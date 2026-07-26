దళపతి విజయ్, సంగీత 1999లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు - జేసన్ సంజయ్, దివ్యా సాషా. 27 ఏళ్లుగా కలిసున్న ఈ జంట మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని, విడాకుల వరకు వెళ్లారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
విజయ్ భార్య సంగీత థియేటర్కు వచ్చారా?
తమిళ స్టార్ హీరో 'దళపతి' విజయ్ పేరు వింటే చాలు, ఫ్యాన్స్లో పూనకాలు వస్తాయి. ప్రస్తుతం విజయ్ సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి రాజకీయాల్లో రాణిస్తున్నారు, ఏకంగా సీఎం అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చివరి సినిమాలపై అందరి దృష్టి పడింది. ఈ క్రమంలో జులై 23న రిలీజైన 'జన నాయగన్' సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా కంటే ఎక్కువగా విజయ్ భార్య సంగీతకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది.
సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న వీడియో!
'జన నాయగన్' రిలీజ్ రోజు థియేటర్ల దగ్గర జాతర వాతావరణం నెలకొంది. ఈ హడావిడి మధ్యలోనే ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అదేంటంటే, విజయ్తో విడిపోయి విడాకులకు అప్లై చేశారని ప్రచారంలో ఉన్న ఆయన భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం, భర్త సినిమా చూసేందుకు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి (FDFS) వచ్చారనేది ఆ వీడియో సారాంశం. ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకున్న ఓ మహిళ కారు దిగి, జనం మధ్యలో నుంచి థియేటర్లోకి వెళ్తున్న సీన్స్ చూసి విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఒక్క క్షణం షాకయ్యారు. "గొడవల మధ్య కూడా సంగీత తన భర్తకు సపోర్ట్గా నిలిచారు" అంటూ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు కూడా మొదలుపెట్టారు.
జన నాయగన్' వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు కథేంటి?
ఏదైనా వార్త వైరల్ అయినప్పుడు దాని వెనుక ఉన్న నిజానిజాలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ వీడియో విషయంలోనూ అదే జరిగింది. ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయగా తెలిసిన షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే, ఆ వీడియో ఇప్పటిది కాదు! అవును, అది చాలా ఏళ్ల కిందటి పాత వీడియో. ఎవరో ఆకతాయిలు పాత వీడియోకి 'జన నాయగన్' సినిమా పోస్టర్లు, ఇప్పటి థియేటర్ విజువల్స్ కలిపి ఎడిట్ చేసి వదిలారు. సంగీత సినిమా చూడటానికి వచ్చారనడానికి ఎలాంటి అధికారిక ఆధారం లేదు. ఆ రోజు ఆమె ఏ థియేటర్కూ వెళ్లలేదని తేలిపోయింది.
27 ఏళ్ల బంధంలో గొడవలు ఎందుకు?
1999లో దళపతి విజయ్, లండన్కు చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్త కూతురు సంగీతను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు జేసన్ సంజయ్, దివ్యా సాషా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. దాదాపు 27 ఏళ్లుగా అన్యోన్యంగా ఉన్న ఈ జంట మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో మనస్పర్థలు వచ్చాయని వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. సంగీత విడాకులు కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించారనే కథనాలు ఫ్యాన్స్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచాయి. ఇలాంటి ఎమోషనల్ టైమ్ను వాడుకుంటూ కొందరు పాత వీడియోలతో ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తి చేస్తున్నారు.
దళపతి విజయ్ ప్రస్తుతం సీఎం గా పాలన పరమైన బిజీలో ఉన్నాడు. వాటితో పాటు తన రాజకీయ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదొడుకులు ఉన్నా, సినిమాలతో అభిమానులను అలరిస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతీ వీడియోను గుడ్డిగా నమ్మే ముందు, దాని వెనుక ఉన్న నిజాన్ని తెలుసుకోవడం మంచిది. ప్రస్తుతానికి అయితే సంగీత థియేటర్కు వచ్చి సినిమా చూశారనేది కేవలం ఒక 'ఎడిటెడ్' పుకారు మాత్రమే!