ్డ్ షార్ట్కట్ బటన్. దీని ద్వారా:
సౌండ్ మోడ్ మార్చడం
టార్చ్ ఆన్ చేయడం
ముఖ్యమైన క్షణాల్లో వాయిస్ రికార్డర్ ఆన్ చేయడం
పనిలో ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్లేటర్ ఆన్ చేయడం
బటన్లను ఎక్కువగా నొక్కకుండా వెంటనే స్క్రీన్షాట్ తీయడం వంటి పనులు చేయవచ్చు.
డిఫాల్ట్గా, ఈ Snap Key ద్వారా AI Mind Space (ఫోన్లోని కొత్త AI ఉత్పత్తి టూల్) తెరుచుకుంటుంది.
కెమెరా ప్రియుల కోసం కొత్త 'Quick Button'
Find X9 Proలో కొత్త Quick Button ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరం.
రెండు సార్లు నొక్కితే కెమెరా ఆన్ అవుతుంది.
ఒకసారి నొక్కితే ఫోటో తీస్తుంది
ఎక్కువసేపు నొక్కితే Burst Mode ఆన్ అవుతుంది
ఫోన్ను ల్యాండ్స్కేప్గా పట్టుకున్నప్పుడు 0.3 mm చిన్న వాటిని కూడా ఈ బటన్ గుర్తించగలదు. దీంతో జూమ్ను చాలా సులభంగా, కచ్చితంగా నియంత్రించవచ్చు.
అధిక రక్షణ – IP66, IP68, IP69
Find X9 సిరీస్ను నీటి తుంపర్లు, దుమ్ము, వేగంగా వచ్చే నీటి జెట్లకు కూడా రక్షణ లభించేలా రూపొందించారు. దీనికి IP66, IP68, IP69 సర్టిఫికేషన్ ఉంది.
Find X9 Pro – సిల్క్ వైట్, టైటానియమ్ చార్కోల్ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.
Find X9 – టైటానియం గ్రే, స్పేస్ బ్లాక్, వెల్వెట్ రెడ్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
పెద్ద డిస్ప్లే – సాఫ్టుగా పని చేసే ఉపయోగం
Find X9 Proలో 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఉంది. నాలుగు వైపులా కేవలం 1.15 mm మాత్రమే ఉండే చాలా పలుచని బెజెల్స్ ఉంటాయి. దీని వల్ల వీడియోలు, గేమింగ్, బ్రౌజింగ్ వంటివి మంచి అనుభూతిని ఇస్తాయి.
Find X9లో 6.59-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది. ఇది ఒక చేతితో ఉపయోగించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే వీడియోలు, మల్టీటాస్కింగ్కి కూడా సరిగ్గా సెట్ అవుతుంది.
తక్కువ కాంతిలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించే డిస్ప్లే
Find X9 సిరీస్లోని రెండు మోడల్స్ కూడా 1-నిట్ కనిష్ట బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. అంటే చీకటి వాతావరణంలో కూడా స్క్రీన్ను కళ్లకు ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యంగా చూడవచ్చు. ఈ ఫీచర్ డిస్ప్లేను చాలా తక్కువ లెవల్ వరకు తగ్గించగలదు, అందువల్ల రాత్రిపూట ఉపయోగం కంటికి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది.
OPPO Find X9 Proలో 2160Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ PWM డిమ్మింగ్ ఉంది. ఇది స్క్రీన్ ఫ్లికరింగ్ను తగ్గించి, రాత్రిపూట ఇంకా కంఫర్ట్గా కనిపించేలా చేస్తుంది. Find X9లో ఇది 3840Hz PWM డిమ్మింగ్గా ఉంటుంది. అలాగే Find X9 Proలో Corning Gorilla Glass Victus 2 రక్షణ ఉంటుంది. Find X9లో Corning Gorilla Glass 7i రక్షణ ఉంటుంది.
పూర్తిగా మార్పు తెచ్చే కెమెరా టెక్నాలజీ
Find X9 సిరీస్లో OPPO, Hasselblad భాగస్వామ్యం తిరిగి కొనసాగుతోంది. తాజా సిరీస్లో Find X9 Proలో ప్రత్యేకమైన Hasselblad Master కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో కొత్త Ultra HDR ప్రధాన కెమెరా, 200MP Hasselblad టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి అత్యుత్తమ జూమ్ పనితీరును ఇస్తాయి.
