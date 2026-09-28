Mayookha Trailer: హారర్, క్రైమ్ అంశాలతో తెరకెక్కిన ‘మయూఖ’ ట్రైలర్ ఆసక్తి పెంచుతోంది. పాయల్ చెంగప్పతో పాటు బిగ్బాస్ ఫేమ్ అమన్ మసూద్ కీలక పాత్రలో నటించారు.
పాయల్ చెంగప్ప ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మయూఖ’. ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై శశిధర్ నల్ల నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు శ్రీ తేజ్ ఎస్.కె. దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా అక్టోబర్ 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఘనంగా ట్రైలర్ లాంచ్
తాజాగా హైదరాబాద్లో ‘మయూఖ’ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. విడుదలైన ట్రైలర్లో హారర్, క్రైమ్ అంశాలను ప్రధానంగా చూపించారు. చీకటి వాతావరణం, ఉత్కంఠభరిత సన్నివేశాలు, భయపెట్టే విజువల్స్తో ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆసక్తిని పెంచేలా ఉంది.
వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సన్నివేశాలు
ట్రైలర్ను బట్టి చూస్తే ‘మయూఖ’లో భయంతో పాటు క్రైమ్ అంశాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని సన్నివేశాలు వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉండగా, కథలో అసలు ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తిని కలిగించేలా ట్రైలర్ను కట్ చేశారు. దీంతో ఈ సినిమా మంచి హారర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
పాయల్తో పాటు అమన్ మసూద్
ఈ సినిమాలో పాయల్ చెంగప్ప కీలక పాత్రలో నటించగా, బిగ్బాస్ తెలుగు 10 ఫేమ్ అమన్ మసూద్ కూడా ఓ ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దేవ్ డి, మురళీధర్ గౌడ్, లావణ్య రాణి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
అక్టోబర్ 9న విడుదల
దర్శకుడు శ్రీ తేజ్ ఎస్.కె. మాట్లాడుతూ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించాలనే ఉద్దేశంతో సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు తెలిపారు. హారర్, క్రైమ్, థ్రిల్ అంశాలతో రూపొందిన ‘మయూఖ’ అక్టోబర్ 9న దసరా సెలవుల సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.