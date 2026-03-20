అనిరుధ్ 15 ఏళ్ల సంగీత ప్రయాణాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి అవుట్డోర్ స్టేడియంలో మెగా లైవ్ కాన్సర్ట్. ప్రవేశ సమయాలు, పార్కింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించారు.
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ 15 ఏళ్ల సంగీత ప్రయాణాన్ని జరుపుకుంటూ నిర్వహిస్తున్న “రాక్స్టార్ అనిరుధ్ XV – 15 ఇయర్స్ విత్ యూ” లైవ్ కాన్సర్ట్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరగనుంది. నగరంలోని గచ్చిబౌలి అవుట్డోర్ స్టేడియం ఈ భారీ సంగీత వేడుకకు ఆతిథ్యమిస్తోంది. అభిమానులకు మరపురాని సంగీత అనుభూతిని అందించేలా భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
ఈ కార్యక్రమాన్ని బ్రాండ్ అవతార్ సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఈవెంట్కు Brand Avatar ప్రధాన నిర్వాహక సంస్థగా వ్యవహరిస్తుండగా, TribeVibe Entertainment సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తోంది. ట్రైబ్వైబ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ BookMyShow ఎంటర్ప్రైజ్కు అనుబంధంగా పనిచేస్తోంది. ఈ వేడుకకు ఓషన్ వైబ్స్ సంస్థ ప్రెజెంటర్గా వ్యవహరిస్తోంది. Ocean Vibes ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతోంది. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ప్రవేశ సమయాలు ప్రకటింపు
ఈవెంట్ నిర్వాహకుల ప్రకారం, స్టేడియం గేట్లు కచ్చితంగా సాయంత్రం 4:30 గంటలకు తెరవబడతాయి. స్టేజ్ ప్రదర్శనలు సాయంత్రం 6:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. అభిమానులు చివరి నిమిషపు రద్దీని నివారించేందుకు ముందుగానే డయాస్ కు చేరుకోవాలని సూచించారు. సజావుగా ప్రవేశం జరిగేందుకు సమయానికి హాజరు కావాలని నిర్వాహకులు స్పష్టం చేశారు.
పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు సిద్ధం
భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు హాజరయ్యే అవకాశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని టికెట్ వర్గాల ఆధారంగా ప్రత్యేక పార్కింగ్ జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు.
బౌల్డర్ హిల్స్ పార్కింగ్: సిల్వర్, గోల్డ్ టికెట్ హోల్డర్ల కోసం ఈ పార్కింగ్ జోన్ కేటాయించారు. ఇక్కడ కార్లు, బైక్ల పార్కింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. బైక్ పార్కింగ్ సౌకర్యం ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాంతంలో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ జోన్ నుంచి షటిల్ సర్వీసులు నడుస్తాయి, అయితే పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. గేట్ నంబర్ 1, గేట్ నంబర్ 4 ద్వారా ప్రవేశం కల్పించారు.
సంధ్యా కన్వెన్షన్ పార్కింగ్: ఫ్యాన్ పిట్ టికెట్ హోల్డర్ల కోసం ఈ పార్కింగ్ ప్రదేశం కేటాయించారు. ఇక్కడ కార్ల పార్కింగ్ సౌకర్యం మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా పరిమిత సంఖ్యలో షటిల్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
గచ్చిబౌలి స్టేడియం పార్కింగ్: రాక్స్టార్ ఫ్యాన్ పిట్ టికెట్ హోల్డర్లకు ప్రత్యేకంగా ఈ పార్కింగ్ జోన్ ఏర్పాటు చేశారు.
అన్ని పార్కింగ్ ప్రదేశాలు ‘ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్’ విధానంలో పనిచేస్తాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పార్కింగ్ స్థలాన్ని సులభంగా పొందేందుకు అభిమానులు ముందుగానే చేరుకోవాలని సూచించారు.
షటిల్, రవాణా సూచనలు
కేటాయించిన పార్కింగ్ ప్రాంతాల నుంచి షటిల్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే ఇవి రాత్రి 11:00 గంటల వరకు మాత్రమే నడుస్తాయి. అదనపు సౌలభ్యం కోసం స్టేడియం గేట్ సమీపంలో ప్రత్యేక క్యాబ్ డ్రాప్, పికప్ పాయింట్ ఏర్పాటు చేశారు. భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ట్యాక్సీలు, ప్రజా రవాణా లేదా కార్పూలింగ్ ఉపయోగించుకోవాలని నిర్వాహకులు సూచించారు.
భద్రతా హెచ్చరిక
కార్యక్రమ నిర్వాహకులు, సంబంధిత అధికారులు భద్రతా సూచనలు జారీ చేశారు. ఆల్కహాల్ సేవించి వాహనాలు నడపవద్దని కఠినంగా హెచ్చరించారు. కార్యక్రమం సమయంలో, అనంతరం కూడా భద్రతా నియమాలను పాటించాలని సూచించారు.
వేలాది మంది అభిమానులు హాజరయ్యే ఈ భారీ సంగీత వేడుకను సజావుగా ఆస్వాదించేందుకు ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం అని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ముందుగానే డయాస్ కు చేరుకోవడం, పార్కింగ్ మార్గదర్శకాలను పాటించడం ద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కార్యక్రమాన్ని ఆనందించవచ్చని వెల్లడించారు.
ఈ ఏడాదిలో హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న అతిపెద్ద లైవ్ మ్యూజిక్ ఈవెంట్లలో ఒకటిగా ఈ అనిరుధ్ కాన్సర్ట్ నిలవనుంది. భారతీయ సంగీత రంగంలో అనిరుధ్ సాధించిన 15 ఏళ్ల మైలురాయిని ఈ వేడుక ప్రత్యేకంగా గుర్తించనుంది. అభిమానులకు ఇది ఒక విశిష్ట సంగీత వేడుకగా నిలుస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.