Find X9 Pro కెమెరా సెట్అప్:
50MP మెయిన్ కెమెరా (23mm)
50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (15mm)
200MP Hasselblad పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో (70mm)
21mm True Color కెమెరా
ముందు 50MP కెమెరా – 4K 60fps + Dolby Vision సపోర్ట్
వెనుక కెమెరాలు మూడు కూడా 4K 60fps Dolby Vision HDR వీడియోను రికార్డ్ చేస్తాయి. మెయిన్ కెమెరా, టెలిఫోటో లెన్స్ 4K 120fps Dolby Vision వీడియో కూడా తీయగలవు.
Find X9 కెమేరా సెట్అప్:
50MP మెయిన్ కెమెరా
50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో
50MP అల్ట్రా-వైడ్
21mm True Color కెమెరా
ముందు 32MP కెమెరా
ఈ మోడల్ కూడా 4K 60fps Dolby Vision రికార్డింగ్, అలాగే మెయిన్ కెమేరా ద్వారా 4K 120fps Dolby Vision వీడియోను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Sonyతో కలిసి తయారైన మెయిన్ కెమెరా– 30% ఎక్కువ లైట్ క్యాప్చర్ చేయగలదు.
ప్రధాన కెమెరాను Sonyతో కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. ఇది గత తరంతో పోలిస్తే 30% ఎక్కువ కాంతి అందుకుంటుంది. దీని వల్ల ముఖ్యంగా చీకటి ప్రాంతాల్లోనూ మరింత స్పష్టమైన ఫోటోలు వస్తాయి. అదనంగా, రియల్టైమ్ Triple Exposure టెక్నాలజీని ఈసారి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రతి ఫ్రేమ్లో మూడు రకాల ఎక్స్పోజర్లను కలిపి.. నీడలు, ప్రకాశం,
మధ్య టోన్లు అన్నీ సరిగ్గా సమతుల్యం చేసి ఫోటో మరింత సహజంగా వస్తుంది.
True Color కెమెరా — నిజమైన రంగులను పునరుత్పత్తి చేస్తుంది
మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీలో చాలా అరుదుగా కనిపించే నిజమైన రంగుల పునరుత్పత్తి ఇది చేస్తుంది. తక్కువ కాంతి, కేఫే లైట్లు, నీయాన్ లైట్లు ఉన్న వీధుల్లో తీసే ఫోటోలలో రంగులు సాధారణంగా ఫోన్లు తప్పుగా చూపిస్తాయి. True Color కెమేరా ఈ సమస్యను పెద్ద స్థాయిలో పరిష్కరిస్తుంది. ఇది ఒక ప్రత్యేక స్పెక్ట్రల్ సెన్సర్ ద్వారా చిత్రాన్ని 20 లక్షల స్పెక్ట్రల్ పిక్సెళ్లుగా విభజిస్తుంది. తరువాత వాటిలోని కలర్ టెంపరేచర్ను కచ్చితంగా అంచనా వేసి, వాస్తవ రంగులను తిరిగి ఫోటోలో పొందుపరుస్తుంది.
OPPO Find X9 Proలోని స్టార్ ఫీచర్ – 200MP Hasselblad టెలిఫోటో లెన్స్
Find X9 Proలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం దాని 200MP Hasselblad టెలిఫోటో లెన్స్. జూమ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడేవారికి ఇది బెస్ట్ ఫీచర్గా చెప్పొచ్చు. 200 మెగాపిక్సెల్ సెన్సర్ OPPO ఫోన్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత పెద్ద రిజల్యూషన్. పెద్ద సెన్సర్ అంటే మరింత కాంతి — ఫలితంగా స్పష్టమైన, ప్రకాశవంతమైన, సహజ రంగులతో కూడిన ఫోటోలను అందిస్తుంది. Hasselblad High-Res మోడ్ను ఉపయోగించి 16K స్థాయి రిజల్యూషన్ ఫోటోలూ తీసుకోవచ్చు. 16K Ultra HDలో ఫోటో తీసి దాని ఏ భాగాన్ని జూమ్ చేసి కట్ చేసినా క్వాలిటీ తగ్గదు. బయట ఫోటోలు తీసేప్పుడు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
అద్భుతమైన జూమ్ పనితీరు
3x Optical Zoom – చాలా స్పష్టమైన ఫోటోలు
6x Zoom – 50 మెగాపిక్సెల్ స్థాయి క్లారిటీ
13.2x Lossless Zoom – క్వాలిటీ తగ్గకుండా అధిక జూమ్
120x Super Zoom – OPPO Super Resolution అల్గారిథమ్ ద్వారా
దూరంలోని పర్వత శిఖరం, స్టేజ్పై ఉన్న గాయకుడు, స్టేజ్ లైట్లు — ఏదైనా చిత్రీకరించినా స్పష్టత కోల్పోదు.
