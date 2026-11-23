అద్దం ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా? గ్లాస్ తయారీలో ఇసుకతో పనేంటి? షాకింగ్ నిజాలు..
మన రోజువారీ జీవితంలో అద్దం ఒక భాగం అయ్యింది. గ్లాస్ తో రకరకాల వస్తువుల తయారు చేస్తుంటారు. అసలు ఆ గ్లాస్ ను ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా? గ్లాస్ తయారీలో ఇసుక పాత్ర ఏంటి?
అద్దం ఎలా తయారు చేస్తారు?
మన రోజువారీ జీవితంలో అద్దం ఒక అనివార్యమైన భాగంగా మారిపోయింది. గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు బయటి గాలుల నుంచి రక్షణ కల్పించే విండ్షీల్డ్ అయినా, ఇళ్ల కిటికీలు, పెద్ద భవనాల అద్దాలు, చేతిలో ఉండే స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్లు అయినా వీటన్నింటి వెనుక ఆసక్తికరమైన శాస్త్రం ఉంది. చేతిలో పట్టుకుంటే వేళ్ల మధ్య నుంచి జారిపోయే సాధారణ ఇసుకతోనే ఇంత గట్టిగా, పారదర్శకంగా ఉండే అద్దాన్ని తయారు చేస్తారని తెలిస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.
అద్దం తయారీతో ఇసుకతో పనేంటి?
అద్దం తయారీలో ప్రధాన ముడి పదార్థం సిలికా సాండ్, ఇందులో సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ అధికంగా ఉంటుంది . అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ నుంచి ఇసుకను తీసుకురారు. మట్టి, చిన్న రాళ్లు, ఇతర మలినాలు ఉంటే తయారయ్యే అద్దం రంగు, పారదర్శకత దెబ్బతింటాయి. అందువల్ల ఇసుకను ముందుగా వడపోసి శుభ్రపరిచి, నాణ్యతను పరీక్షిస్తారు.
ఇసుకను నేరుగా కరిగించడానికి చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత అవసరం అవుతుంది . అందువల్ల అందులో సోడా యాష్ కలుపుతారు; ఇది కరిగే ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది. కానీ ఇసుక, సోడా యాష్ మాత్రమే కలిపితే అది నీటిలో కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దాన్ని నివారించి అద్దానికి స్థిరత్వం, మన్నిక ఇవ్వడానికి సున్నపు రాయి (లైమ్స్టోన్) కలుపుతారు . ఈ మూడింటిని సరైన నిష్పత్తిలో కలపడం ఎంతో కీలకం. వీటితో పాటు పాత అద్దాల ముక్కలను శుభ్రపరిచి చిన్న ముక్కలుగా చేసి కొత్త మిశ్రమంలో కలుపుతారు; వీటిని కలెట్ అంటారు. దీనివల్ల మిశ్రమం త్వరగా కరుగుతుంది, శక్తి ఆదా అవుతుంది, వ్యర్థాలు తగ్గుతాయి.
1500°C వద్ద కరిగించడం - ఫ్లోట్ గ్లాస్ పద్ధతి
సరైన నిష్పత్తిలో కలిపిన మిశ్రమాన్ని సుమారు 1500 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న పెద్ద బట్టీలోకి పంపిస్తారు. ఆ వేడికి మిశ్రమం చిక్కటి ద్రవంగా మారుతుంది . కరిగిన ద్రవంలో ఉండే చిన్న గాలి బుడగలను తొలగించడానికి కొంతసేపు అదే అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచుతారు; లేకుంటే అద్దంలో లోపాలు ఏర్పడతాయి ].
ఆ తర్వాత సమాన మందంతో నునుపుగా ఉండే పెద్ద రేకులుగా మార్చడానికి ఫ్లోట్ గ్లాస్ ప్రాసెస్ ఉపయోగిస్తారు . ప్రత్యేక ట్యాంక్లో ద్రవ రూపంలో ఉన్న టిన్ లోహంపైకి కరిగిన అద్దాన్ని పంపిస్తారు. అద్దం, టిన్ల సాంద్రతలు వేరుగా ఉండటంతో కరిగిన అద్దం టిన్లో మునిగిపోకుండా పైభాగంలో తేలుతూ వ్యాపిస్తుంది . గురుత్వాకర్షణ, ద్రవాల ఉపరితల లక్షణాల వల్ల అద్దపు రేకు సహజంగానే నునుపుగా, సమాన మందంతో ఏర్పడుతుంది.
వేడిగా ఉన్న అద్దాన్ని ఒక్కసారిగా చల్లబరిస్తే లోపలి ఒత్తిడి వల్ల పగుళ్లు వస్తాయి. అందుకే నెమ్మదిగా చల్లబరిచే ఎనీలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గిస్తారు. అనంతరం అత్యాధునిక కెమెరాలు, కంప్యూటర్ స్కానర్లతో గాలి బుడగలు, గీతలు, మందంలోని తేడాలను గుర్తించి, కంప్యూటర్ నియంత్రణలోని యంత్రాలతో అవసరమైన కొలతల్లో కట్ చేసి అంచులను నునుపుగా చేస్తారు
ఉపయోగాన్ని బట్టి ప్రత్యేక అద్దాలు తయారి
కారు విండ్షీల్డ్లలో వాడే ఈ రకంలో రెండు అద్దపు పొరల మధ్య పలుచని ప్లాస్టిక్ పొర ఉంచుతారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ముక్కలు ఆ పొరకు అతుక్కుని ఉంటాయి.
టెంపర్డ్ గ్లాస్: వేడి చేసి వేగంగా చల్లబరచడం వల్ల ఎక్కువ బలంగా ఉంటుంది; పగిలితే పదునైన పెద్ద ముక్కలుగా కాకుండా చిన్న ముక్కలుగా విడిపోతుంది. కారు పక్క అద్దాలు, షవర్ డోర్లలో ఉపయోగిస్తారు].
స్మార్ట్ఫోన్ గ్లాస్: రసాయన పద్ధతులతో బలం పెంచి, గీతలు, చిన్నపాటి దెబ్బలను తట్టుకునేలా రూపొందిస్తారు .
రీసైక్లింగ్ విలువ
అద్దాన్ని పదేపదే రీసైకిల్ చేయవచ్చు. పాత అద్దపు ముక్కలను రంగు, రకం ఆధారంగా వేరు చేసి శుభ్రపరిచి మళ్లీ కొత్త అద్దాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఒక గుప్పెడు ఇసుక నుంచి మొదలై రసాయన, భౌతిక శాస్త్రాలు, ఆధునిక సాంకేతికత కలయికతో రూపొందే ఈ అద్దం మానవ విజ్ఞానానికి చక్కని నిదర్శనం .