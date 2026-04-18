- Raasi: `నిజం` విషయంలో రియలైజ్ అయిన రాశి, ఆడియెన్స్ కి సారీ.. పాపం ప్రతాప్ మూవీపై షాకింగ్ కామెంట్
Raasi: `నిజం` విషయంలో రియలైజ్ అయిన రాశి, ఆడియెన్స్ కి సారీ.. పాపం ప్రతాప్ మూవీపై షాకింగ్ కామెంట్
`నిజం` సినిమాలో నెగటివ్ రోల్ చేయడంపై రాశి స్పందించింది. ఆ విషయంలో జరిగిన తప్పు పట్ల ఆమె విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఇకపై ఆడియెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసే పాత్రలే చేస్తానని తెలిపింది.
నటి రాశి కమ్ బ్యాక్
నటి రాశి ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. ఆమె స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేసి మెప్పించింది. కొన్నిగ్లామర్ రోల్స్ చేసినా, చాలా వరకు సాంప్రదాయానికి పెద్ద పీఠ వేసింది. ట్రెడిషినల్ లుక్లోనే ఎక్కువగా కనిపించింది. ఫ్యామిలీ నేపథ్యంతో కూడిన సినిమాలు చేసి మెప్పించింది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కి దగ్గరయ్యింది. మధ్యలో కొంత గ్యాప్ తీసుకొని ఇప్పుడు మళ్లీ బిజీ అవుతుంది. అటు సీరియల్స్, ఇటు సినిమాలతో కమ్ బ్యాక్ ఇస్తోంది రాశి.
`పాపం ప్రతాప్`, `నిజం` సినిమాలపై రాశి కామెంట్
తాజాగా రాశి.. `పాపం ప్రతాప్` అనే చిత్రంలో నటించింది. తిరువీర్ హీరోగా, పాయిల్ రాధాకృష్ణ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రంలో అజయ్ ఘోష్, దేవి ప్రసాద్, రూపలక్ష్మి వంటివారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. క్రిటిక్స్ నుంచి నెగటివ్ రియాక్షన్ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం టీమ్ థ్యాంక్స్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో పాల్గొన్న నటి రాశి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. అజయ్ ఘోష్ సరసన నటించడం పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేసింది. అలాగే `నిజం` సినిమా విషయంలో జరిగిన తప్పుని వెల్లడించింది.
అజయ్ ఘోష్కి భార్యగా అంటే షాక్ అయ్యా-రాశి
`పాపం ప్రతాప్` మూవీలో అజయ్కి భార్యగా నటించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారట దర్శకుడు. దీంతో తాను పెద్దగా ఉండే అజయ్ అనుకుందట. పెద్ద జడ వేసుకుని హీరోయిన్లా తయారై సెట్కి వచ్చిందట. తీరా వచ్చాక మేడం మీరు హీరోయిన్లా ఉన్నారు, హీరోకి అమ్మలా కనిపించాల్సి ఉంటుందన్నారట. దీంతో జడలో మార్పు చేసుకుందట. సెట్కి వచ్చి అజయ్ కోసం వెతుకుతుందట. కానీ ఆయన కనిపించలేదు. అజయ్ ఘోష్ కూర్చొని ఉన్నారు. తాను వెతుకున్న విషయం అసిస్టెంట్ గమనించి దేని కోసం వెతుకుతున్నారని అడగ్గా, అజయ్ ఎక్కడ కనిపించడం లేదు అని అన్నారట. అక్కడ కూర్చున్నది ఆయనే అని చెప్పడంతో రాశి షాక్ అయ్యిందట. ముందు ఆయన్ని చూసి మామ పాత్ర ఏమో అనుకుందట. కానీ ఆయనకు భార్య అని చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయినట్టు నవ్వుతూ చెప్పింది రాశి. ఆ సమయంలో తన పరిస్థితి `పాపం రాశి` అన్నట్టుగా మారిపోయిందని వెల్లడించింది. అజయ్ఘోష్ అద్బుతమైన నటుడని, సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అని ప్రశంసలు కురిపించింది.
నిజం మూవీ విషయంలో జరిగిన తప్పు ఇదే
ఇక ఈ సందర్భంగా `నిజం` సినిమా గురించి రియాక్ట్ అయ్యింది రాశి. అందులో నెగటివ్ రోల్ చూసి ఆశ్చర్యపోయామని జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించగా, `కథ, పాత్ర నచ్చితే సినిమా చేస్తాను. అలానే `నిజం` సినిమాలో పాత్ర నచ్చే చేశాను. పాత్ర పాజిటివ్ అయినా, నెగటివ్ అయినా ఒక ఆర్టిస్ట్ కి అన్నీ సేమ్. అలా ఆలోచించే చేస్తాము. నిజం మూవీని కూడా అలానే చేశాను, కానీ అంత నెగటివిటీ అవుతుందనుకోలేదు. ఆ విషయంలో సారీ. ఇకపై పాజిటివ్ అయినా, నెగటివ్ అయిన చేస్తాను, కానీ ఆడియెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసే పాత్రలే చేస్తాను` అని తెలిపింది రాశి. ఆమె కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
నిజం మూవీలో నెగటివ్ రోల్ చేసిన రాశి
మహేష్ బాబు హీరోగా రూపొందిన `నిజం` సినిమాకి తేజ దర్శకుడు, నిర్మాత. ఇందులో రక్షిత హీరోయిన్గా నటించగా, గోపీచంద్ విలన్గా నటించాడు. రాశి సైతం నెగటివ్ రోల్లో మెరిసింది. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఆడలేదు కానీ ప్రశంసలందుకుంది. అయితే అప్పటి వరకు హీరోయిన్గా పాజిటివ్ రోల్స్ చేసిన రాశి, ఇందులో విలన్గా నటించడంతో చాలా వరకు విమర్శలు వచ్చాయి. అది ఆమె కెరీర్కే పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఇది 2003లో విడుదలైంది.