ఈవెంట్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన "స్టేజ్ మోడ్"
ఈవెంట్స్లో వీడియోలు తీయడం కష్టమే — చాలా లైట్లు, కంటి రెప్పలా మారే కాంతి. Find X9 Proలోని స్టేజ్ మోడ్ దీన్ని అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇది:
లైట్లు వల్ల వచ్చే గ్లేర్ తగ్గిస్తుంది.
ఇతర శబ్ధాల నడుమ గాయకుడి వాయిస్ మాత్రమే స్పష్టంగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది.
ఫోన్లోని నాలుగు మైక్రోఫోన్ వ్యవస్థ "Sound Focus" ఫీచర్తో కలిసి పనిచేస్తూ చుట్టూ ఉన్న శబ్దం తగ్గిస్తుంది.
మాక్రో ఫోటోలు కూడా తీసే టెలిఫోటో లెన్స్
ఈ లెన్స్ 10 సెం.మీ. కనిష్ట ఫోకస్ దూరం కలిగి ఉంటుంది — అంటే దీన్ని మాక్రో లెన్స్గా కూడా పయోగించవచ్చు. క్లోజ్-అప్ ఫోటోలు కూడా అద్భుతంగా వస్తాయి.
MediaTek Dimensity 9500 — వేగం & సామర్థ్యం రెండూ
Find X9 సిరీస్లో కొత్త MediaTek Dimensity 9500 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది పాత తరంతో పోలిస్తే 32% CPU పెర్ఫార్మెన్స్ మెరుగుదలను ఇస్తుంది. OPPO, MediaTekతో కలిసి Trinity Engine అనే ప్రత్యేక రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను రూపొందించింది. ఇది పనితీరు & బ్యాటరీ మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యాన్ని ఇస్తుంది.
ఉదాహరణకు:
Chip-level Dynamic Frame Sync
ఫోన్ ఏ సమయంలో ఎన్ని గ్రాఫిక్స్ రెండర్ చేయాలి అనేది అంచనా వేస్తుంది
అవసరమైన చోటే ప్రాసెసర్ పవర్ను ఉపయోగిస్తుంది
భారీ పనులలో 37% ఎక్కువ మృదువైన పనితీరు
CPU, GPU, DSU అంతటా పవర్ ఖర్చును తగ్గించడం వల్ల:
4K 60fps HDR వీడియో రికార్డింగ్, గేమింగ్, లాంటివి ఏ ల్యాగ్ లేకుండా సాఫీగా సాగుతాయి.
అధునాతన కూలింగ్ సిస్టమ్
Find X9 Proలో కొత్త Vapor Chamber (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్ మరింత మెరుగుపరిచారు. మొత్తం కూలింగ్ ఏరియా: 36,344 mm² (పాతతో పోలిస్తే 33.7% ఎక్కువ). Find X9లో ఇది 32,052.5 mm² (21.6% పెరుగుదల). కొత్త VC సిస్టమ్లో
హై-పర్ఫార్మెన్స్ థర్మల్ జెల్, పెద్ద గ్రాఫైట్ లేయర్లు, అల్ట్రా-ఫైన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జాలి వంటివి ఉపయోగించారు. వీటివల్ల 4K వీడియో రికార్డింగ్, భారీ గేమింగ్, లాంటివి చేసినా ఫోన్ ఎక్కువగా వేడెక్కదు.
ప్రో లెవల్ పనితీరుకి శక్తిమంతమైన బ్యాటరీ
ఫైండ్ X9 ప్రోలో 7500 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఫైండ్ X9లో 7025 mAh బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఇవి రెండూ ఎక్కువ రోజులు పనిచేసేలా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. ఎక్కువగా ఫోన్ ఉపయోగించే వాళ్లకూ సులభంగా రెండు రోజులు బ్యాటరీ సరిపోతుంది. బ్యాటరీ పెద్దదైనా, ఫోన్లు పొడవుగా కనిపించవు. ఫైండ్ X9 ప్రో మందం 8.25 mm, ఫైండ్ X9 మందం 7.99 mm మాత్రమే. ఒప్పో రూపొందించిన ప్రత్యేక సూపర్వూక్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫోన్లు చాలా వేగంగా, అలాగే సురక్షితంగా ఛార్జ్ అవుతాయి.
