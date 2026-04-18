Love And War: డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ రూపొందిస్తున్న 'లవ్ అండ్ వార్' సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫైనల్ అయింది. రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఈ ఏడాది రావడం లేదు.
బాలీవుడ్ విజువల్ వండర్స్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ మరోసారి తన కొత్త సినిమా 'లవ్ అండ్ వార్'తో ప్రేక్షకులకు ఒక గ్రాండ్ సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ లాంటి స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027లో రిపబ్లిక్ డే వీకెండ్ను టార్గెట్ చేస్తూ రిలీజ్ కానుంది. బాక్సాఫీస్ పరంగా ఇది సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. హై-ఎమోషనల్ డ్రామా, గ్రాండ్ విజువల్స్తో ఈ సినిమా ఇప్పటికే ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫిల్మ్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
`లవ్ అండ్ వార్` రిలీజ్ డేట్ ఫైనల్
'లవ్ అండ్ వార్' సినిమాను 2027 జనవరి 21, గురువారం రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. రిపబ్లిక్ డే వీకెండ్ను టార్గెట్ చేయడం మేకర్స్ పెద్ద ప్లాన్గా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ టైమ్లో సినిమాలకు లాంగ్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్ దొరుకుతుంది. ట్రేడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ స్లాట్ వల్ల సినిమాకు 4-5 రోజుల పాటు మంచి కలెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఓపెనింగ్ తోనే ఇది రికార్డులు క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
రణ్బీర్-ఆలియా-విక్కీ... పవర్ఫుల్ కాంబోతో ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలం దాని స్టార్ కాస్ట్. రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీపై ఇప్పటికే విపరీతమైన బజ్ ఉంది. ప్రేమ, స్నేహం, ప్యాషన్, ద్రోహం లాంటి సంక్లిష్టమైన బంధాల చుట్టూ కథ తిరుగుతుందని, ఇది ఒక హై-స్టేక్స్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. భన్సాలీ సినిమాల్లో ఉండే పాత్రల డెప్త్, ఎమోషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ సినిమాకు కూడా మెయిన్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తాయని టాక్.
భన్సాలీ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్... తెలుగులోనూ రిలీజ్
ఈ సినిమా సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రస్టీజియస్ రొమాంటిక్ డ్రామాగా చెబుతున్నారు. భారీ సెట్లు, అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ, మనసును హత్తుకునే కథనం దీని స్పెషాలిటీ. ఈ సినిమా హిందీతో పాటు తమిళం, తెలుగులో కూడా రిలీజ్ కానుంది. దీంతో సినిమా స్కేల్ మరింత పెరగనుంది. ఇది కేవలం ఒక లవ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు. మరి ఎలాంటి ఫలితాన్నిస్తుందో చూడాలి.