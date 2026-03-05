నటుడు విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల వివాదం ముదురుతున్న వేళ, విజయ్, నటి త్రిష ఒకే రంగు దుస్తుల్లో పెళ్లి వేడుకకు హాజరవడం కలకలం రేపుతోంది. ఒకే కారులో కలిసి వచ్చిన ఈ జంట వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అభిమానులు ఫైర్ అవుతున్నారు.
విజయ్-త్రిష
నటుడు, టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ జోసెఫ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య విడాకుల గొడవ కోలీవుడ్లో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. విజయ్కు ఓ నటితో సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తూ సంగీత విడాకులకు దరఖాస్తు చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతకుముందే, విజయ్, నటి త్రిష రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ ఎన్నో ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఇప్పుడు వాటన్నింటికీ బలం చేకూరుస్తూ విజయ్, త్రిష ఒకే కారులో, ఒకే రకమైన మ్యాచింగ్ డ్రెస్సుల్లో ఓ పెళ్లి వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పెళ్లికి కలిసి వచ్చిన విజయ్-త్రిష
నిర్మాత కల్పాత్తి ఎస్. సురేశ్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్కు విజయ్, త్రిష జంటగా వచ్చారు. ఇద్దరూ ఒకే కారులో, మ్యాచింగ్ కలర్ దుస్తులు ధరించి రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. స్టేజీపైకి వెళ్లి వధూవరులను ఆశీర్వదించి, కాసేపు మాట్లాడి ఇద్దరూ కలిసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ జంట వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
గాసిప్స్ నిజమేనంటున్న నెటిజన్లు
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. విజయ్-త్రిష సంబంధంపై వస్తున్న గాసిప్స్ నిజమేనని చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అదే సమయంలో, ఇద్దరినీ విమర్శిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అయితే, మరికొందరు మాత్రం వారికి సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు. "ఇద్దరూ కలిసి చాలా సినిమాల్లో నటించారు, నిర్మాత కొడుకు పెళ్లికి వెళ్లడంలో తప్పేముంది?" అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఫిబ్రవరి 27న సంగీత స్వర్ణలింగం, విజయ్కు విడాకుల నోటీసు పంపిన విషయం బయటకు వచ్చింది. ఆమె చెంగల్పేట ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. నోటీసు ప్రకారం, విజయ్ ఏప్రిల్ 20న కోర్టుకు హాజరు కావాల్సి ఉంది. ఈ నోటీసులో సంగీత చాలా విషయాలు ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 'ఓ నటితో అక్రమ సంబంధం' అనే ఆరోపణ పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఆ సంబంధం కొనసాగించవద్దని తాను చాలాసార్లు హెచ్చరించినా, ఇద్దరూ విదేశాలకు వెళ్లి, ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ నోటీసు బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఆ నటి త్రిషనే అనే పుకార్లు ఊపందుకున్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న పాత సోషల్ మీడియా పోస్టులు మళ్లీ వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలపై ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ జంట ఇప్పుడు కలిసి కనిపించడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది.