- Home
- Entertainment
Top 10 Heroines: కోలుకున్న రష్మిక, కాజల్, తమన్నా.. పడిపోయిన త్రిష, శ్రీలీల.. నెంబర్ 1 హీరోయిన్ ఎవరంటే?
ఓర్మాక్స్ మీడియా తాజాగా ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించి ఇండియాలోనే టాప్ 10 హీరోయిన్ల జాబితాని ప్రకటించింది. ఈ సారి రష్మిక, కాజల్, తమన్నా మెరుగుపడ్డారు. కానీ త్రిష, శ్రీలీల డౌన్ అయ్యారు.
ఇండియా టాప్ 10 హీరోయిన్లు
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రతి నెల ఇండియాలోని టాప్ 10 హీరోలే కాదు, హీరోయిన్లకి సంబంధించిన జాబితాని కూడా విడుదల చేస్తుంటుంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికే హీరోల జాబితా రాగా, ఇప్పుడు హీరోయిన్ల జాబితా కూడా వచ్చింది. టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ చూస్తే, ఇందులో రష్మిక మందన్నా, కాజల్ అగర్వాల్, తమన్నా ఒక్కో స్థానం మెరుగుపడ్డారు. అదే సమయంలో త్రిష, శ్రీలీల ఒక్కో స్థానం పడిపోయారు. మిగిలిన హీరోయిన్లు అదే స్థానాల్లో ఉన్నారు. మరి మొదటి స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారు? చివర్లో ఎవరు ఉన్నారనేది చూద్దాం.
1.సమంత
కొన్ని నెలలుగా మొదటి స్థానం లేడీ సూపర్స్టార్గా రాణిస్తోన్న సమంతకే దక్కుతుంది. ఆమె తిరుగులేని స్టార్ డమ్తో రాణిస్తోంది. ఫిబ్రవరిలో కూడా ఆమెదే ఫస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం సమంత `మా ఇంటి బంగారం` సినిమాలో నటిస్తోంది. ఆ మధ్యనే ఆమె దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని రెండో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
2.అలియాభట్, 3.నయనతార
రెండో స్థానంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అలియాభట్ నిలిచింది. సమంత తర్వాత అలియా కూడా కంటిన్యూగా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటోంది. మూడో స్థానంలో నయనతార ఉంది. గత నెలలోనూ ఆమె మూడో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు కూడా అదే స్థానానికి ఫిక్స్ అయ్యింది. తన సత్తాని చాటింది.
4.రష్మిక మందన్నా
ఇక నాల్గో స్థానాన్ని రష్మిక మందన్నా సొంతం చేసుకుంది. గత నెలలో ఆమె ఐదో స్థానానికి పడిపోగా, ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో కోలుకుంది. ఒక్క స్థానం మెరుగుపడింది. ఇటీవల రష్మిక మ్యారేజ్ వార్తలతో వైరల్గా మారింది. విజయ్ దేవరకొండని ఆమె మ్యారేజ్ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
5.కాజల్
ఐదో స్థానంలోకి కాజల్ వచ్చింది. జనవరిలో ఆమె ఆరో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ప్లేస్ కి రావడం విశేషం. కాజల్ సోషల్ మీడియాలో బాగా యాక్టివ్గా ఉంటోంది. ఆమె సినిమాలు చేయకపోయినా, ఫాలోయింగ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని చెప్పొచ్చు. పైగా ఫిబ్రవరిలో ఒక స్థానం మెరుగుపడటం విశేషం.
6.త్రిష
జనవరిలో నాల్గో స్థానంలో ఉన్న త్రిష ఫిబ్రవరిలో పడిపోయింది. రెండు స్థానాలు తగ్గి ఆరో స్థానంలోకి వచ్చింది. త్రిషకి సంబంధించిన వార్తలు గత కొన్ని రోజులుగా వస్తూనే ఉన్నాయి. విజయ్తో ఎఫైర్ మ్యాటర్ కోలీవుడ్లో సంచలనంగా మారింది. అయినా త్రిష పడిపోవడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అయితే ఆమె మార్చిలో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
7.దీపికా పదుకొనె
ఏడో స్థానంలో దీపికా పదుకొనె ఉంది. ఆమె జనవరిలో కూడా అదే స్థానంలో ఉంది. అయితే టాప్ 5లో ఉండాల్సిన దీపికా ఇలా పడిపోవడం ఆశ్చర్యంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆమె అల్లు అర్జున్తో `ఏఏ22` చిత్రంలో నటిస్తోంది.
8.సాయిపల్లవి
సాయిపల్లవి ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండు మూడు నెలలుగా ఆమె స్థానం సేమ్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సాయిపల్లవి బాలీవుడ్ లో `రామాయణ్`లో నటిస్తుంది. మరో బాలీవుడ్ మూవీ చేస్తుంది. తమిళంలో ధనుష్తో ఓ సినిమా చేస్తుంది.
9.తమన్నా
తొమ్మిదో స్థానంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా నిలిచింది. ఆమె జనవరిలో 10వ ప్లేస్లో ఉండగా, ఇప్పుడు 9వ స్థానానికి రావడం విశేషం. ఆమె క్రేజ్ పెరుగుతుందని చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం.
10.శ్రీలీల
ఇదిలా ఉంటే జనవరిలో 9వ స్థానంలో ఉన్న శ్రీలీల ఇప్పుడు పడిపోయింది. 10వ స్థానానికి పరిమితమయ్యింది. ఇటీవల శ్రీలీల జోరు తగ్గింది. అందుకే ఆమె ఓ స్థానం కోల్పోయింది. అయితే మార్చిలో మాత్రం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`తో శ్రీలీల రచ్చ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.