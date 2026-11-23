మీరు ఏదైనా రాసేటప్పుడు బాగా తప్పులు దొర్లుతున్నాయా? మరీముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ లో రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే మీకు మంచి grammar checker అవసరం చాలా ఉందని అర్థం.
ఈ రోజుల్లో రాయడం అనేది అందరి జీవితంలో భాగమైపోయింది. ఉద్యోగంలో ఈమెయిల్స్ పంపాలి, కాలేజీలో అసైన్మెంట్లు రాయాలి, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టాలి. అయితే రాసిన ప్రతి వాక్యం తప్పులు లేకుండా ఉండాలంటే కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం. చిన్న స్పెల్లింగ్ పొరపాటు కూడా మన గురించి తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఒక మంచి grammar checker సహాయంతో మన రచనలోని తప్పులను త్వరగా గుర్తించి సరిచేసుకోవచ్చు. ఈ వ్యాసంలో ఆన్లైన్ గ్రామర్ చెకర్ను ఎలా వాడాలి, దాని వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి అనే విషయాలను సులభంగా తెలుసుకుందాం.
గ్రామర్ తప్పులు ఎందుకు జరుగుతాయి?
తెలుగు మాట్లాడే వారికి ఇంగ్లీష్ రెండో భాష. అందుకే వాక్య నిర్మాణంలో, పదాల ఎంపికలో, కాలాల వాడకంలో తప్పులు దొర్లడం సహజం. తొందరపాటులో రాసినప్పుడు, ఫోన్లో టైప్ చేసినప్పుడు కూడా అక్షర దోషాలు వస్తుంటాయి. కొన్నిసార్లు మనం రాసింది ఒకటికి రెండుసార్లు చదివినా తప్పులు కనిపించవు. దానికి కారణం ఏమిటంటే, మన మెదడు మనం రాయాలనుకున్నదాన్ని ఆటోమేటిక్గా చదివేస్తుంది, నిజంగా రాసిన దాన్ని కాదు. అందుకే మూడో వ్యక్తి కళ్లతో లేదా ఒక సాధనం సహాయంతో రచనను పరిశీలించడం మంచిది.
ఆన్లైన్ గ్రామర్ చెకర్ అంటే ఏమిటి?
ఆన్లైన్ గ్రామర్ చెకర్ అనేది మనం రాసిన పాఠ్యాన్ని విశ్లేషించి, వ్యాకరణ దోషాలు, స్పెల్లింగ్ తప్పులు, విరామ చిహ్నాల పొరపాట్లను చూపించే వెబ్ ఆధారిత సాధనం. మనం టెక్స్ట్ను బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తే చాలు, కొన్ని సెకన్లలోనే ఎక్కడ తప్పు ఉందో గుర్తు పెట్టి, సరైన సూచనలు ఇస్తుంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంటర్నెట్ ఉన్న ఏ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లోనైనా వాడుకోవచ్చు.
రాసిన వెంటనే తనిఖీ చేయండి
చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏమిటంటే, రాయడం పూర్తయ్యాక ఒక్కసారి కూడా చెక్ చేయకుండా పంపేయడం. ఇకపై ఈ అలవాటును మార్చుకోండి. ఈమెయిల్ పంపే ముందు, రిపోర్ట్ సమర్పించే ముందు, బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రచురించే ముందు ఒకసారి టెక్స్ట్ను గ్రామర్ చెకర్లో వేసి చూడండి. ఈ చిన్న అలవాటు మీ రచనా నాణ్యతను చాలా వరకు పెంచుతుంది.
సూచనల వెనుక కారణాన్ని అర్థం చేసుకోండి
గ్రామర్ చెకర్ ఒక తప్పును చూపినప్పుడు గుడ్డిగా అంగీకరించకుండా, ఎందుకు అది తప్పో ఆలోచించండి. ఉదాహరణకు “He go to school” అని రాస్తే, “He goes to school” అని సరిచేస్తుంది. ఇక్కడ మూడో వ్యక్తి ఏకవచనంతో క్రియకు “s” చేరుతుందనే నియమం మనకు గుర్తుండిపోతుంది. ఇలా ప్రతి సూచనను గమనిస్తూ వెళ్తే కొన్ని వారాల్లోనే మీరు అదే తప్పులను మళ్లీ చేయడం తగ్గిపోతుంది. అంటే ఈ సాధనం కేవలం తప్పులు సరిచేయడమే కాదు, నేర్పించే గురువులా కూడా పనిచేస్తుంది.
చిన్న భాగాలుగా తనిఖీ చేయండి
పెద్ద వ్యాసాన్ని ఒకేసారి చెక్ చేస్తే చాలా సూచనలు ఒకేసారి కనిపించి గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. అందుకే రెండు మూడు పేరాగ్రాఫుల చొప్పున విభజించి చెక్ చేయండి. దీనివల్ల ప్రతి సూచనను జాగ్రత్తగా పరిశీలించే వీలు ఉంటుంది. అలాగే ఏ రకమైన తప్పులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయో కూడా మీరు గమనించగలరు.
