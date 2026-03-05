- Home
Preity Mukhundhan: కన్నప్ప హీరోయిన్ కి గోల్డెన్ ఛాన్స్, స్టార్ హీరోతో రొమాన్స్.. ఇక దశ తిరిగినట్లే
కార్తీక్ ఆర్యన్ రాబోయే సినిమా 'నాగ్జిల్లా' గురించి ఒక పెద్ద అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో సౌత్ నటి ప్రీతి ముకుందన్ హీరోయిన్గా నటించనుందని వార్తలొస్తున్నాయి. వీరిద్దరి జోడీ మొదటిసారి స్క్రీన్పై కనిపించనుండటంతో అభిమానులు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు.
Image Credit : Instagram
కార్తీక్ ఆర్యన్ 'నాగ్జిల్లా'లో సౌత్ నటికి ఛాన్స్?
'నాగ్జిల్లా' సినిమా మేకర్స్, ప్రీతి ముకుందన్ను హీరోయిన్గా ఫైనల్ చేశారని సమాచారం. ప్రీతి సౌత్ ఇండియన్ నటి. ఈమె ఇంతకుముందు తమిళం, తెలుగు, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించింది. హిందీ ప్రేక్షకులకు ఈమె పేరు కొత్తగా అనిపించినా, కార్తీక్ ఆర్యన్తో ఈమె ఫ్రెష్ జోడీ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
Image Credit : Instagram
సౌత్ సినిమాలతో ప్రీతి ముకుందన్ కెరీర్ ప్రారంభం
24 ఏళ్ల ప్రీతి ముకుందన్, 2024లో విడుదలైన తెలుగు హారర్-కామెడీ 'ఓం భీమ్ బుష్' సినిమాతో తన నటనను ప్రారంభించింది. ఈ సినిమా తర్వాత సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఆమె వేగంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
Image Credit : Instagram
ప్రీతి ముకుందన్ పాపులర్ సినిమాలు
ప్రీతి ముకుందన్ గత రెండేళ్లలో 5 సౌత్ సినిమాల్లో నటించింది. వాటిలో తెలుగులో 'ఓం భీమ్ బుష్', 'కన్నప్ప', తమిళంలో 'స్టార్', మలయాళంలో 'మైనే ప్యార్ కియా', 'సర్వం మాయ' ఉన్నాయి. ఈమె సాయి అభ్యంకర్, టీజే అరుణాచలం మ్యూజిక్ వీడియోలలో కూడా కనిపించింది.
Image Credit : Instagram
ప్రీతి ముకుందన్ ఎక్కడి అమ్మాయి?
ప్రీతి ముకుందన్ 2001 జూలై 30న తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలో జన్మించింది. అక్కడి కమలా నికేతన్ స్కూల్లో చదువుకుంది. 2018లో జేఈఈ మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి, తిరుచిరాపల్లి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసింది. నటిగానే కాకుండా, ఆమె మోడల్, డ్యాన్సర్ కూడా.
Image Credit : Instagram
రాబోయే 'నాగ్జిల్లా' సినిమా గురించి
మృగ్దీప్ సింగ్ లంబా దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'నాగ్జిల్లా'లో కార్తీక్ ఆర్యన్ ఇచ్ఛాధారి నాగుపాము పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, అతని పాత్ర పేరు ప్రియంవదేశ్వర్ ప్యారే చంద్. ఈ సినిమా ముందుగా 2026 ఆగస్టు 14న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. ఇంకా షూటింగ్ పూర్తి కాలేదు, ఆ తర్వాత వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు కూడా ఉన్నాయి.
