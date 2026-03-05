Mamitha Baiju: మమితా యాక్టింగ్కు రాధికా ఫిదా..స్టార్ హీరోయిన్ కి నోట మాట రాలేదట!
సూర్య హీరోగా నటిస్తున్న 'విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్' సినిమాలో మమితా బైజు నటన చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని సీనియర్ నటి రాధికా శరత్కుమార్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
15
Image Credit : X
Radhika Sarathkumar Praises Mamitha Baiju
మమితా బైజు 2017లో 'సర్వోపరి పాలాక్కారన్' సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 'హనీ బీ 2', 'వరతన్', 'వికృతి', 'ఆపరేషన్ జావా' లాంటి సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు చేసింది. 'సూపర్ శరణ్య' సినిమా ఆమె కెరీర్కు మొదటి టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చింది. ఇక 'ప్రేమలు' బ్లాక్బస్టర్ అవ్వడంతో, మమిత ఇతర భాషల ప్రేక్షకులకు కూడా ఫేవరెట్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది.
25
Image Credit : X
మమితపై ప్రశంసలు
తాజాగా నటి రాధికా శరత్కుమార్, మమితపై ప్రశంసలు కురిపించారు. సూర్య హీరోగా నటిస్తున్న 'విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్' సినిమాలో మమిత హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ కథ విన్నప్పుడు హీరోయిన్ పాత్ర చాలా కీలకమనిపించిందని రాధిక తెలిపారు. మంచి నటన వచ్చిన ఒక టాప్ హీరోయిన్ మాత్రమే ఆ పాత్రకు న్యాయం చేయగలదని తాను చిత్రబృందంతో చెప్పినట్లు రాధిక వెల్లడించారు. అయితే, మమితను హీరోయిన్గా తీసుకున్నారని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయానని, కానీ రిహార్సల్స్ సమయంలో ఆమె ఎంతో ఎమోషనల్ డెప్త్తో ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోవడం చూసి షాక్ అయ్యానని రాధిక చెప్పారు.
35
Image Credit : X
మమిత ఒక ముఖ్య పాత్రలో
ఈ సినిమాలో మమిత నటన కచ్చితంగా ఒక హైలైట్గా నిలుస్తుందని రాధికా శరత్కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చిత్రంలో రాధిక కూడా నటిస్తున్నారు. ఇక విజయ్తో కలిసి 'జననాయకన్' సినిమాలో మమిత ఒక ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనుంది. 'పోర్ తొళిల్' తర్వాత విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వంలో, ధనుష్ హీరోగా వస్తున్న కొత్త సినిమా 'కార'లో కూడా మమితనే హీరోయిన్. ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తుండగా, తేని ఈశ్వర్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు.
45
Image Credit : Facebook/ Mamitha Baiju
భారీ అంచనాలు
ఇవే కాకుండా, రామ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఇరండు వానం' అనే సినిమాలో విష్ణు విశాల్కు జోడీగా మమిత నటిస్తోంది. 'రాచ్చసన్', 'ముండాసుపట్టి' లాంటి హిట్స్ తర్వాత రామ్ కుమార్ తీస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలున్నాయి. మలయాళంలో 'ప్రేమలు' తర్వాత మమిత నటిస్తున్న సినిమా 'బెత్లహేం కుటుంబ యూనిట్'. గిరీష్ ఏ.డి - భావన స్టూడియోస్ కాంబోలో వస్తున్న ఈ సినిమాలో నివిన్ పాలీ హీరో. 'ప్రేమలు' లాంటి మరో రామ్-కామ్ను ప్రేక్షకులు గిరీష్ ఏ.డి నుంచి ఆశిస్తున్నారు.
55
Image Credit : Facebook/ Mamitha Baiju
రొమాంటిక్ కామెడీ
'సర్వం మాయ'తో తన రొమాంటిక్ కామెడీ జానర్లోకి నివిన్ తిరిగి వచ్చాడు. ఇప్పుడు గిరీష్ ఏ.డితో జతకట్టడంతో 'బెత్లహేం కుటుంబ యూనిట్' 2026లో మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాగా మారింది. ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రాన్ని భావన స్టూడియోస్ బ్యానర్పై దిలీష్ పోతన్, ఫహద్ ఫాసిల్, శ్యామ్ పుష్కరన్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. గిరీష్ ఏ.డి, కిరణ్ జోసి కలిసి ఈ చిత్రానికి కథ రాశారు.
Latest Videos