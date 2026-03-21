Virosh Honeymoon: పెళ్లి తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ హనీమూన్ను చాలా రహస్యంగా ఉంచారు. కానీ ఇప్పుడు థాయ్లాండ్లోని ఓ ప్రైవేట్ విల్లా నుంచి వాళ్ల ఫోటో ఒకటి బయటకు వచ్చి, ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
పెళ్లి తర్వాత రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ హనీమూన్ కోసం థాయ్లాండ్ వెళ్లారు. ఈ విషయాన్ని చాలా సీక్రెట్గా ఉంచారు. కానీ, ఇప్పుడు వాళ్ల హనీమూన్ ఫోటో ఒకటి లీక్ అయి ఇంటర్నెట్లో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ జంట థాయ్లాండ్లోని 'కోహ్ సముయి' అనే ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్ విల్లాలో బస చేశారు. వాళ్ల సింపుల్, రొమాంటిక్ లుక్ అభిమానులకు తెగ నచ్చేసింది.
పెళ్లయ్యాక రష్మిక, విజయ్ కలిసి ఉన్న హనీమూన్ ఫోటో బయటకు రావడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ ఫోటో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ జంట ఇటీవలే థాయ్లాండ్లోని అందమైన ప్రదేశం కోహ్ సముయి నుంచి తిరిగి వచ్చారు. అక్కడ జనాలకు దూరంగా, ఒక ప్రైవేట్ విల్లాలో ఇద్దరూ క్వాలిటీ టైమ్ గడిపారు. విశేషం ఏంటంటే, ఈ జంట ఏ లగ్జరీ హోటల్లో కాకుండా, ప్రైవసీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి సింపుల్గా గడిపారు. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలో ఇద్దరూ చాలా కూల్గా, రిలాక్స్డ్గా కనిపించడంతో అభిమానులకు ఈ స్టైల్ బాగా నచ్చింది.
వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, రష్మిక, విజయ్ తమ హనీమూన్ కోసం థాయ్లాండ్లోని కోహ్ సముయిలో ఒక ప్రైవేట్ Airbnb విల్లాను బుక్ చేసుకున్నారు. ఇది వారి వ్యక్తిగత, సింపుల్ లైఫ్స్టైల్ను చూపిస్తోందని అంటున్నారు. ఈ విల్లా సముద్ర తీరంలో ఉండటంతో, వారికి పూర్తి ప్రైవసీ, ప్రశాంతత లభించాయి.
వైరల్ అయిన ఫోటోలో, ఈ జంట విల్లా బయట హాయిగా సేదతీరుతూ కనిపించారు. రష్మిక తెల్లటి ఫ్లోరల్ మిడి డ్రెస్ ధరించగా, విజయ్ వైట్ టీ-షర్ట్, డార్క్ ట్రాక్ ప్యాంట్లో ఉన్నారు. ఇద్దరూ చెప్పులు లేకుండా ఖాళీ కాళ్లతో కనిపించడం, వాళ్లు పూర్తిగా వెకేషన్ మూడ్లో రిలాక్స్ అవుతున్నారని చూపిస్తోంది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26, 2026న ఉదయ్పూర్లోని ITC మెమెంటోస్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లికి కేవలం సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఆంధ్ర, కొడవ సంప్రదాయాల ప్రకారం వీరి వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత మార్చి 4, 2026న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా రిసెప్షన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విజయ్, రష్మిక 8 ఏళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. 2018లో 'గీత గోవిందం' సినిమా సెట్లో ఇద్దరికీ మొదటిసారి పరిచయం ఏర్పడింది. 2019లో వచ్చిన 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమా సమయంలో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ బలపడింది. అక్టోబర్ 2025లో వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఈ జంట త్వరలో 'రణబాలి' చిత్రంలో మరోసారి కలిసి కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11, 2026న విడుదల కానుంది.