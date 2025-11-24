ముఖేష్ ఖన్నా ధర్మేంద్రతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. తెరపై కన్నా నిజ జీవితంలో ఆయన గొప్ప వ్యక్తి అని అన్నారు. ఆయన వినయం, నిజాయితీ నుంచి మొదలుకొని ఐకానిక్ యాక్షన్, కామెడీ పాత్రల వరకు, ఆ లెజెండరీ నటుడు మిగిల్చిన పాఠాలను ఖన్నా గుర్తుచేసుకున్నారు.
ధర్మేంద్ర, భారతదేశంలో అత్యంత ఆరాధించబడే నటులలో ఒకరు. ఆయన తన 90వ పుట్టినరోజుకు కొన్ని రోజుల ముందు, సోమవారం జుహులోని తన నివాసంలో ప్రశాంతంగా కన్నుమూశారు. "సత్యకామ్" నుంచి "షోలే" వరకు ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన కెరీర్లో 300కు పైగా చిత్రాలతో, భారతీయ సినిమాలో ఒక సాటిలేని వారసత్వాన్ని మిగిల్చి వెళ్లారు.
ఏసియానెట్ న్యూస్ ప్రతినిధి హీనా శర్మతో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సంభాషణలో, ధర్మేంద్రతో కలిసి పలు చిత్రాలలో నటించిన నటుడు ముఖేష్ ఖన్నా, తన అనుభవాలను, ఆ లెజెండరీ నటుడు అందించిన జీవిత పాఠాలను పంచుకున్నారు.
జీవితం కన్నా గొప్ప వ్యక్తి
ముఖేష్ ఖన్నా, ధర్మేంద్రను తెరపై కన్నా నిజ జీవితంలో ఇంకా పెద్ద వ్యక్తిగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
“ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఆయన తెరపై కన్నా నిజ జీవితంలో గొప్ప వ్యక్తి. ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలో అలా నిజాయితీగా ఉండేవారు. సాధారణంగా, చాలా మంది స్టార్లు ఉంటారు, కానీ నిజమైన మనిషిగా ఉండేవాళ్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. అలాంటి నటుడికి, మనిషికి ఆయన సరైన ఉదాహరణ.”
ధర్మేంద్ర వినయం, కరుణ, చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఆయన చూపిన గౌరవాన్ని ఖన్నా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
“ఆయన వినయశీలి. చాలా దయగలవారు. అందరితో మాట్లాడేవారు, ఎవరినీ అవమానించేవారు కాదు. ఆయనది చాలా సానుకూల స్వభావం. తెరపై ఎలా ఉండేవారో, నిజ జీవితంలో కూడా అలాగే ఉండేవారు.”
తెరపై ఒక గుర్తుండిపోయే బంధం
దహల్కా వంటి చిత్రాలలో తన పనిని గుర్తుచేసుకుంటూ, ధర్మేంద్ర మానవత్వం, వృత్తి నైపుణ్యాన్ని తెలిపే సంఘటనలను ఖన్నా పంచుకున్నారు.
“ఆయనతో కలిసి ఐదారు చిత్రాలలో పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికింది. దహల్కా చాలా పెద్ద చిత్రం, అందులో నేను ఒక మిషన్కు నాయకత్వం వహించాను. ‘మిషన్ను నేను నడిపిస్తాను’ అని నేను చెప్పిన ఒక సన్నివేశం ఉంది. నాకు మిషన్ అప్పగించినప్పుడు, ఆయన ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్గా వెనుక నుంచి పిలిచారు. నేను మొత్తం గ్యాంగ్ను నడిపించాను—నసీరుద్దీన్ షా, జాఫ్రీ, ఆదిత్య పంచోలి—అందరూ కలిసి ఉన్నారు, మనాలిలో మాకు ఒక గుర్తుండిపోయే అనుభవం ఎదురైంది.”
“నేను ఈ సినిమా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, అది ఆయన్ని తెలుసుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చింది, ఆయన కూడా నన్ను తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత, ఆయనతో మరో ఐదు చిత్రాలలో పనిచేశాను,” అని శక్తిమాన్ ఫేమ్ నటుడు తెలిపారు.
సెట్లో ధర్మేంద్ర చూపిన సానుభూతికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను ఖన్నా పంచుకున్నారు:
“ఆయనతో జరిగిన ఒక సంఘటన నాకు గుర్తుంది. నా కాలుకు గాయమైనప్పుడు, నేను నా కాలును బయటకు తీసి తేనెటీగల గుంపుపై విసిరాను. ఆయన ఇది చూసి, 'ఈ మేజర్కు ఒక కాలు లేదు' అన్నారు. నేను కొండ ఎక్కుతుంటే, ఆయన నాకు చేయి అందించారు, కానీ నేను, 'నాకు ఎవరి చేయి వద్దు' అన్నాను. నేనే సొంతంగా పైకి ఎక్కాను. ఆ సమయంలో, నేను ఒక మిషన్ కోసం వచ్చానని, నా కూతురు కూడా ఇందులో ఉందని ఆయన గ్రహించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ సన్నివేశం ముగిసేసరికి, క్లైమాక్స్లో, నా కాలు పూర్తిగా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడంతో వాళ్లు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.”
“మొత్తం గ్యాంగ్రీన్ ఉంది, కానీ నేను లేచి నిలబడినప్పుడు, ఆయన ఆసుపత్రిలో అమ్రిష్ పురి గ్యాంగ్తో పోరాడుతున్నారు. నేను, 'మీరు ఏం చేస్తున్నారు? నేను ముఖ్యం కాదు; మిషన్ ముఖ్యం' అన్నాను. ఆయన, 'మేజర్, మేము మిమ్మల్ని ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లలేము' అన్నారు. నేను వాళ్లను ఒప్పించి, ‘నేను ముఖ్యం కాదు. మిషన్ ముఖ్యం. వెళ్లండి, నన్ను బతకనివ్వండి’ అన్నాను. చివరికి, నేను వాళ్లను వెనుక కిటికీ నుంచి కిందకు వెళ్లేలా ఒప్పించాను, ఆ తర్వాత అమ్రిష్ పురి, వాళ్ల ఆదేశాలను అనుసరించి, మొత్తం ఆసుపత్రిని పేల్చివేశాడు.”
"నేను వాళ్లతో ఒంటరిగా పోరాడాను, వాళ్లు దాన్ని పేల్చివేసినప్పుడు, కింద నిలబడి ఉన్న ఐదుగురు రంజీత్ సింగ్కు సెల్యూట్ చేశారు. నేను ఇది ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, ఇది ఆయన స్వభావాన్ని చూపిస్తుంది. సహజంగానే, ఆయన దర్శకుడు అనిల్ శర్మతో, 'నేను నా పని చేస్తాను, అవసరమైన చోట సెల్యూట్ చేస్తాను' అన్నారు. ఒక పెద్ద నటుడు, నాలాంటి ఒక కొత్తవాడితో... ఆయన ఎప్పుడూ ఎవరికన్నా గొప్పగా ప్రవర్తించలేదు."
ఈ క్షణం ధర్మేంద్ర వ్యక్తిత్వం సారాంశాన్ని ఎలా వెల్లడించిందో ఖన్నా వివరించారు:
“ఇది చాలా సరదా విషయం—అది ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అంత కీర్తి వచ్చినా, ఆయన అదే వినయంతో, నేలపై నిలబడ్డారు.”
స్టార్డమ్ కన్నా మానవత్వం గొప్పది
ముఖేష్ ఖన్నా, ధర్మేంద్ర గొప్పతనం కేవలం ఆయన చిత్రాలలోనే కాదని, ఆయన ప్రజలతో ప్రవర్తించే తీరులో ఉందని నొక్కి చెప్పారు.
“ఆయన తన అభిమానులను, కలవడానికి వచ్చిన ప్రజలను ఎలా చూసుకునేవారో ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను. అంత పెద్ద నటుడు. నాకు గుర్తుంది, నేను ఫిలింస్తాన్ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఎక్కడినుంచో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు—అక్కడ కొంచెం చీకటిగా ఉంది. అతను, ”నేను మీకు పెద్ద అభిమానిని; బెంగాల్ నుంచి వచ్చాను. మిమ్మల్ని కౌగిలించుకోవచ్చా?' అన్నాడు. ధరం జీ లేచి అతన్ని ఆప్యాయంగా పలకరించి కౌగిలించుకున్నారు."
ఈ వైఖరి చిత్ర పరిశ్రమలో అరుదైన వినయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ఖన్నా అన్నారు:
“చూడండి, మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. ఆయన నటుడిగా కన్నా మనిషిగా గొప్పవారు. మొదట్లో, ఆయన అన్ని రకాల పాత్రలు చేశారు—తర్వాత యాక్షన్ పాత్రలు, ఆ తర్వాత కామెడీ కూడా. ఆయన ముఖంలో ఎప్పుడూ నిజాయితీ కనిపించేది. అందుకే నేను ఎప్పుడూ అంటాను, 'ఒక వ్యక్తి నిజాయితీగా ఉంటే, వాళ్లు మంచి నటుడు కాగలరు.' కానీ మంచి నటుడు కావడం [మంచి మనిషిగా ఉండటానికి] అవసరం లేదు."
తరతరాలకు పాఠాలు
ధర్మేంద్ర జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాలని ఖన్నా అభిమానులను, యువ నటులను కోరారు.
“నేను వాళ్లకు చెబుతాను: ధరం జీ నుంచి స్థిరంగా ఉండటం నేర్చుకోండి. ధరం జీ నుంచి మీ పని పట్ల చాలా నిజాయితీగా ఉండటం నేర్చుకోండి. ధరం జీ నుంచి ఒక మనిషిగా కూడా ఉండటం నేర్చుకోండి. మనం పెద్ద నటులం కావచ్చు, ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా మన సొంత వాళ్లను మర్చిపోతాం—కానీ ఆయన అలా కాదు. ఆయన పంజాబ్లోని ఫగ్వారా అనే గ్రామం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి.”
ఆయన ఆ నటుడి పురాణగాథగా నిలిచిన నిజాయితీ, పోరాటం గురించి కూడా ఆలోచించారు:
“ఆయన అందంగా ఉండేవారు. ఆయనది ఒక రగ్గడ్ లుక్. నిజ జీవితంలో ప్రజలతో ఎలా మంచిగా ఉండాలో కూడా ఆయన నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఎంత పెద్ద నటుడు అయినా, మీ విధిలో ఉంటే, మీరు నటుడు అవుతారు. నేను ఆయన నుంచి మంచి మనిషిగా ఉండటం నేర్చుకున్నాను. ఆయన లాంటి నటులు మీకు దొరకరని నేను ఎప్పుడూ చెబుతాను. మన పరిశ్రమలో వాళ్లు చాలా అరుదు.”
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
ఒక నటుడిగా ధర్మేంద్ర పరిధి అసాధారణమైనది, ఆయన రొమాన్స్, యాక్షన్, కామెడీలలో రాణించారు. ఖన్నా ఇలా అన్నారు:
“"నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, ఇదంతా నిజాయితీ గురించే. నేను ఆయన్ని పనిచేస్తూ చూశాను. ఆయన అన్ని రకాల పాత్రలు చేశారు. షోలే తర్వాత, మీరు ఆ సన్నివేశం చూడాలి, అందులో ఆయన ట్యాంక్ టాప్లో ఉండి, ‘హమ్ జంప్ మార్ దుంగా మౌసీ...’ అంటారు—కామెడీ! ఆయనలో కామెడీ ఆత్మ ఉంది. ఒక యాక్షన్ మ్యాన్, ఒక హీ-మ్యాన్ నుంచి, ఆయన ఒక కామెడీ మ్యాన్ అయ్యారు."