ఫైండ్ X9 సిరీస్లో బ్యాటరీని సాఫ్ట్వేర్, చిప్సెట్లతో కచ్చితంగా ట్యూన్ చేశారు. ఒకసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే గేమింగ్, వీడియో షూట్, అన్ని రోజువారీ పనులు చేసినా రెండు రోజుల వరకు ఉపయోగించొచ్చు. ఐదు సంవత్సరాలు ఉపయోగించిన తర్వాత కూడా ఈ బ్యాటరీలు తమ సామర్థ్యంలో 80% వరకు నిలుపుకుంటాయని ఒప్పో హామీ ఇస్తోంది. దీని కారణం కొత్త దార్డ్ జనరేషన్ సిలికాన్-కార్బన్ టెక్నాలజీ. సాధారణ గ్రాఫైట్ బ్యాటరీలతో పోలిస్తే ఇందులో 15% సిలికాన్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ ఎనర్జీ డెన్సిటీ లభిస్తుంది. అంటే బ్యాటరీను పెద్దగా చేయకుండా ఎక్కువ శక్తిని నిల్వ చేయగలదు.
ఒప్పో అనేక ఛార్జింగ్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది:
80W SuperVOOC వైర్డ్ ఛార్జింగ్ – కొద్ది నిమిషాల్లోనే గంటల పాటు చాలు శక్తి ఇస్తుంది
55W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ – PD ఛార్జర్లతో కూడా పనిచేస్తుంది
50W AirVOOC వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఉంది
వీటితో యూజర్కి పవర్ అయిపోతుందేమో అన్న టెన్షన్ ఉండదు. ఎప్పుడు, ఎలా కావాలంటే అలా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ColorOS 16: మెత్తని అనిమేషన్లు, శక్తిమంతమైన AI టూల్స్
ColorOS 16 మొత్తం ఇంటర్ఫేస్లో చాలా స్మూత్ అనిమేషన్లు ఇస్తుంది. దీన్ని ల్యూమినస్ రెండరింగ్ ఇంజిన్ శక్తిమంతం చేస్తుంది. ఫోన్లో చేసే ప్రతి స్వైప్, ఓపెన్, క్లోజ్ అన్నీ చాలా స్మూత్గా కనిపిస్తాయి.
ఒప్పో AI ఫీచర్లు మొత్తం సిస్టమ్లో లోతుగా కలిపారు. అన్ని ముఖ్యమైన AI టూల్స్ను ఒకేచోట చూపించే AI Hub అందుబాటులో ఉంది.
AI Mind Space – ఫైండ్ X9 సిరీస్లో అద్భుతమైన ఫీచర్
AI Mind Space మీ ఫోటోలు, ఆర్టికిల్స్, న్యూస్, షెడ్యూల్స్ వంటి సమాచారాన్ని ఒకేచోట శుభ్రంగా నిర్వహిస్తుంది. ఇది కేవలం సేవ్ చేయడం మాత్రమే కాదు, మీరు సేవ్ చేసిన కంటెంట్ను అర్థం చేసుకుని దాని మీద చర్యలు తీసుకోగలదు.
ఉదాహరణకు మీరు ఒక ఈవెంట్కి సంబంధించిన పోస్టర్ని చూస్తున్నారు అనుకుందాం. కెమెరా ఓపెన్ చేసి AI Mind Space ఆన్ చేస్తే.. తేదీ, సమయం వంటి వివరాలను ఆటోమేటిక్గా గుర్తిస్తుంది. ఫోటో తీయాల్సిన పనిలేదు.
“ఈ ఈవెంట్ను క్యాలెండర్లో జోడించాలా?” అని సూచిస్తుంది. సాధారణంగా మీరు స్క్రీన్షాట్లు లేదా నోట్లు పెట్టే చిన్న సమాచారం కూడా ఇదే విధంగా నేరుగా సిస్టమ్లోకి చేరుతుంది, అది కూడా చాలా సులభంగా.
కంటెంట్ను సులభంగా క్యాప్చర్ చేయడం
స్క్రీన్పై మూడు వేళ్లతో స్వైప్ చేస్తే వెంటనే స్క్రీన్లోని కంటెంట్ సేవ్ అవుతుంది. స్నాప్ కీ ద్వారా కూడా AI Mind Spaceను ఆన్ చేయొచ్చు. చిన్న ప్రెస్ – వెంటనే ప్రారంభమవుతుంది. పెద్ద ప్రెస్ – వాయిస్ నోట్ జోడించే ఆప్షన్ ఇస్తుంది. AI Mind Space గూగుల్ జెమినీతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ప్లానింగ్, రీసెర్చ్, సారాంశం తయారీ వంటి పనులు చాలా సులభం అవుతాయి.
ఉదాహరణకు .. “నేను Mind Spaceలో సేవ్ చేసిన నోట్లు, ఆర్టికల్స్ ఆధారంగా జపాన్ ట్రిప్ ప్లాన్ చెయ్యండి.” అని చెబితే అప్పుడు జెమినీ మీరు సేవ్ చేసిన మొత్తం కంటెంట్ని పరిశీలించి, మీకోసం ఒక వ్యక్తిగత ట్రావెల్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తుంది.