వాక్యాలను చిన్నవిగా ఉంచండి
పొడవైన వాక్యాల్లో తప్పులు జరిగే అవకాశం ఎక్కువ. ఒక వాక్యంలో ఒకే ఆలోచన ఉండేలా చూసుకోండి. చిన్న వాక్యాలు చదవడానికి సులభంగా ఉండటమే కాకుండా, గ్రామర్ చెకర్ కూడా వాటిని సరిగ్గా విశ్లేషించగలుగుతుంది. పాఠకులకు కూడా మీ సందేశం స్పష్టంగా చేరుతుంది.
మీ సొంత తప్పుల జాబితా తయారు చేసుకోండి
ప్రతి ఒక్కరికీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన బలహీనతలు ఉంటాయి. కొందరికి “their”, “there” మధ్య గందరగోళం, ఇంకొందరికి articles వాడకంలో సమస్య. గ్రామర్ చెకర్ పదేపదే చూపించే తప్పులను ఒక నోట్బుక్లో రాసుకోండి. వారానికి ఒకసారి ఆ జాబితాను చదివితే, ఆ తప్పులు మీ రచనలో క్రమంగా మాయమవుతాయి.
తుది నిర్ణయం మీదే
గ్రామర్ చెకర్ చాలా ఉపయోగకరమైనదే అయినా, అది ఇచ్చే ప్రతి సూచన సరైనదని చెప్పలేం. కొన్నిసార్లు మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక శైలిలో రాసి ఉండవచ్చు, లేదా ఒక పేరు, బ్రాండ్ పదం తప్పుగా చూపించబడవచ్చు. అలాంటప్పుడు మీ విచక్షణ ఉపయోగించండి. సాధనం సహాయకుడు మాత్రమే, రచయిత మీరే అని గుర్తుంచుకోండి.
ఎవరికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
విద్యార్థులకు : ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టులు, ఎస్సేలు, అప్లికేషన్ లెటర్లు రాసేటప్పుడు తప్పులు లేకుండా చూసుకోవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి రాత సాధనలో ఇది మంచి తోడు.
ఉద్యోగులకు : క్లయింట్లకు పంపే ఈమెయిల్స్, ప్రజెంటేషన్లు, ప్రతిపాదనల్లో వృత్తిపరమైన ముద్ర వేయడానికి సహాయపడుతుంది. తప్పులు లేని సందేశం మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.
బ్లాగర్లు, కంటెంట్ రచయితలకు : ప్రచురించే ముందు చివరి తనిఖీగా వాడితే, పాఠకుల ముందు నాణ్యమైన కంటెంట్ ఉంచవచ్చు. సెర్చ్ ఇంజిన్లలో కూడా చక్కగా రాసిన కంటెంట్కు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది.
చిన్న వ్యాపారులకు : వెబ్సైట్ వివరణలు, ఉత్పత్తి వివరాలు, సోషల్ మీడియా ప్రకటనల్లో తప్పులు లేకుండా చూసుకుంటే కస్టమర్ల నమ్మకం పెరుగుతుంది.
గ్రామర్ చెకర్తో పాటు పాటించాల్సిన మంచి అలవాట్లు
సాధనం ఎంత మంచిదైనా, మన సొంత కృషి కూడా అవసరం. రోజూ ఇంగ్లీష్ వార్తాపత్రికలు, పుస్తకాలు చదవండి. కొత్త పదాలు కనిపిస్తే వాటి అర్థం తెలుసుకుని, మీ వాక్యాల్లో వాడి చూడండి. రోజుకు ఐదు నిమిషాలు డైరీ రాసే అలవాటు చేసుకుంటే, కొద్ది నెలల్లోనే మీ రాతలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. రాసిన తర్వాత కొంత సమయం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్లీ చదివితే, తప్పులు సులభంగా కళ్లకు కనిపిస్తాయి. అలాగే గట్టిగా చదివి చూడటం వల్ల వాక్యాల ప్రవాహం సరిగా ఉందో లేదో తెలుస్తుంది.
ఉచిత సాధనాలను ఎంచుకునేటప్పుడు గమనించాల్సినవి
ఇంటర్నెట్లో చాలా గ్రామర్ చెకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో మనకు సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు చూడండి. ఉపయోగించడానికి సులభంగా ఉందా, ఫలితాలు వేగంగా వస్తున్నాయా, మీ టెక్స్ట్ భద్రంగా ఉంటుందా అనేవి ముఖ్యమైన అంశాలు. రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా నేరుగా వాడగలిగే సాధనాలు సమయాన్ని ఆదా చేస్తాయి. అలాగే మొబైల్లో కూడా సులభంగా తెరుచుకునేలా ఉంటే, ప్రయాణంలో కూడా రచనను సరిచూసుకోవచ్చు.
రాత నైపుణ్యం ఒక్క రోజులో రాదు. కానీ సరైన సాధనాలు, క్రమం తప్పని సాధన ఉంటే ఎవరైనా తమ రచనను మెరుగుపరచుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ గ్రామర్ చెకర్ ఈ ప్రయాణంలో సమయాన్ని ఆదా చేసి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే మంచి తోడు. రాసిన వెంటనే తనిఖీ చేయడం, సూచనల వెనుక కారణం తెలుసుకోవడం, సొంత తప్పుల జాబితా తయారు చేసుకోవడం వంటి చిన్న అలవాట్లు మీ రచనను కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. ఈ రోజే మీ తదుపరి ఈమెయిల్ లేదా వ్యాసాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి, తేడా మీకే తెలుస్తుంది.