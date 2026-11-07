రణ్ బీర్ కపూర్ 'రామాయణ' సినిమా బజ్ పై సల్మాన్ ఖాన్ స్పందించారు. తన కొత్త సినిమా 'మాతృభూమి'లో తన పాత్రకు, శ్రీరాముడికి ఉన్న ఆసక్తికరమైన పోలికను ఆయన వివరించారు. అలాగే, ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ను కూడా ప్రకటించారు.
సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి వార్ మూవీ మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ చిత్రానికి, శ్రీరాముడికి మధ్య ఓ ఆసక్తికరమైన సంబంధాన్ని చెప్పారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో, రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణ' సినిమాపై ఉన్న బజ్.. మాతృభూమి పై ఏమైనా ప్రభావం చూపుతుందా అని ఆయన్ని అడిగారు. దానికి ఆయన తన పాత్రలోని లక్షణాలను, శ్రీరాముడి సుగుణాలను పోలుస్తూ మంచి సమాధానం చెప్పారు.
'మాతృభూమి'ని శ్రీరాముడితో పోల్చిన సల్మాన్ ఖాన్
రెండు సినిమాల మధ్య పోటీ, పోలికల గురించి మాట్లాడే కంటే.. సల్మాన్ శ్రీరాముడి గొప్పదనం గురించి చెప్పారు. శ్రీరాముడు ఒక ఆదర్శ భర్త, కుమారుడు, తండ్రి, సోదరుడు, అలాగే గొప్ప యోధుడు అని అన్నారు. తాను ఈ సినిమాలో చేస్తున్న ఆర్మీ ఆఫీసర్ పాత్ర కూడా దాదాపు అలాంటి విలువలనే పాటిస్తుందని ఆయన వివరించారు.
అలాగే రామాయణంలోని పాత్రలు, మన పురాణాలపైనే మన దృష్టి ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
'మాతృభూమి' సినిమాలో కల్నల్ బిక్కుమల్ల సంతోష్ బాబు పాత్రలో సల్మాన్ నటిస్తున్నారు. జూన్ 2020లో జరిగిన గాల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణలో ఆయన 16వ బీహార్ రెజిమెంట్కు నాయకత్వం వహించారు. ఆయన ధైర్యసాహసాలకు గాను మరణానంతరం మహావీర్ చక్ర పురస్కారం వరించింది.
'మాతృభూమి' కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే!
ఈ సినిమా రిలీజ్ ఎందుకు ఆలస్యమైందో కూడా సల్మాన్ వివరించారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా హై-క్వాలిటీతో ఉండాలని తాము భావించినట్లు చెప్పారు. ముందుగా 45-50 రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేయాలనుకున్నా, అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టిందన్నారు. కో-స్టార్ చిత్రాంగద సింగ్కి గాయం కావడం కూడా ఈ ఆలస్యానికి ఒక కారణమని తెలిపారు.
ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత, 'మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్' సినిమా 2026 డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలోకి రానుంది. అపూర్వ లాఖియా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా.. ఆర్మీ ధైర్యసాహసాలు, వారి త్యాగాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది.