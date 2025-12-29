జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్కి వెళ్లి చెన్నై తిరిగొచ్చినప్పుడు, దళపతి విజయ్ అభిమానుల మధ్యలో చిక్కుకుని బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి కిందపడిపోయారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అభిమానుల మధ్య చిక్కుకుని కిందపడ్డ విజయ్
జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్లో పాల్గొని చెన్నైకి తిరిగొచ్చినప్పుడు, విజయ్ అభిమానుల మధ్యలో చిక్కుకుని కిందపడిపోయారు. వెంటనే సెక్యూరిటీ గార్డులు ఆయన్ని పట్టుకుని కారెక్కించి పంపించారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మలేషియాలో జరిగిన జన నాయగన్ సినిమా ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో విజయ్ పాల్గొన్నారు. అక్కడ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించేలా మాట్లాడారు. జన నాయగన్ తన చివరి సినిమా అని బాధగా చెప్పారు. ఇది చెప్పాలా వద్దా అని చాలా బాధపడ్డారు. ఇది అభిమానులను కూడా కలిచివేసింది. బాధగానే తాను సినిమాలను వదిలేస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విజయ్.. తనను తాను ఓదార్చుకోవడం అందరికి చాలా బాధగా అనిపించింది.
సినిమాలు వదిలేస్తున్నట్టు విజయ్ ప్రకటన
సినిమా ఎందుకు వదిలేస్తున్నారని అందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు. సినిమా ఒక పెద్ద సముద్రం, అందులో నేను ఒక చిన్న ఇసుక గూడు కట్టుకుందామనుకున్నా. కానీ మీవల్ల నేను ఒక ప్యాలెస్ లో కూర్చోబెట్టారు. దానికి కారణం మీరే అని అభిమానులకు విజయ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వచ్చే 2026 సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9న జన నాయగన్ సినిమా థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమాలో విజయ్తో పాటు పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, ప్రియమణి, నరైన్, మమితా బైజూ, మోనిషా బ్లెస్సీ లాంటి చాలా మంది ప్రముఖులు నటించారు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మించింది. అనిరుధ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాలోని 'దళపతి కచేరి', 'ఒరు పేరే వరలారు', 'చెల్ల మగళే' పాటల లిరిక్ వీడియోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో, 'చెల్ల మగళే' పాటను విజయ్ స్వయంగా తన గొంతుతో పాడారు.
విజయ్ దళపతి చెప్పిన కుట్టి స్టోరీ..
విజయ్ తన అన్ని సినిమాల్లో ఒక కుట్టి స్టోరీ చెప్పడం అలవాటు. ప్రతి కుట్టి స్టోరీకి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఇది అభిమానుల్లో బాగా పాపులర్ అయింది. ఈ సినిమాలో ఏం కుట్టి స్టోరీ చెప్పబోతున్నారని జనాల్లో చాలా ఆసక్తి ఉండేది. ఇప్పుడు జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్లో కూడా విజయ్ ఒక కుట్టి స్టోరీ చెప్పారు. ఆ కుట్టి స్టోరీ ఏంటంటే, ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఒక ఆటో ఎక్కుతుంది. వర్షం చాలా ఎక్కువగా పడుతోంది. అప్పుడు ఆ ఆటో డ్రైవర్ ఆ గర్భిణీకి ఒక గొడుగు ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆ గర్భిణీ, "నేను మిమ్మల్ని వెతుక్కుని వచ్చి ఈ గొడుగు మళ్ళీ ఎలా ఇవ్వాలి?" అని అడుగుతుంది. "మీరు అవసరమైన వేరే ఎవరికైనా ఈ గొడుగు ఇచ్చేయండి" అని ఆ ఆటో డ్రైవర్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుందిు. ఆ గర్భిణీ హాస్పిటల్కి వెళ్లి, తిరిగొచ్చేటప్పుడు ఒకరు వర్షానికి భయపడి పక్కన నిలబడటం చూసి, ఆ గొడుగును ఆ వృద్ధుడికి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. "ఇది నేను మీకు ఎలా తిరిగివ్వాలి?" అని ఆ పెద్దాయన అడిగితే, "అవసరమైన వేరే ఎవరికైనా ఈ గొడుగు ఇచ్చేయండి" అని ఆ గర్భిణీ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది.
ఆ పెద్దాయన బస్ స్టాప్కి వెళ్ళాక బస్సు వచ్చేసింది. బస్సు ఎక్కే ముందు, అక్కడ ఒక పూలమ్మే ఆవిడ వర్షానికి భయపడి పక్కన ఉండటం చూసి, "అమ్మా, ఈ గొడుగు ఉంచుకో" అని పూలమ్మకి ఇస్తాడు. "ఇది నేను మిమ్మల్ని వెతుక్కుని ఎలా ఇవ్వాలి?" అని ఆమె అడిగితే, పెద్దాయన "అవసరమైన వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి" అని చెప్పి బస్సు ఎక్కి వెళ్ళిపోతాడు.
ఆ తర్వాత ఆ పూలమ్మ ఇంటికి వస్తుండగా, ఒక స్కూల్ పాప వర్షంలో తడుస్తూ రావడం చూసి, ఆ పూలమ్మ ఆ స్కూల్ పాపకి గొడుగు ఇచ్చి, "నువ్వు ఇంటికి జాగ్రత్తగా వెళ్ళు" అని పంపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్ పాప వాళ్ళ నాన్న, "అయ్యో, వర్షం పడుతోంది, నా కూతురు ఎలా ఇంటికి వస్తుందో" అని గుమ్మంలో నిలబడి చూస్తుంటాడు. అప్పుడు ఆ పాప గొడుగుతో ఇంటికి రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆ పాప వాళ్ళ నాన్న ఎవరో కాదు, మొదట గొడుగు ఇచ్చిన ఆ ఆటో డ్రైవరే. ఆ గొడుగు అతను ఇచ్చిన గొడుగే.
వీలైనంత వరకు ఒక చిన్న చిన్న హెల్ప్ ఇతరులకు చేయడం వల్ల, మనకు ఆ ఫలం తిరిగి వస్తుందని ఈ కథ ద్వారా తెలుస్తోందని విజయ్ చెప్పారు.