ధర్మేంద్ర విలక్షణమైన డ్యాన్స్ శైలి, శక్తివంతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలను కూడా ఖన్నా గుర్తుచేసుకున్నారు:
"సన్నీ డియోల్ కూడా యే ముఠ్ఠీ జో హై యే డేడ్ కిలో కా హాథ్ హై అంటారు. ధరం జీ పోరాడినప్పుడు, ఆయన నిజంగా అవతలి వ్యక్తిని కొడుతున్నట్లు అనిపించేది. నేటి యాక్షన్ హీరోలు అని చెప్పుకునే వాళ్లు ధరం జీకి సరిపోలలేరు.”
తుది నివాళి
ముఖేష్ ఖన్నా అభిమానులకు ఇచ్చిన సందేశం ధర్మేంద్ర వారసత్వం సారాంశాన్ని పట్టి చూపుతుంది:
“మీరందరూ ధరం జీకి చాలా ప్రేమను ఇచ్చారు. ప్రజల నుంచి తనకు గొప్ప గౌరవం, మర్యాద, ప్రేమ లభించాయని ధరం జీ చూడగలిగారు. ఆయన ఒక బహిరంగ, సూటిగా ఉండే వ్యక్తి, ఆయన ఏది చేసినా, చిత్తశుద్ధితో చేశారు. మీరు నిజ జీవితంలో ధరం జీ ఉదాహరణను అనుసరిస్తే, నిజాయితీగా ఉండండి. నిజాయితీ మీకు కొంచెం ఆలస్యంగా విజయాన్ని ఇవ్వొచ్చు, కానీ అది వచ్చినప్పుడు, అది గొప్ప విజయంగా ఉంటుంది.”
1935లో పంజాబ్లో ధరమ్ సింగ్ డియోల్గా జన్మించిన ధర్మేంద్ర, ఆరు దశాబ్దాల అద్భుతమైన కెరీర్ను ఆస్వాదించారు, 300కు పైగా చిత్రాలలో కనిపించారు, షోలే, చుప్కే చుప్కే, సత్యకామ్, సీతా ఔర్ గీతా వంటి ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే క్లాసిక్స్లో నటించారు. ఆయనకు భార్య ప్రకాష్ కౌర్, హేమ మాలిని, కుమారులు సన్నీ, బాబీ డియోల్, కుమార్తెలు విజేత, అజీత, ఈషా, అహానా ఉన్నారు.
భారతీయ సినిమాకు ఆయన చేసిన సేవకు గుర్తింపుగా, ధర్మేంద్రకు 2012లో పద్మభూషణ్ పురస్కారం లభించింది.
ఆయన రాజకీయాల్లోకి కూడా క్లుప్తంగా ప్రవేశించి, 2004లో బికనీర్ లోక్సభ స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఒకే ఒక్క టర్మ్ తర్వాత, ఆయన పదవీ విరమణ చేసి తన సినిమా ప్రయాణంపై దృష్టి పెట్టాలని ఎంచుకున్నారు.
ధర్మేంద్ర చివరి వరకు చిత్ర పరిశ్రమలో చురుకుగా ఉన్నారు, శ్రీరామ్ రాఘవన్ రాబోయే చిత్రం ఇక్కీస్లో అభిమానులు ఆయన నటనను చివరిసారిగా చూసే అవకాశం పొందారు.
ముఖేష్ ఖన్నా మాటలు మనకు గుర్తుచేస్తాయి, ధర్మేంద్ర కేవలం ఒక సినిమా లెజెండ్ మాత్రమే కాదు, ఆయన నిజాయితీ, వినయం, మానవత్వం ఆయన్ని మరపురాని వ్యక్తిగా చేశాయి.